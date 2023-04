ST. BRIDE'S, NL, le 27 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Ken MacDonald, député d'Avalon, l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure, Sherry Gambin-Walsh, députée provinciale de Placentia-St. Mary's, et Eugene Manning, maire de St. Bride's, ont annoncé un investissement conjoint de 674 881 $ pour soutenir des travaux d'amélioration au réservoir d'eau Southside de St. Bride's.

Le projet comprend du débroussaillage, la construction d'une route d'accès, l'amélioration de la structure existante du barrage en béton, l'installation d'un dégrillage primaire et secondaire, y compris un bâtiment de dégrillage, ainsi que la construction d'un nouvel évacuateur de crues en béton.

Ces travaux permettront d'améliorer la qualité et la quantité de l'eau, de préparer la phase de chloration/désinfection, et d'améliorer les services offerts aux citoyens pour les années à venir.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Des infrastructures de distribution d'eau potable fiables et efficaces sont essentielles à la santé et au bien-être dans les collectivités. Les améliorations apportées au réservoir d'eau Southside permettront d'améliorer les services et la qualité de vie des habitants de St. Bride's. »

Ken MacDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements de notre gouvernement dans les infrastructures entraînent de meilleurs résultats pour les villes et les collectivités en améliorant l'accès à des services tels que la distribution d'eau potable. Je suis très heureux des travaux qui seront effectués au réservoir d'eau et de la modernisation qui permettra d'améliorer l'approvisionnement en eau potable des habitants de St. Bride's. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Les investissements consacrés aux infrastructures sont le fondement de la croissance économique des collectivités. En tant que députée de la circonscription de Placentia-St. Mary's à l'Assemblée législative, j'ai travaillé avec la Ville de St. Bride's pour veiller à ce que tous les résidents aient accès à de l'eau potable, ce qui est essentiel à un mode de vie sain. »

Sherry Gambin-Walsh, députée provinciale de Placentia-St. Mary's

« Grâce à ce financement, la Ville de St. Bride's franchit une nouvelle étape pour disposer d'une eau potable sûre et propre et préparer le réservoir d'eau de Southside à la dernière phase du projet, celle de la chloration de l'eau. Renforcer l'approvisionnement en eau propre et salubre sans s'endetter est l'objectif principal du conseil municipal, et je suis fier de dire que nous sommes sur le point d'y parvenir. Je remercie nos homologues fédéraux et provinciaux pour le soutien qu'ils nous ont apporté au fil des ans afin de nous permettre de fournir de l'eau propre et salubre à tous. »

Eugene Manning, maire de St. Bride's

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 269 952 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador s'élève à 337 440 $ et la Ville de St. Bride's contribue 67 488 $.

investit 269 952 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement de Terre-Neuve-et- s'élève à 337 la contribue 67 488 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet aide à bâtir des collectivités plus vertes en soutenant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 370 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés à Terre-Neuve-et- Labrador dans le cadre du volet Infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 165 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 177 millions de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 165 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 177 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-pic-INFC-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Maria Browne, Transports et Infrastructure, 709-729-1130; 699-6147, [email protected]