BRYANT'S COVE, NL, le 17 nov. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté notre santé personnelle, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Aujourd'hui, Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Pam Parsons, députée de Harbour Grace - Port de Grave à la Chambre d'assemblée, au nom de l'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Gloria Best, mairesse de Bryant's Cove, ont annoncé l'octroi d'un financement pour des travaux visant à rendre le chemin Church plus sécuritaire pour les automobilistes.

Le projet consiste à stabiliser des pentes et à remettre en état le chemin Church, dans la municipalité de Bryant's Cove. Grâce à l'amélioration du drainage des eaux pluviales, à la mise en place d'un mur de soutènement et à la modification du tracé de la route, on pourra assurer des conditions routières fiables et sûres dans cette région pendant de nombreuses années.

Le gouvernement du Canada investit plus de 525 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador alloue plus de 656 000 $ au projet, tandis que la municipalité de Bryant's Cove y consacre plus de 266 000 $.

Citations

« Investir dans des infrastructures routières sûres et efficaces permet de soutenir le développement économique et de renforcer les collectivités. L'accès aux emplois, aux soins de santé, aux services sociaux et aux services d'enseignement est essentiel à la croissance et à la prospérité de nos collectivités. Des projets comme celui-ci permettent aussi de créer des emplois au moment où nous nous remettons des effets économiques de la pandémie, en aidant les collectivités à se reconstruire et à se développer. »

Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à ces améliorations routières, les résidents de Bryant's Cove auront accès à une route sécuritaire pour les déplacements de leur vie quotidienne. Je félicite les résidents de Bryant's Cove pour l'engagement dont ils ont fait preuve concernant ce projet; c'est inspirant de voir un autre investissement utile fait dans la circonscription de Harbour Grace - Port de Grave. »

Pam Parsons, députée de Harbour Grace - Port de Grave à la Chambre d'assemblée, au nom de l'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« La municipalité de Bryant's Cove est reconnaissante de recevoir du financement pour le chemin Church. Nous savons tous à quel point les investissements alloués aux infrastructures sont importants dans les petites collectivités. Ce financement permettra à la municipalité d'effectuer les améliorations et les réparations qui s'imposent, ce qui rendra ce secteur plus sécuritaire et plus fiable pour nos résidents. »

Gloria Best, mairesse de Bryant's Cove

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 500 millions de dollars dans plus de 612 projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et- Labrador dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 500 millions de dollars dans plus de 612 projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et- dans le cadre du plan . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles, et certaines exigences administratives ont été simplifiées pour permettre des approbations plus rapides.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles, et certaines exigences administratives ont été simplifiées pour permettre des approbations plus rapides. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en augmentant la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités alors qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions innovantes pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus liés à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Ressources du gouvernement du Canada - Maladie à Coronavirus (COVID 19) :

https://www.canada.ca/fr/coronavirus

Initiative canadienne pour des collectivités en santé :

https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Brian Scott, Directeur des Communications, Transports et Infrastructure, Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 709-729-3015, br[email protected]; Gloria Best, Municipalité de Bryant's Cove, 709-597-3416, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca