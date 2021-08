GAGETOWN, NB, le 5 août 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et le Nouveau-Brunswick travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Jenica Atwin, député de Fredericton, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et ministre responsable de la Société de développement régional, et l'honorable Jill Green, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé l'octroi d'un financement pour 11 projets d'infrastructure permettant de lutter contre la COVID-19 au Nouveau-Brunswick.

Les projets consistent à améliorer des routes à Oromocto et à Gagetown, ainsi qu'à agrandir un champ de captage à McAdam. De plus, on effectuera des travaux d'amélioration structurelle aux dépôts d'entretien de Debec, Centreville, Petitcodiac, Woodman's Point, Gagetown, Hampton et Hanwell, qui abritent le personnel et l'équipement nécessaires à la réparation des équipements de déneigement. Cela comprend l'enlèvement des matières dangereuses, l'installation d'une nouvelle toiture et de nouvelles fenêtres, ainsi que l'amélioration des systèmes de chauffage et de la plomberie. Un dôme de sable sera également remis en état à Grand Manan.

Les projets annoncés aujourd'hui permettront de fournir aux résidents des infrastructures sûres et fiables, ainsi que de permettre aux collectivités de mieux se positionner pour la croissance et le développement futurs.

Le gouvernement du Canada investit plus de 6,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit 980 000 $ dans ces projets, tandis que la contribution des municipalités et des autres partenaires financiers totalise plus de 686 000 $.

« Le gouvernement du Canada prend des mesures énergiques et rapides pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, stabiliser notre économie et soutenir les collectivités partout au pays. Ces projets permettront de prolonger la durée de vie d'importantes infrastructures communautaires au Nouveau-Brunswick, ainsi que de réaliser des économies d'énergie. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Jenica Atwin, député de Fredericton, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans ce type d'infrastructures sont une composante clé qui permettent de fournir à ces collectivités les infrastructures dont elles ont besoin pour soutenir leur croissance démographique et économique, et pour qu'elles puissent continuer de s'épanouir pour les générations à venir. »

L'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et ministre responsable de la Société de développement régional

« Les investissements nous aideront à offrir des services aux Néo-Brunswickois grâce au prolongement de la durée de vie d'importantes installations du ministère des Transports et de l'Infrastructure. Les installations modernisées joueront un rôle important dans la réalisation de notre objectif de gérer efficacement notre vaste réseau de routes, de ponts et d'infrastructures. »

L'honorable Jill Green, ministre des Transports et de l'Infrastructure

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Pour soutenir les projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé dans le but d'aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 574 millions de dollars dans 330 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

Le Canada et le Nouveau-Brunswick investissent dans les infrastructures de lutte contre la COVID-19

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada soutiendra les infrastructures de lutte contre la COVID-19 dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement du Canada investit plus de 6,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Quant à lui, le gouvernement du Nouveau-Brunswick contribue à hauteur de 980 000 $ à ces projets, tandis que les municipalités et d'autres partenaires financiers injectent plus de 686 000 $ au total.

Renseignements sur les projets :

