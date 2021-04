Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador investissent dans des infrastructures publiques et le transport en commun dans la région métropolitaine de St. John's

ST. JOHN'S, NL, le 16 avril 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

Les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles et député de St. John's-Sud--Mount Pearl, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Danny Breen, maire de la Ville de St. John's, ont annoncé l'octroi d'un financement pour 15 projets de bâtiments publics et de transport en commun dans la région métropolitaine de St. John's.

Ces projets permettent d'améliorer des composantes essentielles de bâtiments publics dans la région métropolitaine de St. John's. On remplacera notamment les fenêtres des écoles secondaires Prince of Wales Collegiate et Gonzaga à St. John's, ainsi que les fenêtres de l'école secondaire Holy Trinity à Torbay. On remplacera également la toiture de l'immeuble Petten et de l'immeuble provincial 909. De plus, on réparera le système de drainage de l'édifice provincial de la rue Duckworth, et on améliorera le système de CVC de l'édifice de la Cour suprême, ainsi que l'accessibilité des salles d'audience.

De plus, les résidents de St. John's bénéficieront de l'amélioration du système de perception électronique des droits de passage des services Metrobus et GoBus (transport adapté). Cela permettra d'améliorer la précision de la perception des droits de passage et d'offrir aux passagers des options de billetterie mobile ou de paiement par téléphone en temps réel.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4,9 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 et du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que la contribution du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador s'élève à plus de 1,3 millions de dollars et la Ville de St. John's alloue 122 040 $ à l'un des projets.

Citations

« Nous améliorons les infrastructures publiques et le transport en commun à St. John's et Torbay pour rendre nos collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles et député de St. John's-Sud--Mount Pearl, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« C'est la troisième fois cette semaine que nous annonçons des fonds pour l'amélioration des infrastructures dans notre province. Les bâtiments provinciaux ont souvent besoin d'entretien et de réparations, et nous restons déterminés à répondre à ces besoins. J'ai hâte de travailler avec les villes et le gouvernement fédéral pour financer d'autres projets. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Je remercie les gouvernements provincial et fédéral d'avoir investi dans l'amélioration des infrastructures de St. John's. Une partie de ce financement est consacrée à la modernisation du système de perception des tarifs du Metrobus. Une fois le système mis en place, nous verrons des améliorations pour les clients du transport en commun et la possibilité de payer à l'aide d'un appareil mobile. Ces modifications amélioreront le service à la clientèle et contribueront à la durabilité des services Metrobus et GoBus. »

Danny Breen, maire de St. John's

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 520 millions de dollars dans 667 projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et- Labrador .

Produit connexe

Document d'information - Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador investissent dans des infrastructures publiques et le transport en commun dans la région métropolitaine de St. John's

Document d'information

Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador investissent dans des infrastructures publiques et le transport en commun dans la région métropolitaine de St. John's

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à 15 projets visant des bâtiments publics et le transport en commun dans la région métropolitaine de St. John's dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4,9 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 et du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que la contribution du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador s'élève à plus de 1,3 millions de dollars et la Ville de St. John's alloue 122 040 $ à l'un des projets.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Lieu Fonds Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Autre financement Remplace-ment des fenêtres de l'école secondaire Prince of Wales Collegiate Municipalité de St. John's VRCV Remplacement des fenêtres

de l'école secondaire Prince

of Wales Collegiate 1 200 000 $ 300 000 $ 0 $ Remplace-ment de la toiture de l'immeuble 909 Municipalité de St. John's VRCV Remplacement de la toiture

de l'immeuble provincial 909 440 000 $ 110 000 $ 0 $ Amélioration du système de sécurité de l'Hôtel-du-Gouverneur Municipalité de St. John's VRCV Amélioration du système de

sécurité de l'Hôtel-du-

Gouverneur 80 000 $ 20 000 $ 0 $ Amélioration de l'accessibilité de la Cour suprême Municipalité de St. John's VRCV Amélioration de l'accessibilité

des salles d'audience du

bâtiment de la Cour suprême 400 000 $ 100 000 $ 0 $ Amélioration du système de CVC au dépôt du service de voirie de White Hills Municipalité de St. John's VRCV Amélioration du système de

CVC au dépôt du service de

voirie de White Hills 80 000 $ 20 000 $ 0 $ Amélioration du système de verrouillage de l'immeuble Howley Municipalité de St. John's VRCV Amélioration du système de

verrouillage des portes du

bâtiment Howley à St. John's 24 000 $ 6 000 $ 0 $ Amélioration du système de CVC de la Cour suprême (St. John's) Municipalité de St. John's VRCV Amélioration du système de

CVC des salles d'audience de

la Cour suprême à St. John's 32 000 $ 8 000 $ 0 $ Remplace-ment de la chaudière de l'immeuble Richardson Municipalité de St. John's VRCV Remplacement de la chaudière

de l'immeuble provincial Richardson,

sur la rue Duckworth 24 000 $ 6 000 $ 0 $ Chaudière de l'immeuble 904 - Remplace-ment du réservoir de vidange de la chaudière Municipalité de St. John's VRCV Remplacement du réservoir

de vidange de la chaudière

de l'immeuble provincial 904, qui abrite la

chaufferie des installations

environnantes 16 000 $ 4 000 $ 0 $ Système de drainage des ascenseurs de l'immeuble à bureaux de la rue Duckworth Municipalité de St. John's VRCV Réparation du système de

drainage des ascenseurs de

l'immeuble à bureaux provincial

situé au 285, rue Duckworth 16 000 $ 4 000 $ 0 $ Remplace-ment des fenêtres de l'école secondaire Gonzaga Municipalité de St. John's VRCV Remplacement des fenêtres

de l'école secondaire Gonzaga 1 320 000 $ 330 000 $ 0 $ Remplace-ment de la toiture du bloc ouest de l'édifice de la Confédération Municipalité de St. John's VRCV Remplacement de la toiture

du bloc ouest de l'édifice de

la Confédération 112 000 $ 28 000 $ 0 $ Remplace-ment de la toiture de l'immeuble Petten Municipalité de St. John's VRCV Remplacement de la toiture

de l'immeuble Petten 444 000 $ 111 000 $ 0 $ Amélioration du système de perception des droits de passage Ville de St. John's VITC L'amélioration du système de

perception électronique des

droits de passage pour les

services Metrobus et GoBus

(transport adapté) comprendra

la mise à niveau du logiciel et

du matériel utilisés pour la

perception des droits de

passage à bord des autobus,

ainsi que la sous-traitance de

fournisseurs de services de taxi

pour le service de transport adapté.

Cela permettra d'améliorer la

perception des droits de passage

dans les taxis et d'offrir une

billetterie mobile en temps réel / paiement par téléphone aux

clients du réseau de transport en commun 169 638 $ 126 347 $ 122 040 $ (la ville de St. John's) Remplace-ment de la toiture de l'école secondaire Holy Trinity Municipalité de Torbay VRCV Remplacement de la toiture de l'école secondaire Holy Trinity 572 000 $ 143 000 $ $0

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Ressources du gouvernement du Canada - Maladie à coronavirus (COVID-19) :

https://www.canada.ca/coronavirus

Initiative canadienne pour des collectivités en santé :

https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected] ; Emily-Jane Gillingham, Agente des communications, Transports et Infrastructure, Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 709-730-4607, [email protected] ; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca