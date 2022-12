LE CANADA ET LE YUKON INAUGURENT UN COMPLEXE DE 84 LOGEMENTS AVEC SERVICES DE SOUTIEN POUR PERSONNES ÂGÉES À WHITEHORSE

WHITEHORSE, YT, le 1er déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion; Brendan Hanley, député fédéral du Yukon; l'honorable Ranj Pillai, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon; l'honorable Tracy-Anne McPhee, ministre de la Santé et des Services sociaux; Laura Cabott, mairesse de Whitehorse; et Natal Samuelson, directeur général de Normandy Living, ont annoncé l'inauguration de Normandy Living, un complexe de 84 logements modernes avec services de soutien, dont des logements abordables, pour les aînés des Premières Nations et les personnes âgées à faible revenu.

Le gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement, a versé 34,5 millions de dollars pour l'ensemble, tandis que la Société d'habitation du Yukon a financé 4,5 millions de dollars et que la Ville de Whitehorse a fourni 500 000 $ en incitatifs à l'aménagement. KBC Developments Inc., société née d'une initiative de partenariat local au Yukon et détenue en parts égales par Borud Enterprises, un groupe représentant Ketza Construction, et Northern Vision Development LP, qui a construit et exploitera l'ensemble Normandy Living, a fourni 1,8 million de dollars en terrains et en mise de fonds.

L'ensemble résidentiel Normandy Living comble une lacune sur le marché de l'habitation en offrant des logements avec services de soutien aux personnes âgées qui ont besoin d'un soutien supplémentaire, mais pas de soins de longue durée.

L'immeuble moderne de cinq étages se trouve dans le lotissement Takhini. Normandy Living offre une gamme de logements locatifs inclusifs comprenant des studios et des logements d'une chambre et de deux chambres. Les résidents et résidentes auront accès à des programmes de loisirs, à un garage chauffé, à des salles de réunion communautaires, à un service de sécurité 24 heures sur 24, à des menus personnalisés et à des services de buanderie et d'entretien ménager. Les locataires pourront également recevoir des services de soins à domicile du gouvernement du Yukon.

Citations :

« Les personnes âgées et les aînés sont un élément essentiel de la collectivité de Whitehorse. C'est pourquoi notre gouvernement est heureux de fournir un soutien financier pour créer 84 logements pour les personnes âgées et les aînés ici même, à Whitehorse. Investir dans des logements avec services de soutien sur place pour les personnes âgées et les aînés, comme ici au Normandy Living, permet à ces personnes de vieillir confortablement dans les collectivités qu'elles ont contribué à bâtir. C'est notre Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Les personnes âgées sont le groupe démographique qui croît le plus rapidement au Canada. Nous reconnaissons les besoins immédiats et à long terme en matière de logements abordables pour personnes âgées. C'est pourquoi je suis ravi de voir notre Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre à Whitehorse, où elle a contribué à la création et à l'inauguration de cet ensemble de 84 logements pour personnes âgées. En investissant dans des ensembles résidentiels comme celui-ci, qui répondent à de grands besoins, nous aidons les personnes âgées du Yukon à vivre une retraite en sécurité et dans la dignité. » - Brendan Hanley, député fédéral du Yukon

« Voici un exemple concret de ce qui est possible grâce aux partenariats. Ce magnifique nouveau complexe offre des logements modernes et abordables pour répondre aux besoins croissants et diversifiés des personnes âgées et des aînés du Yukon. » - L'honorable Ranj Pillai, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon

« Félicitations à toutes les personnes qui ont participé à l'inauguration du complexe Normandy Living. Cette initiative réussie met la table pour de futurs ensembles de logements avec services de soutien qui permettront aux personnes vieillissantes du Yukon de s'épanouir tout en vivant de façon autonome sur le territoire. » - L'honorable Tracy-Anne McPhee, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Le complexe Normandy Living, fruit d'un projet collaboratif, offrira des logements aux personnes âgées et aux aînés de notre collectivité. Ces logements modernes offrent un chez-soi accueillant à notre population vieillissante, ainsi que des logements abordables aux personnes dans le besoin. Ces ensembles résidentiels sont essentiels pour aider à répondre aux besoins de logement des gens de tous les horizons. Nous sommes très reconnaissants de souligner l'inauguration d'un autre ensemble de logements collectifs à Whitehorse. » - Laura Cabott, mairesse de Whitehorse

« La construction de Normandy Living a réuni des promoteurs et des constructeurs locaux bien connus pour établir un partenariat avec les gouvernements et faire de cet aménagement une réalité. Cela nous a permis de livrer un ensemble résidentiel à temps et en respectant le budget dans un environnement de construction très difficile. Le complexe fournira un service immense et très nécessaire aux personnes du Yukon. » - Natal Samuelson, directeur général, Normandy Living

Faits en bref :

L'ensemble résidentiel Normandy Living a bénéficié d'un soutien financier d'environ 34,5 millions de dollars du gouvernement du Canada par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, de 4,5 millions de dollars du gouvernement du Yukon par l'entremise de la Société d'habitation du Yukon , d'investissements privés de plus de 1,8 million de dollars, et de 500 000 $ en incitatifs à l'aménagement de la Ville de Whitehorse .

Il offre 26 logements à un loyer inférieur à celui du marché, dont 10 sont réservés aux clients âgés de la Société d'habitation du Yukon qui consacrent 65 % de leur revenu au loyer et à des services tels que les repas, l'entretien ménager et la buanderie.

qui consacrent 65 % de leur revenu au loyer et à des services tels que les repas, l'entretien ménager et la buanderie. Cet ensemble résidentiel appuie les objectifs du Plan d'action en matière de logement pour le Yukon et du plan d'action Vieillir chez soi visant à aider les Yukonnais et les Yukonnaises à trouver un logement qui répond à leurs besoins.

Normandy Living accepte déjà les locataires. Les personnes intéressées sont invitées à réserver une visite au moyen du site Web du complexe et à rencontrer ses représentants et représentantes pour en apprendre davantage. Des loyers proportionnés au revenu sont offerts pour les appartements loués par le gouvernement du Yukon. Communiquez avec la Société d'habitation du Yukon à [email protected] ou au 1-800-661-0408, poste 5759.

. Communiquez avec la Société d'habitation du à ou au 1-800-661-0408, poste 5759. Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Pour en savoir plus sur le complexe Normandy Living, visitez le site : Normandy Living.

Pour en savoir plus sur les mesures que prend le Yukon pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables, visitez le site : Société d'habitation du Yukon | Gouvernement du Yukon .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

