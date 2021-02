MONCTON, NB, le 22 févr. 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et le Nouveau-Brunswick travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de rebâtir les entreprises, ainsi que de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Riverview-Dieppe, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Ernie Steeves, ministre des Finances et député provincial de Moncton-Nord, et Dawn Arnold, mairesse de Moncton, ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'amélioration du réseau d'approvisionnement en eau eau potable de Moncton.

Ces améliorations permettront de fournir une eau potable plus sûre grâce à la mise en œuvre d'une technologie visant à éliminer les toxines nocives que les algues bleues peuvent produire dans les systèmes d'alimentation en eau potable.

Le projet consiste à chercher et à tester des processus de traitement de l'eau nouveaux et existants qui permettront d'éliminer les toxines, ainsi qu'à sélectionner le processus approprié et à le mettre en œuvre afin d'atténuer la menace croissante des algues bleues. Grâce à ces améliorations, les résidents continueront d'avoir accès à une eau potable sûre pendant de nombreuses années.

Le gouvernement du Canada investit 8,8 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du programme Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick consacre plus de 7,3 millions de dollars au projet et la contribution de la Ville de Moncton s'élève à plus de 5,8 millions de dollars.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures publiques essentielles sont indispensables pour bâtir des collectivités résilientes. L'amélioration du réseau d'approvisionnement en eau potable de Moncton permettra d'offrir aux résidents des services d'aqueduc plus sûrs et plus fiables pendant de nombreuses années. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Riverview-Dieppe, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La priorité de notre gouvernement est d'investir dans les projets d'infrastructure stratégique qui bâtissent des collectivités dynamiques et viables. Grâce à ces améliorations, nous protégeons la santé publique et nous dotons la Ville des infratsructures dont elle a besoin pour appuyer la croissance de la population et la relance économique. »

L'honorable Ernie Steeves, ministre des Finances et député provincial de Moncton-Nord, au nom de l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques et ministre responsable de la Société de développement régional

"La Ville de Moncton est responsable de la plus importante alimentation en eau potable municipale au Nouveau-Brunswick. Les algues bleu-vert représentent une réelle menace pour notre bassin hydrographique, l'été 2020 nous l'a prouvé. Ce financement nous permettra de prendre les mesures nécessaires pour réduire la quantité de toxines et garantir aux habitants de Moncton, Riverview et Dieppe une eau potable saine et de haute qualité. En nous dotant de l'infrastructure nécessaire, nous protégeons notre approvisionnement en eau et nous nous assurons de pouvoir soutenir la croissance continue de notre région."

Dawn Arnold, mairesse de Moncton

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada a investi plus de 525 millions de dollars dans 303 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick.

, le gouvernement du a investi plus de 525 millions de dollars dans 303 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick. Un montant de 26,9 milliards de dollars prévu au titre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada permet de soutenir des projets d'infrastructure verte visant à assurer un accès à l'eau potable, à assanir l'air et à rendre les collectivités plus vertes.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick:

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected] ; Mary-Anne Corbyn-Hurley, Directrice des Communications, Société de développement régional, 506-457-4996, [email protected] ; Austin Henderson, Communications, Ville de Moncton, 506-389-5940, [email protected] ; Relations avec les médias: Infrastructure Canada , 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca