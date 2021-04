STEPHENVILLE, NL, le 14 avril 2021 /CNW/ - La santé, la sécurité et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. Tout au long de la pandémie de COVID-19 les deux gouvernements ont pris des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus alors que nous préparons nous nous préparons à relancer et à rebâtir en mieux.

Des investissements stratégiques dans la modernisation efficace et moderne des infrastructures d'enseignement et d'approvisionnement en eau potable joueront un rôle clé pour offrir aux résidents de l'ouest de Terre-Neuve des services fiables qui favorisent une collectivité en santé.

Aujourd'hui, Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et députée provinciale de Long Range Mountains, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et l'honorable Krista Lynn Howell, ministre des Affaires municipales et provinciales, ont annoncé l'octroi d'un financement pour sept projets d'infrastructure dans l'ouest de Terre-Neuve.

Les améliorations annoncées aujourd'hui comprennent le remplacement des fenêtres de l'école Canon Richards High à Flower's Cove, l'amélioration de la station de pompage de Hawke's Bay, y compris tous les équipements civils, mécaniques, électriques et les conduites d'eau, ce qui permettra de réduire les coûts d'entretien et d'offrir un service plus fiable. Les bâtiments publics et provinciaux de Stephenville, ainsi que l'éclairage du campus St. Anthony du College of the North Atlantic, seront également améliorés.

Ces projets profiteront à la collectivité en offrant un meilleur environnement d'apprentissage aux étudiants, et contribueront à rendre les installations plus efficaces et plus accueillantes pour les résidents.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 et du Fonds des petites collectivités du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador fournit plus de 407 000 $ pour les projets et la contribution des municipalités participantes s'élève à plus de 29 000 $.

« Notre gouvernement prend des mesures énergiques et rapides pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, et il investit dans des projets qui feront croître les économies locales tandis que nous nous remettons de la pandémie de COVID-19. L'annonce d'aujourd'hui fait partie intégrante de ce travail, car elle permettra d'améliorer des infrastructures publiques dans quatre collectivités de l'ouest de Terre-Neuve. Nous continuerons à faire des investissements comme ceux-ci, afin d'aider à créer des emplois et à bâtir des collectivités plus propres, plus durables et plus inclusives pour tous. »

Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et députée provinciale de Long Range Mountains

« Toutes nos infrastructures sont importantes pour les collectivités et les résidents, et comme l'ensemble des infrastructures, elles nécessitent un entretien. En investissant dans nos infrastructures municipales et nos bâtiments publics, nous pouvons faire en sorte que les gens puissent continuer à compter sur les services qu'ils permettent de fournir. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 520 millions de dollars dans plus de 667 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles, et certaines exigences administratives ont été simplifiées pour permettre des approbations plus rapides.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles, et certaines exigences administratives ont été simplifiées pour permettre des approbations plus rapides. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en faisant passer à 80 % la contribution fédérale pour les projets d'infrastructure publique dans les provinces. Le financement fédéral couvrira 100 % du coût des projets dans les territoires et des coûts des projets de bénéficiaires autochtones.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador ont soutenu bon nombre de ces projets dans les collectivités de l'ouest de Terre-Neuve, notamment le projet d'aqueduc et d'égout sur le chemin Seal Cove à Stephenville Crossing , ainsi que le projet d'aqueduc et d'égout sur le chemin Lady Diana Crescent, à Massey Drive.

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à sept projets d'infrastructure dans l'ouest de Terre-Neuve dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 et du Fonds des petites collectivités du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador fournit plus de 407 000 $ pour les projets et la contribution des municipalités participantes s'élève à plus de 29 000 $.

Renseignements sur les projets :

Lieu Nom du projet Renseignements

sur le projet Fonds Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Flower's Cove Remplacement des fenêtres de l'école Canon Richards High Remplacement des fenêtres existantes de l'école Canon Richards High. VRCV 264 000 $ 66 000 $ 0 $ Hawke's Bay Modernisation de la station de pompage Modernisation de la station de pompage, y compris de tous les équipements civils, mécaniques, électriques et des conduites d'eau, afin de réduire les coûts d'entretien et de fournir un service fiable aux résidents. FPC 96 719 $ 164 449 $ 29 019 $ Stephenville Bâtiment public de Stephenville - nouvelle entrée extérieure accessible Installation d'un ascenseur/élévateur pour créer une entrée accessible dans le bâtiment. VRCV 400 000 $ 100 000 $ 0 $ Stephenville Amélioration du revêtement de sol du Centre correctionnel de Stephenville Amélioration du revêtement de sol du centre correctionnel de Stephenville. VRCV 52 000 $ 13 000 $ 0 $ Stephenville Remplacement de l'alarme d'incendie du Centre correctionnel de Stephenville Remplacement de l'alarme d'incendie du Centre correctionnel de Stephenville. VRCV 104 000 $ 26 000 $ 0 $ Stephenville Centre des arts et de la culture de Stephenville - amélioration de l'éclairage du théâtre Amélioration de l'éclairage du théâtre du Centre des arts et de la culture de Stephenville. VRCV 68 000 $ 17 000 $ 0 $ St. Anthony College of the North Atlantic (campus St. Anthony) - amélioration de l'éclairage Amélioration de l'éclairage au campus St. Anthony du College of the North Atlantic VRCV 84 000 $ 21 000 $ 0 $

