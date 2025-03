QUÉBEC, le 10 mars 2025 /CNW/ - Protéger la nature est l'un des moyens les plus efficaces pour s'adapter aux changements climatiques, freiner la perte de biodiversité et garantir un environnement sain et résilient aux communautés du pays. Ce défi est collectif : il exige la collaboration de tous les ordres de gouvernement, des peuples autochtones et d'autres partenaires comme les industries et les municipalités. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et du Québec s'engagent à travailler ensemble pour protéger la biodiversité du Québec tout en bâtissant une économie forte et durable.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé la signature d'un accord Canada-Québec pour faire avancer la protection et la conservation de la nature dans l'ensemble du Québec. Le gouvernement du Canada investira ainsi jusqu'à 100 millions de dollars d'ici 2027 pour soutenir les objectifs du Plan nature 2030 du Québec et de la Stratégie pour la nature 2030 du Canada.

Cet accord sur la nature reflète l'engagement des deux gouvernements à mettre en œuvre le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal et établit une série d'objectifs pour y parvenir, notamment :

- la création et l'expansion des aires protégées et conservées, ainsi que l'accélération de la conservation des milieux naturels en terres privées dans le sud du Québec, notamment la mise en place de projets de parcs urbains;

- des mesures pour contrer les menaces qui pèsent sur la biodiversité, mieux protéger les espèces menacées et vulnérables et favoriser le rétablissement des espèces en situation précaire;

- la lutte contre les espèces exotiques envahissantes;

- le soutien au leadership autochtone en matière de conservation de la biodiversité.

Cet investissement s'ajoute aux 125 millions de dollars investis par le gouvernement du Canada depuis 2018 pour la conservation au Québec, dont 42 millions de dollars pour l'année financière 2024-2025. Dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres, le gouvernement du Canada s'est également engagé à investir 220 millions de dollars pour reboiser près de 50 000 hectares au Québec.

De plus, le gouvernement du Canada demeure engagé à soutenir le gouvernement du Québec dans la conservation du caribou boréal et la restauration de son habitat. Cela pourrait notamment inclure l'ajout de fonds ciblés supplémentaires. L'approche privilégiée par le gouvernement fédéral en a toujours été une de collaboration. Le gouvernement reconnaît les efforts du Québec pour déployer des plans régionaux de conservation du caribou et mettre en place des mesures visant à assurer le rétablissement du caribou boréal sur le territoire québécois.

La protection de cette espèce ne peut se faire sans l'engagement et la contribution des peuples autochtones, pour qui l'espèce occupe une place essentielle dans la culture et l'histoire. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'engage aussi à continuer d'inclure les communautés autochtones dans les discussions liées à la conservation du caribou boréal et à les soutenir dans leurs efforts de protection.

Citations

« Le Québec abrite des paysages majestueux et une biodiversité unique d'espèces et d'habitats. Notre gouvernement est déterminé à protéger la biodiversité partout au pays et à freiner la dégradation de notre patrimoine naturel. Grâce à des investissements de plus de 12 milliards de dollars depuis 2015, notre gouvernement a mené la plus vaste campagne de conservation de la nature de l'histoire du pays et de soutien aux solutions climatiques. Les provinces jouent un rôle clé dans l'atteinte de nos objectifs de conservation de la nature, et cet accord historique permettra de renforcer les efforts déployés par le Québec en matière de conservation. Nous sommes également engagés à travailler avec les communautés autochtones pour mettre en œuvre cet accord. En protégeant la nature aujourd'hui, nous transmettons aux générations futures un avenir plus durable et résilient. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

L'accord Canada-Québec sur la nature s'ajoute à une série de collaborations similaires déjà en place dans tout le Canada , notamment avec les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon, de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique et le Conseil des leaders des Premières Nations. Il existe également un protocole d'entente sur un accord sur la nature avec le Manitoba .

, notamment avec les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon, de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique et le Conseil des leaders des Premières Nations. Il existe également un protocole d'entente sur un accord sur la nature avec le . En réponse à l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal lors de la 15 e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, le Québec a présenté son Plan nature 2030. De ce dernier découle un plan d'action 2024-2028, assorti d'un investissement de 922 millions de dollars au cours des cinq premières années (2023-2024 à 2027-2028).

Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, le Québec a présenté son Plan nature 2030. De ce dernier découle un plan d'action 2024-2028, assorti d'un investissement de 922 millions de dollars au cours des cinq premières années (2023-2024 à 2027-2028). Le gouvernement du Canada s'est également engagé à verser au gouvernement du Québec une somme de 220 millions de dollars dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres. Cette somme permettra d'accroître les efforts de reboisement et ainsi procéder à la plantation de plus de 100 millions d'arbres en forêt publique et privée d'ici 2030-2031. Au total, près de 50 000 hectares seront reboisés au Québec, dont des superficies dévastées par les feux de forêt ou la tordeuse des bourgeons de l'épinette, ainsi que des sites abandonnés (sablières, terrains vagues, etc.).

s'est également engagé à verser au gouvernement du Québec une somme de 220 millions de dollars dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres. Cette somme permettra d'accroître les efforts de reboisement et ainsi procéder à la plantation de plus de 100 millions d'arbres en forêt publique et privée d'ici 2030-2031. Au total, près de 50 000 hectares seront reboisés au Québec, dont des superficies dévastées par les feux de forêt ou la tordeuse des bourgeons de l'épinette, ainsi que des sites abandonnés (sablières, terrains vagues, etc.). En 2024, le réseau d'aires protégées au Québec s'étend sur plus de 250 000 km 2 , soit environ 17 % du territoire terrestre et un peu plus de 10 % des milieux marins et côtiers.

, soit environ 17 % du territoire terrestre et un peu plus de 10 % des milieux marins et côtiers. Depuis 2016, le gouvernement du Canada a fait des investissements sans précédent pour protéger les terres, les espèces et la biodiversité au Canada , injectant notamment plus d'un milliard de dollars dans l'initiative du Patrimoine naturel et 2,3 milliards de dollars dans le budget de 2021.

a fait des investissements sans précédent pour protéger les terres, les espèces et la biodiversité au , injectant notamment plus d'un milliard de dollars dans l'initiative du Patrimoine naturel et 2,3 milliards de dollars dans le budget de 2021. Près du tiers du financement fédéral prévu à cet accord a pour objectif d'appuyer le leadership autochtone en matière de conservation de la biodiversité.

Produits connexes

Liens connexes

Page X d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook sur l'environnement et les ressources naturelles au Canada

Page LinkedIn d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Instagram d'Environnement et Changement climatique Canada

- la création et l'expansion des aires protégées et conservées, ainsi que l'accélération de la conservation des milieux naturels en terres privées dans le sud du Québec, notamment la mise en place de projets de parcs urbains;

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]