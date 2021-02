NEW MARYLAND, NB, le 10 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans les infrastructures afin d'offrir de meilleures possibilités aux collectivités rurales du Nouveau-Brunswick, d'assurer leur réussite et de favoriser la croissance économique.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et Changements climatiques et ministre responsable de la Société de développement régional, l'honorable Jill Green, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et des représentants municipaux ont annoncé l'octroi d'un financement pour quatre projets d'infrastructure ruraux au Nouveau-Brunswick.

Ces quatre projets incluent des travaux de réfection essentiels à un pont à St. Martins. De plus, une partie de cet investissement permettra des améliorations aux installations locales de traitement des eaux usées et d'approvisionnement en eau potable à New Maryland, à St. Stephen et à Plaster Rock.

Le remplacement du pont du ruisseau Vaughan permettra de grandement améliorer les infrastructures de transport locales et de fournir aux résidents de St. Martins une route plus sûre et plus fiable. Parallèlement, l'amélioration des installations de traitement des eaux usées et d'approvisionnement en eau potable à New Maryland, à Plaster Rock et à St. Stephen permettra à ces collectivités d'avoir un meilleur accès à l'eau potable et de bénéficier de services de traitement des eaux usées fiables.

Le gouvernement du Canada investit plus de 9 millions de dollars dans ces quatre projets dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques du plan Investir dans le Canada. La province du Nouveau-Brunswick investit plus de 6 millions de dollars dans les projets. La contribution totale des collectivités de St. Stephen, New Maryland et Plaster Rock pour l'ensemble des projets s'élève à 852 807 $.

Citations

« L'investissement fédéral de plus de 9 millions de dollars annoncé aujourd'hui permettra d'offrir des routes plus sûres et plus fiables et des infrastructures de distribution d'eau plus durables aux collectivités de toute la province. Cet investissement s'ajoute aux fonds de plus de 400 millions de dollars investis par le gouvernement fédéral dans des projets d'infrastructure dans de petites collectivités du Nouveau-Brunswick depuis 2015, dont 32 ponts, plus de 1 250 kilomètres de routes et plus de 98 projets qui améliorent l'accès à l'eau potable. À mesure que les collectivités de la province gèrent les répercussions de la COVID-19, notre gouvernement continuera d'être là pour elles, notamment grâce à d'importants investissements dans les infrastructures, comme ceux-ci. »

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Les collectivités rurales font partie intégrante de notre pays et elles ont été fortement touchées par la COVID-19. L'importante annonce effectuée aujourd'hui permettra d'améliorer les infrastructures essentielles d'approvisionnement en eau et de transport pour ces collectivités du Nouveau-Brunswick. Nous sommes déterminé à investir dans des projets d'infrastructure comme ceux-ci dans tout le pays, car nous savons que lorsque nos petites collectivités prospèrent, le Canada devient plus fort. »

L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, ministre des Affaires intergouvernementales et député de Beauséjour

« Les investissements dans l'amélioration des installations de traitement des eaux usées et de l'eau potable sont un élément important de la réalisation de l'objectif prioritaire de notre gouvernement consistant à créer des collectivités dynamiques et durables. Avec des projets comme ceux-ci, nous ne nous contentons pas de protéger la santé publique et l'environnement : nous équipons également ces collectivités des infrastructures dont elles ont besoin pour favoriser la croissance démographique et la reprise économique. »

L'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et Changements climatiques et ministre responsable de la Société de développement régional

« Les investissements dans des infrastructures de transport sûres et fiables ont un impact positif sur notre économie et notre qualité de vie. Le remplacement du pont Vaughan Creek à St. Martins contribuera à promouvoir l'industrie du tourisme dans cette région, car la nouvelle structure conservera l'aspect d'un pont couvert pour rendre hommage à notre patrimoine. »

L'honorable Jill Green, ministre des Transports et de l'Infrastructure

Faits en bref

Les quatre projets financés aujourd'hui comptent parmi les nombreux projets d'infrastructure qui sont réalisés dans de petites collectivités ou des collectivités rurales et qui reçoivent un financement fédéral dans le cadre du plan Investir dans le Canada . Parmi les autres projets semblables financés se trouve le projet de construction de nouvelles installations de traitement des eaux usées visant à accroître la capacité de traitement et de gestion des eaux usées à Boudreau-Ouest .

. Parmi les autres projets semblables financés se trouve le projet de construction de nouvelles installations de traitement des eaux usées visant à accroître la capacité de traitement et de gestion des eaux usées à . Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars appuient des projets de commerce et de transport, ce qui inclut 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Produit connexe

Document d'information : Le Canada et le Nouveau-Brunswick investissent dans quatre projets d'infrastructure ruraux dans la province

Le financement conjoint fédéral, provincial et municipal accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada permettra de soutenir quatre projets d'infrastructure en milieu rural au Nouveau-Brunswick, notamment pour l'amélioration des infrastructures de traitement des eaux usées, d'approvisionnement en eau potable et de transport.

Le gouvernement du Canada investit plus de 10 millions de dollars dans quatre projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du plan Investir dans le Canada. La province du Nouveau-Brunswick investit plus de 6 millions de dollars. Les collectivités de St. Stephen, New Maryland et Plaster Rock font une contribution totale de 852 807 $ à leurs projets locaux respectifs.

Renseignements sur les projets :

Lieu Nom du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Plaster Rock Mise hors service de l'étang d'épuration nord et de l'égout collecteur La mise hors service de la station d'épuration des eaux usées nord permettra de réduire les coûts de fonctionnement et d'entretien, ainsi que d'améliorer la qualité de l'eau dans la rivière Tobique. 1 044 000 $ 579 942 $ 116 058 $ New Maryland Aménagement du champ de captage Sunrise Aménagement d'un nouveau champ de captage d'eau, y compris la construction de nouveaux puits d'approvisionnement en eau, d'une nouvelle installation de traitement de l'eau et de 4 350 mètres de conduites d'eau. Le projet profitera à la collectivité en améliorant l'accès à l'eau potable. 5 559 426 $ 3 088 261 $ 618 023 $ St. Stephen Séparation des égouts unitaires et renouvellement des services publics Construction de 790 mètres d'égouts pluviaux le long de la rue Union, en plus de la réfection de la rue Union grâce à la création d'une nouvelle surface asphaltée. Cela permettra d'accroître la capacité de la Ville à gérer les eaux usées et les eaux pluviales tout en améliorant l'accès à l'eau potable. 1 068 000 $ 593 274 $ 118 726 $ St. Martins Remplacement du pont du ruisseau Vaughan Remplacement du pont du ruisseau Vaughan, y compris l'élimination de la structure actuelle du pont temporaire et la construction d'un pont à deux voies de 0,18 kilomètre. Le projet permettra d'améliorer le pont et de le rendre plus fiable. 1 590 500 $ 1 883 500 $ 0 $

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural : https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural , 613-295-8123, [email protected]; Mary-Anne Corbyn-Hurley, Directrice des Communications, Société de développement régional, 506-457-4996, [email protected]; Relations avec les médias: Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca