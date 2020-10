CARBONEAR, NL, le 23 oct. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Aujourd'hui, Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Steve Crocker, ministre de la Sécurité publique et député provincial de Carbonear--Trinity--Bay de Verde, de Frank Butt, maire de la Ville de Carbonear, et de Barry Dooley, maire de la Ville de Victoria, ont annoncé le financement de quatre projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées qui permettront aux résidents de la Ville de Carbonear et de la Ville de Victoria d'avoir un meilleur accès à une eau potable salubre, ainsi qu'à un meilleur service d'égouts.

Les travaux consistent à remplacer des égouts pluviaux, des conduites d'eau principales et des égouts sanitaires, ainsi qu'à améliorer des tronçons de rues principales. Ces améliorations permettront aux résidents de bénéficier de services d'égout et d'aqueduc plus fiables et plus efficaces, et de créer un environnement plus sain grâce à un accès à l'eau potable, à une élimination sûre des eaux usées et à l'amélioration des routes.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador alloue plus de 1,1 million de dollars aux projets et la contribution des municipalités totalise plus de 730 000 $.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures vertes sont importants pour renforcer les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador. Ces projets aideront à créer des emplois stables et bien rémunérés pendant l'étape de la construction, et ils auront des effets positifs et durables sur l'environnement pendant de nombreuses années. Nous contribuons à la reprise économique de notre pays en cette période sans précédent, afin que nos collectivités puissent continuer de compter parmi les meilleurs endroits où vivre, travailler et élever une famille. »

Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Investir dans les infrastructures routières et les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées permet d'assurer la santé et la sécurité des résidents de Carbonear et de Victoria. Je suis fier des investissements conjoints effectués dans ces collectivités en partenariat avec le gouvernement fédéral et les municipalités. Ils démontrent que nous sommes tous sur la même longueur d'onde quand il s'agit comme aujourd'hui de coopérer et d'investir dans les infrastructures pour la santé et la sécurité des résidents. »

L'honorable Steve Crocker, ministre de la Sécurité publique, et député provincial de Carbonear--Trinity--Bay de Verde

« Il est crucial d'investir dans des services essentiels tels que les réseaux d'aqueduc et de traitement des eaux usées et les projets routiers pour permettre aux résidents de vivre dans des collectivités sécuritaires, efficaces et durables. Ces projets et ce financement sont indispensables pour aider les municipalités à offrir à leurs résidents un accès sûr et fiable à de l'eau potable et à un réseau de traitement des eaux usées. Les résidents s'attendent à bénéficier de ces services de base d'une importance indiscutable, et nous sommes heureux que les gouvernements provincial et fédéral aient tous deux continué de soutenir notre ville grâce à ces investissements, pour que Carbonear soit une collectivité où il fait encore meilleur vivre, travailler et élever une famille. »

Frank Butt, maire de la Ville de Carbonear

« Je suis heureux de prendre part à cette formidable annonce. Ce projet représente assurément un formidable engagement du gouvernement, car il apporte à notre province la garantie que nos collectivités bénéficieront d'une eau potable sûre et d'un traitement adéquat des eaux usées. Je souhaite remercier les gouvernements de leur soutien continu dans ces programmes nécessaires pour améliorer la qualité de vie de nos résidents. Merci à notre député, à notre député provincial, au ministre des transports et de l'Infrastructure ainsi qu'à notre gouvernement pour cette initiative. »

Barry Dooley, maire de la Ville de Victoria

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 495 millions de dollars dans plus de 576 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles, et certaines exigences administratives ont été simplifiées pour permettre des approbations plus rapides.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles, et certaines exigences administratives ont été simplifiées pour permettre des approbations plus rapides. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en augmentant la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités alors qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions innovantes pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus liés à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Document d'information

Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador investissent dans l'amélioration des services de distribution d'eau et de traitement des eaux usées à Carbonear et Victoria

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal, dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, permettra de soutenir quatre projets d'infrastructure dans les municipalités de Carbonear et de Victoria.

Le gouvernement du Canada investit plus d'un million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador fournit plus de 1,1 million de dollars, et les municipalités versent ensemble plus de 730 043 $.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Lieu Détails des projets Financement fédéral Financement provincial Financement municipal/ autre financement Amélioration de l'égout du chemin Valley Carbonear Remplacement des anciennes infrastructures d'eau, d'égouts et d'égouts pluviaux sur le chemin Valley afin d'améliorer les services d'eau et d'égouts pour les résidents. 411 187 $ 411 187 $ 311 204 $ Amélioration des conduites d'eau et d'égout de la rue Water Carbonear Remplacement des conduites d'eau, des égouts sanitaires et de 232 mètres d'égouts pluviaux, et amélioration de 280 mètres de routes pour améliorer les services d'eau et d'égouts en augmentant l'accès à l'eau potable, tout en améliorant le réseau routier. 390 058 $ 390 058 $ 295 212 $ Prolongement des conduites d'eau et d'égout sur Ash's Lane et améliorations du drainage Victoria Le prolongement des services d'eau, d'égouts et d'égouts pluviaux le long de Ash's Lane, ainsi que l'amélioration de la chaussée gravement détériorée sur 320 mètres, et l'installation de plusieurs bornes-fontaines profiteront aux résidents en leur offrant un meilleur accès à l'eau potable et une capacité accrue de gestion des eaux usées et des eaux pluviales 164 945 $ 206 181 $ 41 236 $ Amélioration des conduites d'eau et d'égout et des infrastructures routières sur Marshall Drive Carbonear Installation de conduites d'égouts sanitaires, de conduites d'eau et de trois nouveaux trous d'homme, ainsi qu'amélioration d'une partie de la route, afin de fournir de l'eau potable, d'éliminer en toute sécurité les eaux usées domestiques et d'améliorer le réseau routier. 107 371 $ 107 371 $ 81 263 $

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Initiative canadienne pour des collectivités en santé :

https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nl-fra.html

Site Web : Infrastructure Canada

www.infrastructure.gc.ca