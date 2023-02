FREDERICTON, NB, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Jenica Atwin, députée fédérale de Fredericton, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Jill Green, ministre de Service Nouveau-Brunswick et ministre responsable du Logement, ont annoncé un investissement fédéral et provincial combiné de plus de 13,3 millions de dollars pour soutenir la création de 60 nouvelles micromaisons abordables pour des personnes en situation d'itinérance à Fredericton.

Le projet 12 Neighbours est une communauté de micromaisons entièrement indépendantes et individuelles ayant leur propre petite cour privée. La communauté est située au 100, Smartcentres Way à Fredericton. La première phase du projet consistait à aménager 36 micromaisons en îlots de 12 unités, alors que la deuxième phase permettra de créer 60 micromaisons supplémentaires. Chacune des 96 habitations aura une superficie de 200 pieds carrés. Elles comprendront une terrasse couverte à l'avant, une salle de bain complète, une cuisine entièrement équipée, une chambre pour une ou deux personnes, ainsi qu'un salon et un coin repas. Les micromaisons sont construites dans un entrepôt situé au 140, rue Clark. Elles sont conformes aux normes provinciales relatives aux édifices écoénergétiques. L'ensemble comprendra également un centre d'entreprise sociale avec des espaces pour la vente au détail et des services.

Le gouvernement du Canada verse 3,8 millions de dollars au profit des phases I et II de l'ensemble par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), un élément clé de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Le programme est administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). De plus, les gouvernements provincial et fédéral investissent conjointement 2,4 millions de dollars dans la phase II sous forme de prêt-subvention dans le cadre du Programme de logement locatif abordable. Cette initiative s'inscrit dans l'entente bilatérale sur le logement conclue entre le Canada et le Nouveau-Brunswick.

Les suppléments au loyer pour chaque logement construit pendant la deuxième phase feront également que les locataires ne payeront pas plus de 30 % du revenu total de leur ménage en loyer. Ils représentent un investissement supplémentaire de 7,1 millions de dollars au cours des 20 prochaines années. L'an dernier, la première phase de l'ensemble a fait l'objet d'un financement de 1,4 million de dollars, sous forme de prêt-subvention, dans le cadre du Programme de logement locatif abordable, ainsi que de suppléments au loyer pour chaque logement.

Ce programme offre une aide financière aux entrepreneurs privés, aux sociétés privées sans but lucratif (y compris aux Autochtones vivant hors des réserves) et aux coopératives pour la construction, la remise en état et la conversion d'ensembles de logements locatifs. L'aide est fournie sous forme de prêt-subvention dont le montant est établi en fonction du coût des travaux admissibles et du nombre de logements autonomes ou de lits admissibles dans l'ensemble résidentiel.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi nous sommes fiers de créer 60 autres logements abordables pour les gens qui en ont le plus besoin. L'annonce d'aujourd'hui est un pas en avant dans nos efforts continus pour produire des résultats significatifs et accroître l'abordabilité pour la population canadienne, y compris pour les personnes qui vivent ici même, à Fredericton. Ce n'est que l'une des façons dont la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement fait que personne n'est laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Avoir un logement convenable est un droit de la personne essentiel à la dignité, à la sécurité et à l'inclusion. Cet ensemble résidentiel un autre exemple de ce qui peut être accompli lorsque tous les ordres de gouvernement unissent leurs forces. Grâce à cette collaboration, notre gouvernement contribue à ce que les personnes les plus vulnérables vivant à Fredericton aient accès à des logements sûrs et abordables qui leur permettent de s'épanouir. » - Jenica Atwin, députée fédérale de Fredericton

« L'ensemble résidentiel de 12 Neighbours Community Inc. est certainement l'initiative la plus novatrice mise au point au Nouveau-Brunswick pour aider à lutter contre l'itinérance, et nous sommes heureux de leur accorder plus de financement. Des douzaines de personnes à faible revenu qui se trouvaient en situation d'itinérance y ont déjà trouvé un logement, et beaucoup d'autres auront cette occasion grâce à la phase 2. » - L'honorable Jill Green, ministre de Service Nouveau-Brunswick et ministre responsable du Logement

« Nous sommes heureux de recevoir cet important soutien des deux ordres de gouvernement pour ce projet. Cette communauté de micromaisons améliore déjà grandement la vie de nombreuses personnes, et l'achèvement du projet sera un atout pour l'ensemble de la communauté de Fredericton en tant que contributeur important à la réduction de l'itinérance. » - Marcel Lebrun, fondateur de 12 Neighbours Community Inc.

Faits en bref :

La SNL du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Le FNCIL est administré par la SCHL dans le cadre de la SNL.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux ensembles de logements qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Dans son budget de 2022, le gouvernement propose d'avancer 2,9 milliards de dollars en financement, selon la comptabilité de caisse, dans le cadre du FNCIL, afin que tous les fonds restants de ce programme soient dépensés d'ici 2025-2026. Cette mesure permettra d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements pour les personnes qui en ont le plus besoin au Canada .

. Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.





Des renseignements sur le Programme de logement abordable sont disponibles sur le site https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.8675.Programme_de_logement_abordable.html

