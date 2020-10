Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador investissent dans des projets qui profiteront aux résidents de six collectivités

RUSHOON, NL, le 14 oct. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Aujourd'hui, Churence Rogers, député de Bonavista−Burin−Trinity, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Derrick Bragg, ministre du Transport et des Infrastructures, et Jill Mulrooney, mairesse de la municipalité de Rushoon, ont annoncé le financement de six projets visant à rendre les collectivités plus sûres et à fournir aux résidents de meilleures routes dans l'est de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les résidents de la municipalité de Rushoon bénéficieront du remplacement d'un mur visant à protéger les habitations situées le long de la rivière contre les amas de glace. Les municipalités de Glovertown, Lumsden et Grand Bank bénéficieront de la réfection et de l'asphaltage de routes et de rues. Les résidents et les automobilistes de New-Wes-Valley bénéficieront du remplacement du pont de Newtown, et les résidents de Gambo bénéficieront de l'amélioration des infrastructures liées aux eaux pluviales sur le chemin Pine Tree.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,1 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador fournit plus de 1,2 million de dollars et la contribution combinée des municipalités s'élève à plus 1 million de dollars. Plus de 304 000 $ sera également alloué aux projets dans le cadre du Fonds fédéral de la taxe sur l'essence.

« Ces investissements dans les infrastructures sont importants pour renforcer les collectivités rurales. Ces projets aideront à créer des emplois stables et bien rémunérés pendant l'étape de la construction, et ils auront des effets positifs et durables pendant de nombreuses années. Nous contribuons à la reprise économique de notre pays en cette période sans précédent, afin que nos collectivités puissent continuer de compter parmi les meilleurs endroits où vivre, travailler et élever une famille. »

Churence Rogers, député de Bonavista−Burin−Trinity, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« De tels investissements sont très importants pour les collectivités rurales. Ils permettent d'apporter des améliorations très appréciées dans le but de rendre les routes plus sûres et de mettre en place des infrastructures qui facilitent la protection contre les inondations et le ruissellement printanier. »

L'honorable Derrick Bragg, ministre du Transport et des Infrastructures

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 491 millions de dollars dans plus de 565 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles, et certaines exigences administratives ont été simplifiées pour permettre des approbations plus rapides.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles, et certaines exigences administratives ont été simplifiées pour permettre des approbations plus rapides. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en faisant passer à 80 % la contribution fédérale pour les projets d'infrastructure publique dans les provinces. Le financement fédéral couvrira 100 % du coût des projets dans les territoires et des coûts des projets de bénéficiaires autochtones.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador investissent dans des projets qui profiteront aux résidents de six collectivités

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à six projets d'infrastructure qui seront réalisés dans les municipalités de Rushoon, Glovertown, Lumsden, Grand Bank, Gambo et New-Wes-Valley dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,1 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador fournit plus de 1,2 million de dollars et la contribution combinée des municipalités s'élève à plus 1 million de dollars. Plus de 304 000 $ sera également alloué aux projets dans le cadre du Fonds fédéral de la taxe sur l'essence.

Nom du projet Fonds Lieu Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal / autre Remplacement d'un mur de protection contre les amas de glace VIRN Rushoon Construction d'un nouveau mur le long d'une partie de la rivière pour protéger les habitations contre les amas de glace. 219 817 $ 274 771 $ 56 458 $ Amélioration et asphaltage de routes VIRN Glovertown Asphaltage de sept routes de gravier afin d'améliorer les infrastructures routières pour la collectivité. 254 453 $ 254 376 $ 332 786 $ Programme d'amélioration de routes VIRN Lumsden Cinq rues, totalisant plus de 5 km, seront asphaltées, ce qui permettra de fournir des infrastructures routières plus fiables aux résidents de la collectivité. 126 378 $ 126 340 $ 64 188 $ Amélioration de routes VIRN Grand Bank Trois routes locales seront asphaltées, ce qui permettra d'améliorer les surfaces de conduite. 227 002 $ 226 934 $ 296 884 $ Amélioration des infrastructures liées aux eaux pluviales sur le chemin Pine Tree, à Gambo VIRN Gambo On remplacera l'asphalte, les bordures, les puisards et les égouts pluviaux sur 230 mètres de route, et 120 mètres de nouveaux fossés seront construits. Ces améliorations permettront de renforcer le réseau routier et la gestion des eaux pluviales. 135 465 $ 135 424 $ 177 167 $ Remplacement du pont de Newtown VIRN New-Wes-Valley Construction d'un nouveau pont dans la ville de Newtown. La collectivité bénéficiera ainsi d'infrastructures routières plus sûres et améliorées. 185 801 $ 185 745 $ 94 426 $

