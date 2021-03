SAINT JOHN, NB, le 10 mars 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et le Nouveau-Brunswick travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Arlene Dunn, ministre responsable du Développement économique et des Petites entreprises et ministre responsable d'Opportunités NB, ministre responsable de l'Immigration, ministre des Affaires autochtones et députée provinciale de Saint John Harbour, au nom de l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et Don Darling, maire de Saint John, ont annoncé l'octroi d'un financement pour d'importantes améliorations au réseau d'égouts unitaires du centre-ville de Saint John.

Le projet consiste à améliorer et à séparer une partie du réseau d'égouts unitaires vieillissant du centre-ville de Saint John. Cela comprend l'excavation et la remise en état des réseaux d'aqueduc et d'égout, ainsi que la conception et la construction d'infrastructures supplémentaires pour les eaux usées. Le projet permettra également de remettre en état 7,5 kilomètres de route qui auront été touchés par ces importants travaux.

Ces améliorations permettront de fournir aux résidents une eau potable sûre et fiable, et elles permettront à la collectivité de mieux se positionner pour sa croissance et son développement futurs.

Le gouvernement du Canada investit plus de 15,5 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du programme Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick alloue plus de 12,9 millions de dollars au projet et la Ville de Saint John y consacre plus de 10,3 millions de dollars.

Citations

« Il est essentiel d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau du centre-ville de Saint John afin de soutenir sa croissance et son développement futurs. Les investissements dans d'importants projets d'infrastructure publique comme celui de Saint John sont essentiels pour bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes partout au pays. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'une des priorités de notre gouvernement est d'investir dans des projets d'infrastructure stratégiques qui permettent de créer des collectivités dynamiques et durables », a déclaré la ministre des Affaires autochtones, Arlene Dunn. « Ces améliorations majeures, combinées à l'aménagement de Fundy Quay récemment annoncé, revitaliseront le centre-ville de Saint John et positionneront la ville en vue de la croissance et du développement économique futurs. »

L'honorable Arlene Dunn, ministre responsable du Développement économique et des Petites entreprises, ministre responsable d'Opportunités NB, ministre responsable de l'Immigration, ministre des Affaires autochtones et députée provinciale de Saint John Harbour, au nom de l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« Cet investissement substantiel dans nos infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées favorisera la durabilité, la croissance et les investissements futurs à Saint John. Les villes résilientes, prêtes pour les étapes à venir, font des investissements comme celui-ci afin de pouvoir répondre aux besoins des générations futures. »

Don Darling, maire de Saint John

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 535 millions de dollars dans 305 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 535 millions de dollars dans 305 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan . Un montant de 26,9 milliards de dollars prévu dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada permet de soutenir des projets d'infrastructure verte visant à assurer un accès à l'eau potable, à assainir l'air et à rendre les collectivités plus vertes.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Site Web : Infrastructure Canada

www.infrastructure.gc.ca