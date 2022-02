ST. JOHN'S, NL, le 28 févr. 2022 /CNW/ - Les infrastructures publiques aident les collectivités à rester fortes et en santé. Les investissements dans des infrastructures communautaires modernes et efficaces créent des emplois, font croître l'économie et aident à réduire nos émissions de gaz à effet de serre.

Aujourd'hui, l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, et l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé l'octroi d'un financement de plus de 23,8 millions de dollars pour 23 projets d'infrastructures récréatives, vertes, rurales et de transport en commun à Terre-Neuve-et-Labrador.

Parmi les projets financés, notons un projet visant à apporter des améliorations au Grand Sentier, à Corner Brook, afin de favoriser le transport actif le long du secteur riverain de la ville. On remplacera également le pont-jetée de Shoal Harbour, à Clarenville, afin de mettre en place une structure plus sécuritaire pour les automobilistes et les piétons. De plus, le gouvernement de la communauté inuite de Hopedale prolongera ses conduites d'aqueduc et d'égout jusqu'à un secteur commercial non desservi de la communauté, afin d'améliorer l'accès à l'eau potable et la collecte des eaux usées.

Citations

« Notre gouvernement aide à apporter des changements importants et durables dans les collectivités rurales en soutenant, de concert avec la province et les municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador, plus de 23 projets d'infrastructure. Qu'il s'agisse de combler des lacunes relatives au Grand Sentier le long du secteur riverain de Corner Brook ou d'installer des conduites d'aqueduc jusqu'aux résidences mal desservies de Trout River, des investissements essentiels comme ceux-ci permettront d'assurer à nos collectivités locales une croissance économique à long terme et feront une différence positive pour les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador. »

L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les dirigeants municipaux savent comment améliorer leurs collectivités le mieux possible, et nous soutenons les efforts qu'ils déploient pour que les résidents de leurs régions puissent en profiter. Tous les projets dont nous annonçons le financement aujourd'hui sont nécessaires pour aider les collectivités à atteindre cet objectif. Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires fédéraux et municipaux sur d'autres projets à l'avenir. »

L'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« Depuis que je suis ministre des Transports et de l'Infrastructure, j'ai eu la chance de participer à de nombreuses annonces de financement conjoint qui se traduisent par de meilleurs services dans les municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador. En collaborant avec plusieurs ordres de gouvernement, nous nous efforcerons de remplacer, de réparer et d'améliorer leurs infrastructures afin de leur permettre de mieux servir leurs résidents. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

dans le cadre du plan . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Produit connexe

Document d'information

Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador investissent dans des infrastructures récréatives, vertes et rurales

Un financement conjoint fédéral-provincial-municipal fourni dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada soutiendra 23 projets d'infrastructure dans différentes collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le gouvernement du Canada investit plus de 9 millions de dollars dans ces projets. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador fournit plus de 9,6 millions de dollars, tandis que les municipalités et d'autres bénéficiaires versent plus de 5,1 millions de dollars au total.

Renseignements sur les projets :

Volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

Lieu Nom du projet Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement des bénéficiaires Baie Verte Projet de réparation et

de restauration de

la piscine Centennial Réparer et restaurer

la piscine Centennial et

le bâtiment connexe,

ce qui comprend différentes

améliorations architecturales,

électriques et mécaniques.

Après sa modernisation,

la piscine de la collectivité

de Baie Verte aura

une durée de vie

plus longue d'environ

25 à 30 ans. 247 172 $ 247 098 $ 247 098 $ Corner Brook Phase I de

l'amélioration du

Grand Sentier Combler les lacunes

du Grand Sentier et de

l'itinéraire de transport actif

afin d'établir un itinéraire

de transport actif et

récréatif continu

le long du secteur

riverain de la ville. 516 243 $ 516 089 $ 516 089 $ Happy Valley-Goose Bay Amélioration des

installations Moderniser le club de

golf Amaruk pour en

faire un centre de

vie saine et active

ouvert toute l'année. 200 043 $ 0 $ 300 065 $

Volet Infrastructures vertes

Lieu Nom du projet Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement des bénéficiaires Badger Remplacement partiel

des réseaux d'aqueduc

et d'égout -

promenade Sunset Remplacer partiellement les

réseaux d'aqueduc et

d'égout sanitaire (95 compteurs)

sur la promenade Sunset

afin d'accroître la capacité

de gestion des eaux

usées de la ville et

l'accès à l'eau potable. 63 213 $ 79 016 $ 15 803 $ Bay de Verde Réparation de l'émissaire

d'évacuation d'égout

sanitaire Installer un nouvel émissaire

d'évacuation d'égout sanitaire

et restaurer l'émissaire

pour qu'il soit conforme à

des normes élevées. 35 355 $ 44 194 $ 8 839 $ Centreville-Wareham-Trinity Changement de la

conduite de refoulement Remplacer la conduite de

refoulement existante par

une plus large et

installer de nouveaux

trous d'homme pour

améliorer le fonctionnement

de la station de

relèvement actuelle. 149 124 $ 186 405 $ 37 281 $ Corner Brook Reconstruction de

l'avenue Mount Bernard Améliorer les infrastructures

d'aqueduc et d'égout,

la chaussée et le drainage des rues, et accroître la capacité de

l'égout collecteur pour

les eaux usées afin

d'accueillir le nouvel

hôpital de soins de courte durée. 2 923 227 $ 2 923 227 $ 1 461 614 $ Île Fogo Aqueduc et égout

