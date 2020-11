PARADISE, NL, le 24 nov. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador.

C'est pourquoi les trois ordres de gouvernement prennent des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités tandis qu'elles s'adaptent aux réalités liées à la pandémie de COVID-19, et pour soutenir la création de bons emplois pour la classe moyenne.

Aujourd'hui, Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sarah Stoodley, ministre du Gouvernement numérique et de Service T.-N.-L., et députée provinciale de Mount Scio, au nom de l'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Dan Bobbett, maire de Paradise, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint de plus de 5 millions de dollars pour deux projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées à Paradise.

Grâce à ces projets, les résidents de Paradise et de Evergreen Village pourront disposer d'eau propre et d'infrastructures fiables, et la capacité de gestion des eaux usées et des eaux pluviales sera augmentée.

Les projets consistent à remplacer 800 mètres de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaires et d'eaux pluviales sur les promenades Ashgrove et Willow, dans le quartier Evergreen Village. De plus, la municipalité de Paradise remplacera les conduites intérieures de la station de relèvement, aménagera une nouvelle chambre souterraine et installera des conduites souterraines.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que Terre-Neuve-et-Labrador y consacre plus de 1,5 million de dollars. La municipalité de Paradise contribue également à ces projets, en y investissant 1,5 million de dollars.

Citations

« Les investissements à long terme dans les infrastructures sont essentiels pour bâtir des collectivités saines et résilientes, tout en fournissant des services importants à nos résidents. Notre investissement de plus de 2 millions de dollars dans des infrastructures vertes permettra non seulement de protéger la santé des résidents en leur fournissant de l'eau potable sûre et fiable, mais également de créer de bons emplois tandis que nous nous remettons des répercussions économiques de la pandémie. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures locales d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour créer des collectivités saines et résilientes. Ces projets permettront d'offrir aux résidents une eau potable propre et des services fiables pendant de nombreuses années, en plus d'aider à créer des emplois tandis que nous nous remettons des effets économiques de la pandémie. »

Ken McDonald, député d'Avalon

« Il est important de remplacer les conduites d'aqueduc et d'égout pour protéger les résidences, pour offrir des services efficaces et pour que les gens puissent continuer à bénéficier d'une eau potable propre. Les améliorations apportées à la station de relèvement permettront également d'assurer la santé et la sécurité des résidents et des travailleurs municipaux dans ces quartiers. »

L'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« L'amélioration des conduites et des services d'égout dans le quartier Evergreen Village, et l'amélioration de la station de relèvement de Paradise aideront à préserver la santé et la sécurité des résidents et des employés pendant de nombreuses années. Ce projet montre une fois de plus que lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble, en ayant une vision commune de l'amélioration des infrastructures, nous pouvons offrir des avantages importants aux collectivités comme Paradise. »

L'honorable Sarah Stoodley, ministre du Gouvernement numérique et de Service Terre-Neuve-et-Labrador, et députée provinciale de Mount Scio

« La municipalité de Paradise s'est engagée à investir dans ses infrastructures pour offrir à ses résidents les services dont ils ont besoin, et ce financement l'aidera à s'occuper de deux domaines importants pour la collectivité. Grâce à un investissement pour le quartier Evergreen Village, nous pouvons remplacer et améliorer les infrastructures vieillissantes de la région et garantir aux résidents un accès continu aux services d'égouts sanitaires. Le financement des travaux nécessaires à la station de relèvement 10 nous permettra de mettre en place des éléments redondants dans l'installation et de rassurer tous les résidents quant au fonctionnement de ces infrastructures. Je remercie les gouvernements fédéral et provincial de leur engagement commun et d'avoir investi dans ces projets essentiels pour la municipalité de Paradise. »

Dan Bobbett, maire de Paradise

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 500 millions de dollars dans plus de 613 projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et- Labrador dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 500 millions de dollars dans plus de 613 projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et- dans le cadre du plan . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles, et certaines exigences administratives ont été simplifiées pour permettre des approbations plus rapides.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles, et certaines exigences administratives ont été simplifiées pour permettre des approbations plus rapides. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en faisant passer à 80 % la contribution fédérale pour les projets d'infrastructure publique dans les provinces. Le financement fédéral couvrira 100 % du coût des projets dans les territoires et des coûts des projets de bénéficiaires autochtones.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Initiative canadienne pour des collectivités en santé :

https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nl-fra.html

Site Web : Infrastructure Canada

www.infrastructure.gc.ca