Projets de lutte contre la COVID-19 Titre du projet Emplacement Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal/autre Rue Onandaga - Oromocto Oromocto Les améliorations comprennent 900 mètres d'infrastructures en asphalte et d'alimentation en eau, le renforcement de l'exutoire d'eaux pluviales de la rue Onondaga, l'augmentation de la taille de la conduite principale de l'exutoire actuel, le renforcement du déversoir sanitaire et l'installation d'un « bec-de-canard ». Ces mises à niveau permettront d'adapter les infrastructures critiques afin d'améliorer la résilience aux événements météorologiques extrêmes. 958 540 $ 0 $ 239 635 $ Réfection du chemin Mill - Gagetown Gagetown L'installation d'un système de gestion des eaux pluviales permettra d'enlever les fossés du chemin Mill, de collecter les eaux de ruissellement et de les déposer dans le système de gestion des eaux pluviales déjà en place sur la rue Front. Ce projet comprendra également des bordures en béton pour diriger l'écoulement des eaux pluviales vers les bassins collecteurs et un nouveau revêtement bitumineux. Ces améliorations assureront une meilleure résistance de la route principale aux phénomènes météorologiques violents. 1 026 098 $ 0 $ 256 525 $ McAdam - Projet d'agrandissement d'un champ de captage McAdam L'agrandissement du champ de captage comprendra l'amélioration d'un sentier forestier existant pour permettre l'accès aux points de forage cibles, la construction d'une nouvelle route non pavée pour permettre l'accès au site de forage cible, et l'achèvement du forage de puits d'essai et des essais de pompage hydrogéologique à un maximum de trois points de forage cibles. Ce projet permettra d'augmenter la capacité d'approvisionnement en eau souterraine et de mettre hors service l'un des quatre puits de production existants. 760 000 $ 0 $ 190 000 $ Dépôt d'entretien de Debec - modernisation à mi-vie Debec Les améliorations du dépôt d'entretien comprennent la modernisation du site, l'enlèvement des matières dangereuses, l'installation d'un nouveau parement en métal, de portes, de fenêtres et d'une nouvelle toiture, des mises à niveau pour fins de conformité aux codes, des travaux de ventilation, de chauffage, de plomberie, d'électricité, etc. Ce projet prolongera la durée de vie du dépôt d'entretien, lequel accueille les employés et les postes de garage en vue des travaux d'entretien mineurs de l'équipement de déneigement. 500 000 $ 125 000 $ 0 $ Dépôt d'entretien de Centreville - modernisation à mi-vie Centreville Les améliorations du dépôt d'entretien comprennent la modernisation du site, l'enlèvement des matières dangereuses, l'installation d'un nouveau parement en métal, de portes, de fenêtres et d'une nouvelle toiture, des mises à niveau pour fins de conformité aux codes, des travaux de ventilation, de chauffage, de plomberie, d'électricité, etc. Ce projet prolongera la durée de vie du dépôt d'entretien, lequel accueille les employés et les postes de garage en vue des travaux d'entretien mineurs de l'équipement de déneigement. 500 000 $ 125 000 $ 0 $ Sablière de Grand Manan - remise en état Grand Manan La remise en état des sablières existantes, fabriquées en bois composite modulaire, comprend des réparations isolées des éléments en bois ayant pourri, le remplacement de la toiture et la modernisation de l'éclairage, de la ventilation et des écrans anticollision pour les oiseaux. Ces sablières restent intactes pendant les réparations et ne nécessitent pas de démolition. Les améliorations permettront d'accroître la sécurité et la durabilité des sablières. 200 000 $ 50 000 $ 0 $ Dépôt d'entretien de Petitcodiac - modernisation à mi-vie Petitcodiac Les améliorations du dépôt d'entretien comprennent la modernisation du site, l'enlèvement des matières dangereuses, l'installation d'un nouveau parement en métal, de portes, de fenêtres et d'une nouvelle toiture, des mises à niveau pour fins de conformité aux codes, des travaux de ventilation, de chauffage, de plomberie, d'électricité, etc. Ce projet prolongera la durée de vie du dépôt d'entretien, lequel accueille les employés et les postes de garage en vue des travaux d'entretien mineurs de l'équipement de déneigement. 560 000 $ 140 000 $ 0 $ Dépôt d'entretien de Woodmans Point - modernisation à mi-vie Woodmans Point Les améliorations du dépôt d'entretien comprennent la modernisation du site, l'enlèvement des matières dangereuses, l'installation d'un nouveau parement en métal, de portes, de fenêtres et d'une nouvelle toiture, des mises à niveau pour fins de conformité aux codes, des travaux de ventilation, de chauffage, de plomberie, d'électricité, etc. Ce projet prolongera la durée de vie du dépôt d'entretien, lequel accueille les employés et les postes de garage en vue des travaux d'entretien mineurs de l'équipement de déneigement. 480 000 $ 120 000 $ 0 $ Dépôt d'entretien de Gagetown - modernisation à mi-vie Gagetown Les améliorations du dépôt d'entretien comprennent la modernisation du site, l'enlèvement des matières dangereuses, l'installation d'un nouveau parement en métal, de portes, de fenêtres et d'une nouvelle toiture, des mises à niveau pour fins de conformité aux codes, des travaux de ventilation, de chauffage, de plomberie, d'électricité, etc. Ce projet prolongera la durée de vie du dépôt d'entretien, lequel accueille les employés et les postes de garage en vue des travaux d'entretien mineurs de l'équipement de déneigement. 560 000 $ 140 000 $ 0 $ Dépôt d'entretien de Hampton - modernisation à mi-vie Hampton Les améliorations du dépôt d'entretien comprennent la modernisation du site, l'enlèvement des matières dangereuses, l'installation d'un nouveau parement en métal, de portes, de fenêtres et d'une nouvelle toiture, des mises à niveau pour fins de conformité aux codes, des travaux de ventilation, de chauffage, de plomberie, d'électricité, etc. Ce projet prolongera la durée de vie du dépôt d'entretien, lequel accueille les employés et les postes de garage en vue des travaux d'entretien mineurs de l'équipement de déneigement. 560 000 $ 140 000 $ 0 $ Dépôt d'entretien de Hanwell - modernisation à mi-vie Hanwell Les améliorations du dépôt d'entretien comprennent la modernisation du site, l'enlèvement des matières dangereuses, l'installation d'un nouveau parement en métal, de portes, de fenêtres et d'une nouvelle toiture, des mises à niveau pour fins de conformité aux codes, des travaux de ventilation, de chauffage, de plomberie, d'électricité, etc. Ce projet prolongera la durée de vie du dépôt d'entretien, lequel accueille les employés et les postes de garage en vue des travaux d'entretien mineurs de l'équipement de déneigement. 560 000 $ 140 000 $ 0 $

