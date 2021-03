WHITEHORSE, YT, le 12 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure des transports afin d'offrir de plus grandes possibilités aux collectivités du Yukon, d'assurer leur réussite et de promouvoir la croissance économique. Ces investissements importants dans le Nord canadien sont essentiels pour bâtir des collectivités fortes et résilientes et ouvrir la voie au développement à long terme.

Aujourd'hui, le député du Yukon et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord), l'honorable Larry Bagnell, au nom de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, du ministre de la Voirie et des Travaux publics et ministre de la Commission de la fonction publique, l'honorable Richard Mostyn, a confirmé le financement du Projet d'accès aux ressources du Yukon.

Le Projet d'accès aux ressources du Yukon permettra d'apporter des améliorations indispensables à l'infrastructure actuelle des transports dans deux secteurs clés offrant un fort potentiel minéral et d'exploitation minière active. Ces travaux visent les régions des monts Dawson et du chaînon Nahanni et comprennent la mise à niveau de plus de 650 kilomètres de réseaux routiers locaux et d'infrastructures donnant accès à d'importantes zones de minéralisation. Grâce à ces améliorations, les Canadiens et les entreprises locales pourront profiter du potentiel économique des ressources naturelles du Yukon.

Le gouvernement du Canada investit plus de 247 millions de dollars dans le Projet d'accès aux ressources du Yukon dans le cadre du volet Infrastructures nationales du nouveau Fonds Chantiers Canada, et le gouvernement du Yukon investit plus de 112 millions de dollars.

« L'annonce d'aujourd'hui est une très bonne nouvelle pour la population du Yukon. Les investissements dans l'infrastructure des transports d'un bout à l'autre du territoire sont essentiels pour assurer le développement et la croissance économique à long terme. Le projet d'accès aux ressources du Yukon favorisera l'exploitation des ressources naturelles et les possibilités d'exportation, et contribuera à créer des emplois. »

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord), au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Cette entente de contribution permet au gouvernement du Yukon de disposer de la souplesse nécessaire pour mener à bien les projets que les Premières Nations et les collectivités soutiennent, et pour faire en sorte que le Programme d'accès aux ressources du Yukon maximise les retombées positives pour les Yukonnais et l'économie du territoire. »

L'honorable Richard Mostyn, ministre de la Voirie et des Travaux publics et ministre de la Commission de la fonction publique

Le financement du gouvernement du Canada pour le Projet d'accès aux ressources du Yukon est offert dans le cadre du volet Infrastructures nationales du nouveau Fonds Chantiers Canada.

pour le Projet d'accès aux ressources du est offert dans le cadre du volet Infrastructures nationales du nouveau Fonds Chantiers Canada. Le volet Infrastructures nationales ( VIN) de 4 milliards de dollars appuie les projets d'importance nationale, en particulier ceux qui ont de grands avantages pour la population et qui contribuent à la croissance économique et à la prospérité à long terme du Canada .

