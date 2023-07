LAVAL, QC, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement), ainsi que France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation du Québec, et Nicholas Borne, membre du comité exécutif et vice-président de l'Office municipal d'habitation de Laval, au nom de Stéphane Boyer, maire de Laval, sont fiers d'annoncer la construction de 1581 logements sociaux et abordables, répartis en 54 projets partout au Québec. Cette annonce est rendue possible grâce à un financement de plus de 308 millions de dollars du gouvernement du Canada, par l'entremise de la Troisième entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), ainsi que les contributions du Québec.

Les sommes annoncées aujourd'hui sont destinées à des logements pour les personnes vulnérables ayant des besoins particuliers en matière de logement, tels que mais pas limitées aux femmes et aux enfants fuyant la violence, aux personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y trouver, aux personnes âgées, aux vétérans, aux immigrants récents, aux réfugiés, aux personnes handicapées, aux Canadiens noirs et aux Autochtones. De cet investissement total de plus de 308 millions de dollars au Québec, un minimum de 57,4 millions de dollars sera affecté aux villes ci-dessous, lesquelles avaient été annoncées lors du lancement de la troisième phase de l'ICRL en novembre 2022.

Ville de Montréal (28,3 millions de dollars)

Ville de Québec (8,1 millions de dollars)

Ville de Laval (7,8 millions de dollars)

(7,8 millions de dollars) Ville de Longueuil (7,3 millions de dollars)

(7,3 millions de dollars) Ville de Gatineau (5,9 millions de dollars)

Les autres investissements prévus à la Troisième entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements qui ne sont pas réservés aux villes mentionnées ci-dessus seront fournis aux municipalités, aux corps dirigeants et aux organisations autochtones, ainsi qu'aux organisations à but non lucratif afin de créer des projets de logements sociaux et abordables dans l'ensemble du Québec. Les détails concernant les projets financés seront annoncés sous peu.

Le gouvernement du Québec s'est engagé à financer le supplément au loyer pour certains ensembles résidentiels. Grâce à cette aide, les locataires admissibles ne consacreront que 25 % de leur revenu au logement.

Cette annonce s'ajoute à celles des deux autres ententes Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements conclues en 2020 et 2021. Celles-ci ont déjà mené à des investissements de près de 517 millions de dollars au Québec et entraînent actuellement la construction de plus de 3 200 logements sociaux et abordables partout au Québec.

Citations :

« Tous les Québécois et toutes les Québécoises méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada est fier d'annoncer la création de près de 1 600 nouveaux logements abordables au Québec pour les personnes les plus vulnérables par l'entremise de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur deux phases fructueuses de l'ICRL, qui devraient permettre de créer près de 15 000 logements abordables dans tout le pays, dont près de 4800 ici même au Québec. Ceci démontre notre engagement inébranlable à faire en sorte que personne au Québec ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Nos efforts sont décuplés grâce au soutien financier du gouvernement fédéral. Nous réussirons ainsi à apporter des solutions durables et pérennes aux enjeux de l'habitation. Cette annonce en est une preuve éloquente. Elle s'ajoute à tous les efforts que nous déployons pour construire plus de logements, dès que possible, que ce soit grâce à des partenariats avec des acteurs clés de l'économie québécoise, dont les municipalités, ou nos programmes. Comme nous l'avons fait pour les deux premières ententes Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements, notre gouvernement travaillera à faciliter le déploiement de cette troisième phase pour que les ménages québécois bénéficient rapidement de nouveaux logements. » - France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation du Québec

« Avec l'aide de l'Initiative pour la création rapide de logements, nous bâtissons ensemble une génération de nouveaux logements dont nous pouvons tous être fiers. Cet investissement continuera d'aider les Québécois et les Québécoises à avoir accès à des logements sécuritaires et abordables qui répondent à leurs besoins, tout en créant des emplois pour l'économie locale. » - Soraya Martinez Ferrada, Secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement) et députée d'Hochelaga

Faits en bref :

Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Veuillez consulter la page officielle sur la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) pour plus de détails.

Dans son budget de 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars pour une troisième phase de l'ICRL. Celui-ci porte l'enveloppe budgétaire totale du programme à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Cet investissement devrait permettre de créer au moins 4 500 autres logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement, partout au pays. De plus, 25 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes.

a annoncé un investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars pour une troisième phase de l'ICRL. Celui-ci porte l'enveloppe budgétaire totale du programme à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Cet investissement devrait permettre de créer au moins 4 500 autres logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement, partout au pays. De plus, 25 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes. Le déploiement de l'ICRL au Québec est encadré par les ententes Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logement, lesquelles ont été conclues en 2020, 2021 et 2023.

2023. Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables, par exemple les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

