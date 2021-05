ST. JOHN'S, NL, le 28 mai 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador font un investissement significatif, à coûts partagés, dans le logement à travers la province.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles, l'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, et l'honorable John Abbott, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador (SHTNL), ont tous participé à l'annonce d'aujourd'hui.

Grâce à cet investissement, des familles de Terre-Neuve-et-Labrador emménageront bientôt dans huit logements abordables neufs sur l'avenue Froude, à St. John's. Le projet de 1,5 million de dollars comprend quatre logements de deux chambres au rez-de-chaussée accessibles en fauteuil roulant et quatre logements de deux chambres au deuxième étage. Des caractéristiques de conception universelle ont été utilisées dans l'ensemble de l'immeuble et comprennent des éléments comme des entrées sans marche, des portes et des corridors extérieurs et intérieurs élargis, des poignées de porte à levier, des barres d'appui et des transitions minimales au sol.

L'efficacité énergétique a également été un élément clé de la création de ce nouvel immeuble de logements sociaux conçu et construit pour dépasser les exigences relatives à l'efficacité énergétique du Code national du bâtiment et pour respecter la politique du gouvernement provincial Build Better Buildings.

Le reste du financement, soit 17 millions de dollars, soutiendra la réparation d'unités de logements sociaux de la SHTNL en 2021-22, y compris les logements vacants qui nécessitent des réparations majeures. Cela comprend aussi les réparations visant à rouvrir 10 logements à Labrador West et 3 logements à Nain pour les familles dans le besoin.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable, et l'annonce d'aujourd'hui nous rapproche de notre objectif. Nous sommes de fiers partenaires dans la réalisation de ces investissements importants qui feront une grande différence pour les familles de St. John's et de toute la province. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Rien n'est plus important que d'avoir un chez-soi. Les familles de St. John's travaillent fort et méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. La collaboration démontrée entre le gouvernement du Canada et la Province de Terre-Neuve-et-Labrador démontre un engagement envers cette conviction. Nous bâtissons ensemble une génération de nouveaux logements permanents dont nous pouvons tous être fiers. » - L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles et député fédéral de St. John's-Sud - Mount Pearl

« Un logement sûr, stable et abordable - un chez-soi - est essentiel au bien-être social, financier et physique des personnes, des familles et de nos collectivités. Les investissements dans le logement social garantiront que cet important bien public sera accessible aux personnes qui en ont le plus besoin aujourd'hui et dans l'avenir. » - L'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« Nous avons hâte d'accueillir nos nouvelles familles dans notre collectivité. Les investissements continus dans les réparations, y compris les modifications quant à l'efficacité énergétique et à l'accessibilité pour mieux servir la population vieillissante de notre province, sont des éléments clés de la durabilité à long terme de notre portefeuille de logements sociaux. » - L'honorable John G. Abbott, ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref :

L'Entente du Canada et de Terre-Neuve-et- Labrador sur le logement est une entente de 10 ans conclue dans le cadre de la SNL et entrée en vigueur le 1er avril 2019. Elle permettra d'investir plus de 270,6 millions de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements sociaux et communautaires et appuyer les priorités de Terre-Neuve-et- Labrador en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la Stratégie à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Cette entente reconnaît l'importance de donner la priorité aux personnes dont les besoins sont les plus grands, mais aussi celle d'inclure une approche du logement axée sur les droits de la personne et d'effectuer des analyses comparatives entre les sexes pour tous les investissements.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide toutes les personnes dans le besoin au Canada et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et consommatrices et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

