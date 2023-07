INUVIK, NT, le 31 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Michael McLeod, député de Territoires du Nord-Ouest, Diane Archie, ministre de l'Infrastructure des T.N.-0., au nom de Caroline Wawzonek, ministre des Finances des T.N.-0., et Duane Smith, président-directeur général de la Société régionale inuvialuit, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 19,7 millions de dollars pour la construction d'une liaison par fibre optique d'Inuvik à Tuktoyaktuk, ce qui permettra d'offrir l'accès à Internet haute vitesse à Tuktoyaktuk.

Cet investissement soutiendra la conception et la construction d'une liaison par fibre optique de 137 kilomètres entre Inuvik et Tuktoyaktuk, et permettra de compléter l'infrastructure à fibre optique entre High Level, en Alberta, et Tuktoyaktuk, le hameau inuvialuit sur les berges de l'océan Arctique. Grâce à cette nouvelle liaison, les services d'Internet existants à Tuktoyaktuk s'appuieront sur une infrastructure dorsale à fibre optique, qui est plus fiable et plus rapide que les faisceaux hertziens actuellement utilisés.

Dans le cadre de cet important projet d'infrastructure, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) colllaborera avec la Société régionale inuvialuit, l'un des principaux propriétaires fonciers de la région.

Une connectivité rapide, abordable et fiable élargit les possibilités des collectivités du Nord : elle améliore la prestation des soins de santé, de l'éducation et d'autres services essentiels, elle favorise l'inclusivité et la durabilité des économies locales et régionales et elle fait progresser la science dans l'Arctique. Il est essentiel que les habitants du Nord et les peuples autochtones puissent communiquer pleinement entre eux, avec le reste du Canada et avec l'économie mondiale, quel que soit l'endroit où ils vivent.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, construit des collectivités résilientes, et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Un accès fiable à l'internet à haut débit est essentiel au développement économique et au bien-être, en particulier dans les communautés nordiques et éloignées. L'annonce d'aujourd'hui marque une nouvelle étape pour le Nord, car les habitants et les entreprises pourront bientôt se connecter plus rapidement aux services en ligne essentiels et profiter des possibilités supplémentaires offertes par l'internet à haut débit. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Une infrastructure de réseau à large bande fiable pour les familles et les entreprises nordiques ne doit pas être un luxe. Elle est essentielle à la croissance économique, pour permettre aux gens de rester connectés, et s'assurer que les résidents du Nord ont le même accès à l'Internet que le reste du Canada. Le prolongement du Mackenzie Valley Fibre Link entre Inuvik et Tuktoyaktuk contribuera à l'engagement de notre gouvernement de connecter tous les Canadiens à l'Internet haute vitesse d'ici 2030. »

Michael McLeod, député de Territoires du Nord-Ouest

« Le gouvernement des T.N.-O. s'efforce d'accroître l'accessibilité et la vitesse des services à large bande en effectuant d'importants investissements en infrastructure dans des projets tels que le Inuvik-Tuk Fibre Line, qui permettent aux fournisseurs privés de services Internet de fournir les services dont les résidents des T.N.-O. ont besoin dans leurs foyers et leurs collectivités. L'accès à un réseau Internet haute vitesse fiable est essentiel pour toute société moderne, puisque cela aide à créer des possibilités économiques pour les résidents et permet aux gouvernements d'offrir d'importants programmes, notamment en ce qui concerne l'enseignement et les soins de santé. »

Diane Archie, ministre de l'Infrastructure des T.N.-O., au nom de Caroline Wawzonek, ministre des Finances des T.N.-O.

« Ce projet sera profitable à Tuktoyaktuk et appuiera le projet de sécurité énergétique des Inuvialuit. L'Inuvialuit Regional Corporation a hâte de travailler avec le gouvernement des T.N.‑O. pour veiller à ce que les travaux de construction se déroulent de manière à protéger la faune et les terres inuvialuit et à soutenir les objectifs de la Convention définitive des Inuvialuit (CDI). »

Duane Smith, président-directeur général de la Société régionale inuvialuit

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 14 803 500 $ dans ce projet tandis que la contribution du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s'élève à 4 934 500 $.

investit 14 803 500 $ dans ce projet tandis que la contribution du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s'élève à 4 934 500 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 28 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés dans les Territoires du Nord-Ouest dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, avec une contribution fédérale totale de plus de 82,9 millions de dollars et une contribution territoriale totale de plus de 10,6 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

