ST. JOHN'S, NL, le 5 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada encourage l'innovation dans l'industrie du pétrole et du gaz extracôtiers de Terre-Neuve-et-Labrador en vue d'accélérer la réduction des émissions et d'arriver à la carboneutralité d'ici 2050.

En compagnie du chef de la direction de Petroleum Research Newfoundland and Labrador (PRNL), Dave Finn, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui des projets bénéficiaires des fonds de RDD (recherche, développement et démonstration) du volet extracôtier du Fonds de réduction des émissions.

Seize projets de RDD se partageront 24,4 millions de dollars pour créer des technologies de réduction des émissions dans le secteur gazier et pétrolier extracôtier de Terre-Neuve-et-Labrador. Financés par Ressources naturelles Canada et administrés par PRNL, les projets feront appel à des sociétés qui ont à cœur la recherche-développement et l'innovation dans le secteur extracôtier canadien. Ils auront pour but d'examiner des moyens de décarboner les activités du secteur, notamment les forages, la production et le transport.

Ce financement fait partie de l'enveloppe de 750 millions de dollars du Fonds de réduction des émissions, qui a été créé par le gouvernement fédéral pour aider le secteur pétrolier et gazier à surmonter les impacts économiques de la COVID-19. Grâce à ce financement, les sociétés seront en mesure d'atteindre leurs cibles de réduction des émissions en ayant recours à des technologies vertes et en maintenant les effectifs en poste dans ce secteur.

En plus des 53 milliards de dollars investis dans l'Énoncé économique de l'automne qui jette les bases d'une relance verte, le plan climatique renforcé du Canada et le budget de 2021, le Fonds de réduction des émissions aidera le Canada à réaliser son objectif de ramener ses émissions à des niveaux inférieurs de 40 à 45 % à ceux de 2005 d'ici 2030 et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. En soutenant la RDD, on réduira les émissions du secteur extracôtier canadien et on y fera progresser les technologies propres.

Citation

« Nous avons confiance dans cette industrie et les travailleurs qui l'ont façonnée. Ces 16 projets contribueront au maintien des emplois et stimuleront l'innovation pour réduire les émissions. C'est ainsi que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles



Quelques faits

Le Fonds de réduction des émissions de 750 millions de dollars aide les sociétés pétrolières et gazières côtières, infracôtières et extracôtières aux prises avec les impacts économiques de la COVID-19 à atteindre leurs cibles de réduction des émissions de méthane et de GES en adoptant des technologies plus vertes et à maintenir l'emploi dans ce secteur durement éprouvé par la pandémie de COVID-19. Le volet infracôtier est doté d'un budget de 675 millions de dollars pour les activités côtières et infracôtières. Quant au volet extracôtier, il jouit d'une enveloppe de 75 millions de dollars pour les activités au large des côtes.





Le volet côtier et infracôtier de 675 millions de dollars :

aide les sociétés touchées par la pandémie de COVID-19 à déployer des solutions vertes qui réduiront les émissions de méthane tout en faisant face aux impacts économiques de la COVID-19 et en augmentant leur compétitivité à l'échelle internationale.





Le volet extracôtier de 75 millions de dollars se compose de deux éléments :

Le Programme de déploiement extracôtier, qui soutient des projets d'investissement en immobilisations conçus soit pour réduire les gaz à effet de serre extracôtiers, soit pour améliorer la performance environnementale des activités de surveillance, de détection et d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en mer.



Le Programme de RDD extracôtier, qui soutient des projets de recherche environnementale, de développement et de démonstration qui font avancer des solutions visant à décarboner l'industrie extracôtière de Terre-Neuve-et- Labrador . Ce programme est mis en œuvre en collaboration avec Petroleum Research Newfoundland and Labrador .





. Ce programme est mis en œuvre en collaboration avec Petroleum Research Newfoundland and . PRNL mène à bien des projets de RDD et d'innovation dans le secteur gazier et pétrolier extracôtier, en mettant l'accent sur la santé, la sûreté et l'environnement. PRNL est une organisation sans but lucratif qui collabore avec un réseau local d'associations industrielles, de sociétés d'ingénierie, de membres de la chaîne d'approvisionnement, d'universitaires et d'instances gouvernementales pour réaliser son mandat en matière d'innovation.

Renseignements pertinents

