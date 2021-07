Le Canada et le Québec investissent dans 187 projets d'infrastructure visant à améliorer les installations des établissements scolaires du Québec

QUÉBEC, QC, le 6 juill. 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans 187 projets d'infrastructure visant à améliorer les installations de nombreux établissements scolaires au Québec. Ces projets permettront notamment d'accroître la durabilité et l'éco-efficience des installations et de veiller au bien-être de la clientèle scolaire.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, et Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, ont annoncé l'octroi d'un financement total de près de 180,3 millions de dollars pour réaliser ces 187 projets d'infrastructure. Le gouvernement du Canada y investit plus de 144,2 millions de dollars grâce au nouveau volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec contribue également avec près de 36,1 millions de dollars, lesquels s'ajoutent au financement important déjà alloué par le Québec pour l'amélioration de ses infrastructures scolaires.

Un grand nombre de projets ont pour but de remplacer ou de mettre aux normes les systèmes électriques, de chauffage, de ventilation, de conditionnement de l'air ou de sécurité des établissements. D'autres projets visent la réfection ou la rénovation de toitures, de portes et fenêtres, de plafonds et de revêtements intérieurs et extérieurs. Des travaux de réfection et de réaménagement sont également prévus pour un certain nombre de cours d'école.

Le gouvernement du Canada a réalloué des sommes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada afin d'introduire le volet Résilience à la COVID-19. Ce volet temporaire vise à faciliter et accélérer le financement de projets permettant de soutenir les efforts en réponse à la pandémie et prévoit une part de financement fédéral plus élevée que les autres volets du programme, un nombre accru de catégories de projets exceptionnellement admissibles et un processus d'approbation du financement accéléré, pour les projets sélectionnés par le Québec.

Les gouvernements du Canada et du Québec continuent à travailler ensemble pour assurer le bien-être des collectivités du Québec grâce à des investissements stratégiques dans les infrastructures qui permettent d'améliorer la qualité de vie et la résilience des collectivités tout en stimulant la création d'emploi et l'économie.

« Pour remédier aux effets de la pandémie et assurer le bien-être de nos jeunes à long terme, il nous faut des investissements immédiats, notamment dans les infrastructures scolaires. Je suis fière d'annoncer aujourd'hui un financement fédéral de 144,2 millions qui permettra d'améliorer et de mettre aux normes plus d'une centaine d'établissements scolaires au Québec. Cela représente un investissement fédéral jusqu'à 80 pour cent des coûts admissibles de la majorité des projets. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Permettre à nos enfants d'apprendre dans un environnement sain et stimulant est la priorité de notre gouvernement et elle continuera de l'être dans les années à venir. C'est pourquoi je me réjouis de cette contribution du gouvernement fédéral pour améliorer nos infrastructures scolaires. Notre gouvernement a également annoncé des sommes records pour la rénovation de nos écoles afin de combattre la vétusté générée par plusieurs années de sous-investissement. Cette mise aux normes est nécessaire pour assurer aux élèves et au personnel scolaire des installations de qualité. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Faits en bref

Pour appuyer les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada et 33 milliards de dollars de ce programme y ont été réalloués, à l'échelle canadienne, afin de financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Certains volets existants du programme ont également été adaptés afin d'y ajouter d'autres catégories de projets admissibles.

Sous le volet Résilience à la COVID-19, la contribution fédérale maximale est de 80 % des coûts admissibles pour les projets relevant de la province, des municipalités et des organismes à but non lucratif, et de 100 % pour les projets relevant des communautés autochtones.

Au Québec, le financement des projets de résilience à la COVID-19 s'ajoute aux quelque 6,8 milliards de dollars qui ont déjà été investis dans plus de 1300 projets d'infrastructure sous le plan Investir dans le Canada.

Pour créer des lieux d'apprentissage stimulants, adaptés et sécuritaires pour les élèves du Québec, le gouvernement du Québec poursuit le déploiement de la nouvelle génération d'écoles modernes et inspirantes présentée il y a un peu plus d'un an. Le 17 juin dernier, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, a d'ailleurs annoncé des investissements de plus de 2 milliards de dollars pour la mise à niveau des infrastructures scolaires au Plan québécois des infrastructures.

Un financement conjoint du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec est alloué à 187 projets d'infrastructure dans les établissements scolaires de la province.

Le gouvernement du Canada y investit plus de 144,2 millions de dollars grâce au volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Il s'agit d'un volet temporaire, permettant exceptionnellement le financement de nouvelles catégories de projets. Le gouvernement du Québec contribue près de 36,1 millions de dollars aux projets d'infrastructures scolaires.

Bénéficiaire final Nombre de projets Contribution du Canada Contribution du Québec Lanaudière - Centre de service scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 1 160 000 $ 40 000 $ Laurentides - Centre de service scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 33 36 232 000 $ 9 058 000 $ Laval - Centre de services scolaire de Laval 12 18 976 000 $ 3 464 000 $ Mauricie - Centre de services scolaire de l'Énergie 44 16 397 000 $ 4 098 900 $ Montréal - Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île - Centre de services scolaire de Montréal 51 46 33 262 039 $ 39 187 143 $ 8 315 500 $ 9 796 800 $

