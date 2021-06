INUVIK, NT, le 23 juin 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être de la population sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest. Le financement d'infrastructures locales pendant cette période sans précédent aidera à créer des emplois, à soutenir les économies locales et à rendre nos collectivités plus saines, plus inclusives et plus résilientes.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Diane Archie, ministre territoriale de l'Infrastructure, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour la construction d'une nouvelle aérogare à l'aéroport Mike Zubko d'Inuvik.

Le gouvernement du Canada investit 31,5 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan Investir dans le Canada, et la contribution du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s'élève à 10,5 millions de dollars.

L'aérogare vieillissante sera remplacée par un bâtiment plus moderne doté de caractéristiques structurelles améliorées qui augmenteront considérablement la sécurité et l'efficacité de l'aéroport.

Le niveau principal comprendra un espace public, des systèmes de bagages, des concessions et des espaces pour les activités des transporteurs aériens. L'administration de l'aéroport et les services du bâtiment seront situés au deuxième étage, et la possibilité d'une occupation par Nav Canada a été prévue pour les niveaux 2 à 5.

Une fois terminée, la nouvelle aérogare améliorera la capacité globale de l'aéroport et des installations d'exploitation. Elle permettra également d'améliorer la capacité structurelle d'adaptation aux impacts des changements climatiques, aux catastrophes naturelles et aux événements météorologiques extrêmes.

Citations

« L'expérience du Canada relativement à la COVID-19 a démontré à quel point les Canadiens sont interdépendants, ainsi que notre besoin de rester connectés. En reliant les Canadiens par l'intermédiaire de centres de transport régionaux, comme l'aéroport d'Inuvik, on crée des emplois dans nos collectivités et on soutient la reprise économique du Canada. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« La modernisation des infrastructures aéroportuaires des T.-N.-O. est l'un des engagements de notre gouvernement. Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement fédéral pour remplacer l'aérogare de l'aéroport Mike Zubko d'Inuvik et faire en sorte que les résidents aient accès à un réseau de transport moderne et fiable. Maintenant plus que jamais, les gens de nos collectivités ont besoin de renouer avec leurs proches et d'explorer de nouvelles possibilités économiques. »

L'honorable Diane Archie, ministre territoriale de l'Infrastructure

« L'annonce d'aujourd'hui est un excellent exemple de partenariat gouvernemental qui permettra aux collectivités de l'Arctique de disposer de réseaux de transport sûrs et fiables. Au nom de la Ville d'Inuvik, j'ai hâte d'accueillir les résidents et les visiteurs dans la nouvelle aérogare moderne et de classe mondiale de l'aéroport Mike Zubko d'Inuvik. »

Natasha Kulikowski, mairesse de la Ville d'Inuvik

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html. Dans tout le Canada , depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a alloué 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure.

, depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du a alloué 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure. Le gouvernement du Canada a investi plus de 453 millions de dollars dans plus de 110 projets d'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest.

