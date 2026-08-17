Le Canada et le Nouveau-Brunswick investissent dans les infrastructures d'aqueduc et d'égouts d'Edmundston pour soutenir la construction de nouveaux logements

EDMUNDSTON, NB, le 17 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour construire des logements à grande échelle.

À cette fin, Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska--Restigouche, l'honorable Gilles LePage, ministre de l'environnement et du changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et Eric Marquis, maire de la ville d'Edmundston, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 1 million de dollars, une contribution provinciale de plus de 715 000 $ et un investissement municipal de plus de 678 000 $ dans l'amélioration des infrastructures d'aqueduc et d'égout nécessaires à la construction plus rapide d'un plus grand nombre de logements dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL).

Le financement servira à prolonger le réseau d'aqueduc et d'égout vers trois terrains situés à Edmundston-Nord. Les travaux consisteront à installer plusieurs centaines de mètres de conduites d'eau potable et d'égouts sanitaires, ainsi que 80 mètres de conduites d'eaux pluviales, ce qui permettra de desservir les projets de lotissement résidentiel prévus sur l'avenue Laboissonnière, la rue des Mélèzes et l'avenue Mgr Lacroix.

Ce projet prévoit également la mise à profit des infrastructures naturelles existantes afin de convertir un fossé à ciel ouvert en bassin de rétention et de procéder au remplacement de certaines conduites et de certains ponceaux, permettant ainsi de mieux gérer l'augmentation du débit des eaux pluviales. Ces travaux de prolongement et d'amélioration permettront de construire jusqu'à 700 nouveaux logements.

Les projets d'infrastructure d'envergure comme celui-ci contribuent à l'atteinte de l'objectif du gouvernement du Canada de répondre à la crise du logement. Ils s'inscrivent également dans les efforts de Maisons Canada, la nouvelle agence fédérale chargée de construire des logements abordables à grande échelle, de soutenir les constructeurs au moyen de mécanismes de financement et de favoriser l'adoption de méthodes de construction plus efficaces et novatrices.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en mobilisant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« Ce projet constitue une étape importante pour créer de nouvelles possibilités de logement pour les résidents d'Edmundston. En investissant dans l'amélioration des infrastructures d'aqueduc et d'égout, le gouvernement fédéral répond aux besoins croissants de la collectivité en matière de logement. »

Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska--Restigouche

« Notre gouvernement investit dans ce qui compte pour les collectivités. En prolongeant les réseaux d'aqueduc et d'égout jusqu'à ces nouveaux terrains, nous favorisons non seulement la construction de nouveaux logements à Edmundston, mais nous veillons également à ce que le réseau soit prêt à soutenir un développement durable pour les années à venir. »

L'honorable Gilles LePage, ministre de l'environnement et du changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« Cet investissement dans les infrastructures d'aqueduc et d'égout constitue une véritable avancée pour le développement résidentiel à Edmundston. Grâce à ce partenariat avec les gouvernements provincial et fédéral, nous donnons à notre collectivité les outils nécessaires pour relever les défis liés au logement, croître de façon durable et planifier pour l'avenir. Nous sommes reconnaissants de cette collaboration et avons hâte de voir ces nouveaux terrains être aménagés. »

Eric Marquis, maire de la ville d'Edmundston

Faits en bref

Le FCIL, qui fait partie du budget de 2024, vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL est conçu pour aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des systèmes ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du financement du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Le financement destiné aux provinces et aux territoires qui ne concluent pas d'entente sera transféré au volet de prestation directe du FCIL.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

Maisons Canada a été lancée le 14 septembre 2025 et se concentrera sur l'augmentation de l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes.

Les mesures fédérales créent de bons emplois, accélèrent la construction de logements et aident les collectivités à se développer dans tout le pays.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des communications, Société de développement régional, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]; Mychèle Poitras, Communications, Ville d'Edmundston, 506-737-6799, [email protected]