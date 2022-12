SAINT JOHN, NB, le 16 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Wayne Long, député de Saint John--Rothesay, l'honorable Glen Savoie, ministre responsable de la Francophonie, et Mary Butler, présidente et directrice générale de New Brunswick Community College, ont annoncé un financement conjoint de 45,9 millions de dollars pour des travaux d'amélioration et de rénovation écoénergétique des bâtiments du campus de Saint John du New Brunswick Community College (NBCC-SJ).

Grâce à cet investissement, le Centre de formation aux métiers sera agrandi et comprendra un hall d'entrée, un atrium, un espace commun d'apprentissage et un centre de services aux étudiants. En outre, les espaces de formation du centre seront améliorés, cinq nouvelles stations de recharge pour véhicules électriques (VE) seront installées et deux bâtiments existants seront désaffectés pour permettre la construction d'une nouvelle cour. Le Centre deviendra également plus économe en énergie, ce qui entraînera une réduction des émissions de gaz à effet de serre estimée à 385 tonnes de CO2 par année.

Les programmes de métiers spécialisés offrent aux étudiants la formation dont ils ont besoin pour accéder à des emplois enrichissants et bien rémunérés qui sont très en demande. Les travailleurs des métiers spécialisés joueront un rôle essentiel dans la transition du Canada vers une économie à faible émission de carbone - et cet investissement permettra au NBCC-SJ d'offrir un environnement d'apprentissage plus écologique à ceux et celles qui souhaitent se joindre aux milliers de Canadiens qui travaillent comme soudeurs, mécaniciens et charpentiers, ou qui exercent d'autres métiers spécialisés.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les investissements en infrastructure sont des investissements dans des collectivités fortes et durables. Les améliorations écoénergétiques et la modernisation des bâtiments du campus de Saint John du CCNB favoriseront un avenir propre et durable pour les étudiants et les résidents. Les initiatives écologiques comme celle-ci contribueront à la croissance des économies locales et à l'édification de collectivités plus résilientes partout au pays. »

Wayne Long, député de Saint John--Rothesay, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le besoin de formation professionnelle n'a jamais été aussi grand qu'à l'heure actuelle. C'est pourquoi cet investissement dans la modernisation des espaces de formation et pour rendre le campus plus moderne, plus économe en énergie et plus accueillant est si important. Lorsque les étudiants obtiennent leur diplôme d'études secondaires, nous voulons que le CCNB soit une école de choix. »

L'honorable Glen Savoie, ministre responsable de la Francophonie

« Cette annonce est le résultat d'un effort communautaire visant à relever les défis du marché du travail au Nouveau-Brunswick. Le réaménagement fait plus que répondre aux besoins actuels; nous augmenterons la capacité de formation et l'efficacité globale tout en diminuant notre empreinte physique, les coûts d'exploitation annuels et l'entretien différé. »

Mary Butler, présidente-directrice générale du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

Faits en bref

Le gouvernement du Canada et le New Brunswick Community College investissent chacun plus de 22,9 millions de dollars dans ce projet.

et le New investissent chacun plus de 22,9 millions de dollars dans ce projet. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 673 millions de dollars dans 214 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick.

a investi plus de 673 millions de dollars dans 214 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick. Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 44 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des projets d'infrastructure de calibre mondial. De cette somme, plus de 1,2 milliard de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures d'énergie verte.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail effectué par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

