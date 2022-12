MONTRÉAL, le 14 déc. 2022 /CNW/ - La protection et la conservation de l'habitat et des espèces exigent une collaboration entre les partenaires, y compris les peuples autochtones, tous les ordres de gouvernement, l'industrie et les intervenants communautaires. Ces objectifs demandent un changement transformationnel, des innovations et une prise en compte adéquate de la valeur de la nature dans tous les secteurs. Les gouvernements du Canada et du Yukon sont déterminés à travailler ensemble à la conservation et à la préservation de la biodiversité, des habitats et des espèces en péril au Yukon. Ces efforts contribueront à l'objectif de protéger 25 p. 100 des terres et des eaux douces au Canada d'ici 2025, et de parvenir à 30 p. 100 d'ici 2030.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Nils Clarke, ministre de l'Environnement du Yukon, ont annoncé l'Accord Canada-Yukon sur la nature - le premier de ce genre - visant à faire avancer la conservation et la protection de la nature dans l'ensemble du territoire. Le gouvernement du Canada investira un montant total de 20,6 millions de dollars pour mettre en œuvre l'accord et appuyer la protection de la nature. Cet investissement appuiera le leadership autochtone dans le domaine de la conservation, une protection accrue des habitats fragiles, des mesures de rétablissement pour des espèces en péril, comme le caribou des montagnes du Nord, le grizzly et diverses plantes vasculaires, ainsi que la préservation et la conservation de nouvelles terres au Yukon.

Les ministres ont annoncé cet accord historique dans le cadre de la COP15 à Montréal. Les gouvernements du Canada et du Yukon collaboreront avec les peuples autochtones et les administrations pour mettre en œuvre le tout premier Accord sur la nature au Canada et s'atteler à obtenir les résultats escomptés. L'objectif est d'accroître de 6 p. 100 lwa vastes étendues sauvages qui protégés ou conservés au Yukon, pour atteindre 25 p. 100 d'ici 2025.

Alors que la 15e Convention sur la diversité biologique des Nations Unies bat son plein, le Canada continuera de faire preuve de leadership en matière de biodiversité et de conservation de la nature. Avec ses partenaires internationaux, notre pays se fait le champion de l'élaboration d'un ambitieux cadre mondial pour la biodiversité, assorti de mesures et d'objectifs clairs, ainsi que du rôle important que joue le savoir autochtone dans les efforts visant à conserver et à protéger la biodiversité et les milieux naturels. Il faut des mesures ambitieuses pour restaurer, conserver et protéger le filet de sécurité naturel que constitue la biodiversité.

« Le Yukon renferme l'un de ces paysages emblématiques qui servent à caractériser ce qu'est le Canada en tant que pays, tant dans notre imaginaire collectif que dans la réalité sur le terrain. Le gouvernement du Canada prend des mesures audacieuses pour protéger l'environnement naturel qui est notre meilleur allié dans la lutte contre les changements climatiques et la perte de biodiversité. En collaboration avec le gouvernement du Yukon, nous protégeons les habitats plus fragiles, soutenons le rétablissement des espèces en péril et restaurons les écosystèmes dans l'ensemble du territoire. À l'avenir, l'Accord Canada-Yukon sur la nature orientera nos mesures, en partenariat avec les peuples autochtones, pour conserver et protéger la nature au Yukon. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les vastes étendues sauvages du Yukon sont la raison pour laquelle de nombreuses personnes décident d'y élire domicile. Les effets des changements climatiques, la perte de biodiversité et l'incidence des activités humaines sur l'environnement exigent des mesures audacieuses pour protéger notre mode de vie nordique. Ce partenariat avec le gouvernement du Canada appuiera notre travail avec les Premières Nations du Yukon, les Premières Nations transfrontalières et les Inuvialuit pour protéger notre biodiversité, les habitats et les espèces en péril, et assurer une utilisation responsable et durable des terres et des ressources du Yukon pour les générations futures. »

- L'honorable Nils Clarke, ministre de l'Environnement du Yukon

« Le Yukon est aux premières lignes des changements climatiques et de la conservation de la nature. Notre mode dans le nord dépend de la terre, et la protection de la terre est entre nos mains. L'Accord Canada-Yukon sur la nature ouvre un nouveau chapitre de la protection et de la conservation du Nord et de la vie abondante qui s'y trouve. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

Faits en bref

Le Yukon a déjà conservé environ 19,1 p. 100 de sa superficie au profit de la nature.

a déjà conservé environ 19,1 p. 100 de sa superficie au profit de la nature. Le gouvernement du Canada s'est engagé à conserver 25 p. 100 des terres et des eaux au pays d'ici 2025, et à atteindre 30 p. 100 d'ici 2030.

