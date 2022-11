CHARM EL-CHEIKH, Égypte, le 10 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27), l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, ont tous deux salué la poursuite de la collaboration étroite entre le Canada et les États-Unis en vue de réduire davantage les émissions de méthane provenant de leurs activités pétrolières et gazières respectives.

Les deux pays ont convenu qu'il existe d'énormes possibilités d'éliminer les évacuations de routine et le torchage, d'augmenter la détection et la réparation des fuites et de s'attaquer à des problèmes comme les baisses de pression et d'autres possibles rejets importants.

Ce constat s'appuie sur des travaux réalisés des deux côtés de la frontière. Au Canada, plus tôt cette année, le ministre Guilbeault s'est engagé à travailler avec l'industrie pétrolière et gazière canadienne pour trouver des façons d'atteindre l'objectif de la carboneutralité d'ici 2050 et a réaffirmé l'engagement du Canada de réduire les émissions de méthane d'au moins 75 p. 100 d'ici 2030. Aujourd'hui, Environnement et Changement climatique Canada a publié un projet de cadre énonçant les principaux éléments d'un nouveau règlement. Le projet de règlement sera publié tôt l'an prochain.

Au cours de leur réunion qui s'est déroulée en marge de la COP27, le ministre Guilbeault et l'envoyé spécial Kerry ont reconnu que nous traversons une période charnière pour l'action climatique. Ils ont tous deux souligné qu'il est essentiel d'éviter tout recul à l'égard des engagements pris à la COP26 de Glasgow et qu'il est important que les pays prennent des mesures concrètes pour atteindre leurs objectifs de lutte contre les changements climatiques et limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré.

La réduction des émissions de méthane provenant du secteur du pétrole et du gaz est l'une des façons les plus rapides et rentables de lutter contre les changements climatiques. Le méthane est un gaz à effet de serre puissant, dont la durée de vie est relativement courte; en fait, il est quatre-vingt-six fois plus nocif que le dioxyde de carbone sur une période de vingt ans. Maintenant que les marges de profit sont importantes et que les prix de l'énergie sont élevés, le temps est venu d'investir pour réduire les émissions dans l'industrie pétrolière et gazière. Ce faisant, le secteur pétrolier et gazier nord-américain se positionnera parmi les plus propres au monde et sera en mesure de rivaliser dans une industrie qui se tourne de plus en plus vers la décarbonation.

« Le Canada est déjà en voie de réduire les émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier de 75 p. 100 d'ici 2030, soit l'une des cibles les ambitieuses au monde. L'annonce d'aujourd'hui montre que nous sommes toujours aussi déterminés à nous attaquer aux émissions de méthane en collaborant avec d'autres pays aux priorités semblables. Nos travaux avec les États-Unis renforceront notre ambition et notre adéquation en matière de réglementation pour soutenir la compétitivité de notre secteur du pétrole et du gaz. La coopération de nos deux pays relativement aux émissions de méthane dans le secteur du pétrole et du gaz est essentielle pour lutter contre les changements climatiques, renforcer nos économies et protéger la santé et la sécurité des Nord‑Américains. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous saluons l'engagement profond et l'ambition dont le Canada fait preuve dans la réduction des émissions de méthane. La coopération entre le Canada et les États-Unis dans ce dossier est, et continuera d'être, un mécanisme précieux pour réduire les émissions dans nos pays respectifs et dans le monde entier. »

- John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat

« Je salue l'ambition dont le Canada fait preuve aujourd'hui quant à la réduction des émissions de méthane provenant de son secteur pétrolier et gazier. Le nouveau cadre réglementaire du Canada devrait constituer une avancée importante et concrète vers l'atteinte de sa cible de réduction des émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier d'au moins 75 p. 100 d'ici 2030. L'Agence internationale de l'énergie a établi le potentiel de transformation de la réduction des émissions de méthane. Si, d'ici 2030, le monde réduit les émissions de méthane de 30 p. 100, soit l'objectif de l'engagement mondial sur le méthane, les conséquences sur le réchauffement planétaire seraient similaires à celles de faire passer immédiatement toutes les voitures, tous les camions, tous les navires et tous les avions, soit l'ensemble du secteur mondial des transports, à des technologies carboneutres. »

- Fatih Birol, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie

Les mesures prises par le Canada et les États-Unis pour réduire les émissions pétrolières et gazières sont complétées par le consortium Oil and Gas Climate Initiative (site en anglais seulement). Dans le cadre de cette initiative, certaines des plus grandes sociétés pétrolières et gazières au monde ont récemment annoncé vouloir éliminer presque totalement les émissions de méthane provenant de leurs activités de production d'ici 2030. Cette annonce reflète l'importance de réduire ces émissions et souligne qu'il est possible d'obtenir des réductions dans le secteur à court terme.

En novembre 2021, le Canada s'est joint à plus de 100 pays pour appuyer l'engagement mondial concernant le méthane (site en anglais seulement). En adhérant à cet engagement, les membres souscrivent à un objectif collectif de réduire les émissions de méthane d'origine humaine de 30 p. 100 par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030. Plus récemment, le Canada a été parmi les premiers membres de la trajectoire énergétique liée à l'engagement mondial concernant le méthane.

s'est joint à plus de 100 pays pour appuyer l'engagement mondial concernant le méthane (site en anglais seulement). En adhérant à cet engagement, les membres souscrivent à un objectif collectif de réduire les émissions de méthane d'origine humaine de 30 p. 100 par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030. Plus récemment, le a été parmi les premiers membres de la trajectoire énergétique liée à l'engagement mondial concernant le méthane. En décembre 2021, un examen fédéral du règlement canadien sur le méthane dans le secteur du pétrole et du gaz, qui vise à réduire les émissions de méthane de 40 à 45 p. 100 d'ici 2025 (par rapport aux niveaux de 2012), a conclu que le Canada était sur la voie d'atteindre sa cible.