- rue Main, Seldom Fournir à neuf maisons

des services d'aqueduc

et d'égout ainsi que

deux bornes-fontaines

afin de donner accès

à de l'eau potable propre

et à des systèmes septiques

dans la collectivité de Seldom. 319 233 $ 399 041 $ 79 808 $ Hampden Nouveau prolongement

du réseau d'aqueduc et

d'égout - route principale 421 Prolonger le réseau

d'aqueduc et d'égout

pour améliorer les

services aux résidents. 84 941 $ 106 177 $ 21 235 $ Harbour Grace Relocalisation d'un

émissaire d'égout

sanitaire et pluvial Relocaliser et installer

295 mètres de conduites

d'égout et d'émissaire

d'égout et 210 mètres

de conduites d'égout

pluvial pour les rendre

conformes aux lignes

directrices environnementales

fédérales actuelles sur

les pêches. 446 384 $ 557 980 $ 111 596 $ Gouvernement de la

collectivité inuite

d'Hopedale Conduites d'eau et

d'eaux usées dans

le secteur du quai Installer des conduites principales

d'eau et d'égout dans le

dernier secteur non desservi

pour fournir les services

d'alimentation en eau

potable propre et de

collecte des eaux

usées à un secteur

commercial clé de la collectivité. 235 323 $ 294 153 $ 58 831 $ Gouvernement de la

collectivité inuite

de Nain Évaluation de l'état

et de la capacité

du réseau d'égout Inspecter le réseau

d'égout de la collectivité

et y accorder la priorité

afin d'accroître sa capacité

de gestion des eaux usées. 232 760 $ 290 950 $ 58 190 $ Lumsden Remplacement d'une

prise d'eau principale Remplacement du système

de prise d'eau potable

entre l'étang et l'installation

de traitement de l'eau

pour fournir de l'eau

potable propre et salubre

à la collectivité. 301 108 $ 376 385 $ 75 277 $ Bras Middle Nouveau système de

chloration, pompes de

gavage et filtre Installer deux nouveaux ensembles

d'équipement de chloration,

deux nouveaux bâtiments

de chloration, de nouvelles

pompes de gavage et

un nouveau système

de filtration qui aideront

à fournir de l'eau

potable à la collectivité et

à éliminer l'ordre d'ébullition

qui existe depuis longtemps. 161 671 $ 202 088 $ 40 418 $ Milltown-Head of

Bay d'Espoir Amélioration du

barrage et de

la prise d'eau Remplacer le barrage en béton

à la prise d'eau et installer

un nouveau système de prise

d'eau et un écran à l'étang

Jersey pour aider à

éliminer les problèmes

d'érosion afin d'améliorer

la qualité de l'eau et

la sécurité publique au réservoir. 181 186 $ 226 482 $ 45 296 $ Rocky Harbour Conduite maîtresse

d'eau du bâtiment

de chloration au chemin

West Link Remplacer des conduites

d'eau existantes

pour fournir une nouvelle

ligne de transport d'eau

et une source d'eau plus

fiable pour les résidents. 543 634 $ 679 543 $ 135 909 $ Steady Brook Modernisation de stations de

relèvement, qui comprend

les génératrices d'urgence

- chemin Forest,

promenade Dogwood

et promenade Thistle Mettre à niveau les systèmes

mécaniques et électriques afin

d'offrir aux résidents

une station de pompage

d'égout sanitaire sécuritaire et fiable. 309 049 $ 386 312 $ 77 262 $ Rivière Trout Installations d'une

conduite principale

d'eau sous la

promenade Riverside Installer une conduite

d'eau principale pour desservir

10 maisons afin de fournir

aux résidents de l'eau

potable provenant du

réseau municipal. 146 077 $ 182 596 $ 36 519 $ Twillingate Réfection de la

station de relèvement

des eaux usées Moderniser deux

stations de relèvement. 145 094 $ 181 367 $ 36 273 $

Volet Infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques

Lieu Nom du projet Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Campbellton Réfection de la

promenade Bob Clark Amélioration des ponceaux

et de la chaussée de

la promenade Bob Clark. 151 169 $ 151 124 $ 151 124 $ Clarenville Remplacement du

pont-jetée de Shoal Harbour Démolir le vieux pont-jetée

de Shoal Harbour et

construire un nouveau

pont pour accueillir les

véhicules et les piétons. 1 166 498 $ 1 166 148 $ 1 166 148 $ Stephenville Réfection du passage

supérieur de la promenade

Minnesota Remise à neuf d'un passage supérieur de

la promenade Minnesota

afin d'accroître la qualité

du pont et la sécurité

des résidents. 367 366 $ 367 256 $ 367 256 $

Volet Infrastructure de transport en commun

Lieu Nom du projet Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal St. John's Nouveaux abribus

accessibles Installation de 10 nouveaux

abribus accessibles aux arrêts

d'autobus partout dans la

ville afin d'améliorer les

commodités offertes aux

clients et leur expérience. 80 527 $ 67 099 $ 53 691 $

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

