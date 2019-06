Le Canada et le Québec encouragent un mode de vie actif chez les résidents de Chambord

CHAMBORD, QC, le 28 juin 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent l'importance d'avoir de bonnes infrastructures récréatives qui favorisent l'adoption d'un mode de vie sain, permettent aux collectivités d'être plus inclusives et contribuent à créer des endroits de choix où il fait bon vivre.

Le député fédéral de Lac-Saint-Jean, M. Richard Hébert, et la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, soulignaient aujourd'hui l'inauguration du terrain de baseball amélioré de la Municipalité de Chambord, en compagnie du maire, M. Luc Chiasson.

Le projet consistait à rénover le terrain de baseball pour le rendre plus sécuritaire en remplaçant les clôtures et en procédant à l'achat et à l'installation de filets de sécurité. Les travaux incluaient aussi l'installation d'un système d'annonce fixe et d'un tableau d'affichage numérique ainsi que l'ajout de plusieurs tonnes métriques de sable dans le but d'améliorer la qualité de l'avant-champ. Ces travaux permettent à la Municipalité de mieux répondre aux besoins des résidents en matière de loisirs et de sports.

Rappelons que les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que la Municipalité de Chambord ont investi chacun une somme de près de 10 000 $ pour la réalisation de ce projet, ce qui représente un montant gouvernemental-municipal totalisant près de 30 000 $. L'aide financière provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales -- Fonds des petites collectivités.

Citations

« Investir dans les infrastructures récréatives est essentiel pour favoriser le bien-être individuel, la vitalité des communautés et la croissance économique. Grâce à ces travaux, la Municipalité de Chambord améliore son offre de services aux résidents pour qu'ils participent à des activités sportives et restent actifs. Notre gouvernement est fier d'appuyer des projets qui favorisent le développement de collectivités fortes, inclusives et saines. »

Le député fédéral de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, M. Richard Hébert, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« En soutenant les projets comme celui-ci, nous démontrons notre volonté de mettre à la disposition de la population des installations accessibles et sécuritaires et d'offrir un soutien aux municipalités pour assurer la pérennité et la qualité de leurs infrastructures. Ce projet réalisé à Chambord permettra à la population de pratiquer régulièrement des activités physiques, ce qui l'incitera à adopter un mode de vie physiquement actif. »

La députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, au nom de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest

« Le conseil municipal de Chambord est fier de recevoir une aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds des petites collectivités, pour l'amélioration de son terrain de baseball. Cette aide financière nous permettra d'offrir un terrain de meilleure qualité ainsi que des installations supplémentaires liées au terrain, et ce, dans le but de permettre à nos citoyens d'en profiter pleinement. Au nom de tous les citoyens de notre municipalité, nous remercions nos députés ainsi que leurs équipes respectives. »

Le maire de Chambord, M. Luc Chiasson

Faits en bref

Le Fonds des petites collectivités est un programme fédéral-provincial, coordonné par Infrastructure Canada, en partenariat avec les provinces et les territoires. Au Québec, il est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce programme vise à offrir aux municipalités canadiennes de moins de 100 000 habitants un soutien financier pour qu'elles puissent, notamment, se doter d'infrastructures qui contribuent à leur essor culturel, sportif, récréatif et touristique ou à la protection des biens publics.

Par l'entremise du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada . De cette somme, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes. Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

