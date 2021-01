MEMRAMCOOK, NB, le 20 janv. 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être de tous les Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'un soutien immédiat pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, ministre des Affaires intergouvernementales et député de Beauséjour, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Gary Crossman, ministre responsable de la Société de développement régional, et Michel Gaudet, maire de Memramcook, ont annoncé l'octroi d'un financement pour le développement du réseau d'aqueduc dans le village de Memramcook, au Nouveau-Brunswick.

Le projet de développement du réseau d'aqueduc permettra de transformer un puits d'essai en puits de production dans la nouvelle région de Memramcook Est. Cela permettra d'augmenter la capacité et la durabilité du réseau et profitera à la collectivité puisqu'on élargira l'accès à l'eau potable.

Le projet permettra également d'approvisionner en eau les résidences qui ne sont actuellement pas desservies. On construira également une station de surpression et un réservoir de stockage d'eau afin de fournir une pression d'eau suffisante aux résidents. Ce développement permettra aussi de fournir une source d'eau salubre à 175 utilisateurs supplémentaires.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN) du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La province du Nouveau-Brunswick alloue plus de 2,7 millions de dollars au projet et la contribution du village de Memramcook s'élève à 558 102 $.

Citations

« Les collectivités rurales font partie intégrante de notre pays et elles ont été fortement touchées par la COVID-19. L'importante annonce effectuée aujourd'hui permettra d'étendre le service d'aqueduc pour la collectivité de Memramcook. Notre gouvernement est déterminé à investir dans des projets d'infrastructure comme celui-ci dans tout le pays, car nous savons que lorsque nos petites collectivités prospèrent, le Canada est plus fort. »

L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, ministre des Affaires intergouvernementales et député de Beauséjour, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Malgré la pandémie, notre vision d'un avenir meilleur pour la population du Nouveau-Brunswick n'a pas changé. C'est pourquoi le gouvernement provincial est heureux de participer à cet important projet d'infrastructure. En investissant dans des projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans toute la province, nous aidons à bâtir des collectivités dynamiques et soutenons l'économie locale. »

L'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, ministre responsable de la Société de développement régional et député provincial de Hampton

« Cette troisième phase d'agrandissement au réseau d'approvisionnement en eau s'agit d'une étape importante dans la réalisation d'améliorations significatives vers le mieux-être de nos résidents et nous sommes très reconnaissants pour ce financement essentiel. Avec ce projet, nous pouvons continuer à aller de l'avant dans l'évolution de notre communauté tout en demeurant concentrés à rendre accessibles les services nécessaires à nos résidents. »

Michel Gaudet, maire du village de Memramcook

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques afin d'aider à développer les économies locales, d'améliorer l'intégration sociale, de mieux préserver la santé de l'environnement et d'améliorer la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont investis dans le cadre du Fonds pour l'énergie de l'Arctique afin d'accroître la sécurité énergétique dans les territoires.

26,9 milliards de dollars du plan d'infrastructure Investir dans le Canada soutiennent des projets qui garantissent un accès à l'eau potable, à un air pur et à des collectivités plus vertes.

soutiennent des projets qui garantissent un accès à l'eau potable, à un air pur et à des collectivités plus vertes. Le gouvernement du Canada a investi plus de 511 millions de dollars dans 298 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural : https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

