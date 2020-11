WHITEHORSE, YT, le 27 nov. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des résidents du nord sont les principales priorités des gouvernements du Canada et du Yukon.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités tandis qu'elles s'adaptent aux réalités liées à la pandémie de COVID-19, et pour soutenir la création de bons emplois pour la classe moyenne.

Les Yukonnais ont besoin d'installations de loisirs accessibles, efficaces et respectueuses de l'environnement.

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires du Yukon, ont annoncé l'octroi d'un financement pour les infrastructures récréatives du centre de ski du mont Sima, à Whitehorse.

La modernisation des pistes de ski du mont Sima comprendra de nouvelles mesures de contrôle de l'électricité, du pompage et du débit, ainsi que la conversion de la production de neige pour la rendre moins dépendante du diesel. Ces améliorations faciliteront l'enneigement pendant les périodes de faibles précipitations au cours de la saison et protégeront l'environnement naturel, y compris le ruisseau Sima.

L'installation d'un éclairage à DEL sur les pentes contribuera à renforcer les capacités de formation et d'organisation d'événements spéciaux dans la station de ski.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,7 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN) et du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement du Yukon alloue plus de 1,4 million de dollars au projet.

« Les Canadiens des régions rurales et nordiques sont confrontés à des défis sans précédent pendant la pandémie de COVID-19, mais ils ont aussi des possibilités uniques de croissance et d'innovation. Nous savons que le secteur des voyages et du tourisme est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie. C'est pourquoi le financement annoncé aujourd'hui pour le mont Sima - une destination hivernale populaire pour tous les habitants du Yukon - permettra d'améliorer le fonctionnement de cette précieuse installation, qui constitue un lieu important d'activités hivernales et de développement des compétences pour les gens du Yukon de tous âges. La sécurité et le bien-être des habitants du Nord sont des priorités absolues de notre gouvernement, et nous continuerons à soutenir les entreprises et les familles dans leur adaptation et leur progression vers la reprise à la suite de la pandémie de COVID-19. »

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Il est plus important que jamais que les Canadiens aient la possibilité de sortir pour rester en bonne santé et actifs tout en protégeant notre environnement naturel hivernal. Le gouvernement du Canada investit plus de 3,7 millions de dollars dans l'amélioration des infrastructures de sports d'hiver pour les skieurs et les planchistes du Yukon, y compris la modernisation des systèmes électriques et de pompage, l'amélioration des opérations de fabrication de neige et l'éclairage écologique du mont Sima. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le mont Sima est récemment devenu une destination d'entraînement pour les athlètes canadiens d'élite, y compris les médaillés d'or olympiques. L'amélioration des mécanismes électriques et de fabrication de neige permettra au mont Sima de proposer davantage d'entraînements et d'événements spéciaux, en plus de diminuer sa dépendance au diesel. Notre gouvernement s'est engagé à soutenir la transition vers l'énergie verte sur l'ensemble du territoire, ainsi qu'à soutenir les infrastructures de loisirs locales. Nous sommes heureux à l'idée que le mont Sima puisse continuer à offrir aux Yukonnais des expériences de plein air sécuritaires et de qualité. »

L'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires, gouvernement du Yukon

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html La nouvelle Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant pour appuyer les collectivités alors qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions innovantes pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus liés à la COVID-19 au cours des deux prochaines années : https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

