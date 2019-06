Le Canada et les États-Unis publient un rapport d'étape sur les efforts continus de restauration des Grands Lacs

OTTAWA, le 12 juin 2019 /CNW/ - Un Canadien sur trois et un Américain sur dix vivent dans le bassin des Grands Lacs. Les Grands Lacs sont une merveille naturelle et une ressource commune et précieuse. Ils permettent de créer des emplois, favorisent le commerce et offrent de l'eau douce à des dizaines de millions de Canadiens et d'Américains. Le Canada et les États-Unis sont déterminés à collaborer de façon continue pour restaurer et protéger les Grands Lacs et les avantages environnementaux et économiques qu'ils procurent.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, et l'administrateur de l'Environmental Protection Agency des États-Unis, Andrew Wheeler, ont publié le Rapport d'étape des Parties de 2019. Le Rapport fait état des progrès réalisés entre 2017 et 2019 par les deux pays pour respecter leurs engagements en vertu de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs.

En travaillant ensemble et conjointement avec de nombreux partenaires, le Canada et les États-Unis ont réalisé des progrès importants dans le rétablissement et la protection de la qualité de l'eau et de la santé de l'écosystème des Grands Lacs. Des progrès considérables ont été accomplis dans la lutte contre la dégradation environnementale de longue date dans les secteurs préoccupants des Grands Lacs des deux côtés de la frontière. Le Canada et les États-Unis continuent de lutter contre la prolifération d'algues toxiques et nuisibles dans les secteurs touchés, en particulier dans le bassin du lac Érié, en mettant en œuvre des activités de réduction des apports en nutriments.

Bien que le Canada et les États-Unis aient réalisé des progrès importants dans la restauration et la protection des Grands Lacs, les deux pays reconnaissent la nécessité de continuer de lutter contre les menaces actuelles et nouvelles pour la qualité de l'eau et la santé des Grands Lacs. Le Rapport favorisera la discussion sur les priorités en matière de protection des Grands Lacs lors du prochain Forum public des Grands Lacs de 2019 à Milwaukee. La participation du public jouera un rôle important dans les décisions que prendront les deux pays au sujet des priorités scientifiques et des mesures à prendre au cours des trois prochaines années de la mise en œuvre de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs.

« Aujourd'hui plus que jamais, nous savons combien il est important de protéger la santé des écosystèmes naturels. Les Grands Lacs fournissent des milliers de milliards de dollars aux économies canadienne et américaine et la région abrite des dizaines de millions de personnes. Un environnement en santé et une économie forte vont de pair. Depuis près de cinq décennies, le Canada et les États-Unis travaillent ensemble, dans le cadre de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, pour améliorer la santé des Grands Lacs, et nous continuerons à collaborer pour protéger cette ressource commune importante. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'Environmental Protection Agency et l'administration Trump se sont engagées à travailler avec leurs partenaires canadiens à la conservation et au nettoyage de la région des Grands Lacs. Nous avons hâte de continuer à préserver les Grands Lacs et à garder nos eaux propres grâce à notre partenariat dans le cadre de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. »

- Andrew Wheeler, administrateur de l'Environmental Protection Agency des États-Unis

Plus de 40 millions de personnes vivent dans le bassin des Grands Lacs. Cela équivaut à un Américain sur dix et à un Canadien sur trois. Plus de 3 500 espèces de plantes et d'animaux vivent également dans le bassin des Grands Lacs, dont plus de 350 espèces de poissons.

L'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs a été établi en 1972 afin de coordonner les mesures prises par le Canada et les États-Unis pour restaurer, protéger et améliorer la qualité de l'eau des Grands Lacs.

Le Rapport d'étape des Parties est le deuxième du genre. Le rapport d'étape triennal constituait un nouvel engagement en vertu de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs de 2012 mis à jour et reflète les engagements des gouvernements en matière de responsabilisation, de transparence et de participation du public.

Le Forum public des Grands Lacs a lieu tous les trois ans pour discuter de l'état des lacs, des priorités pour guider la science et les mesures à prendre, des progrès réalisés dans le cadre de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, et pour donner au public l'occasion de s'exprimer. Le Forum de 2019 aura lieu du 17 au 19 juin à Milwaukee , dans le Wisconsin .

