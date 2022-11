FREDERICTON, NB , le 9 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Jenica Atwin, députée fédérale de Fredericton, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Dorothy Shephard, ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick, ont annoncé un financement de 560 000 $ des gouvernements fédéral et provincial pour bâtir des logements abordables à Fredericton. Ces logements sont répartis dans quatre ensembles résidentiels destinés à des personnes en situation d'itinérance et à des personnes handicapées.

L'organisme sans but lucratif Christ Church Parish Church a reçu 160 000 $ pour la construction de quatre logements destinés à des personnes handicapées et à des célibataires non-aînés sur la rue Charlotte, à Fredericton. Tous les logements bénéficieront d'une aide sous forme de supplément au loyer.

L'organisme sans but lucratif Smythe Street Cathedral Inc. a lui aussi reçu 160 000 $ pour la construction de quatre logements pour des personnes handicapées et des célibataires non-aînés sur la rue Jaffrey, à Fredericton. Tous les logements bénéficieront d'une aide sous forme de supplément au loyer.

Le promoteur privé Sherico Development Inc. a reçu 160 000 $ pour la construction de huit logements destinés à des célibataires non-aînés, situés sur la rue Hughes, à Fredericton. Une aide sous forme de supplément au loyer sera offerte pour quatre des huit logements.

MHM Property Management Ltd, un promoteur privé, a reçu 80 000 $ pour la construction de huit logements destinés à des personnes handicapées et à des célibataires non-aînés. Une aide sous forme de supplément au loyer sera offerte pour deux des huit logements.

Cet investissement bilatéral fait par le gouvernement du Canada, dans le cadre de sa Stratégie nationale sur le logement, et par la Province du Nouveau-Brunswick a été rendu possible grâce au Programme de logement locatif abordable, une initiative de l'entente bilatérale sur le logement conclue entre le Canada et le Nouveau-Brunswick.

Le Programme de logement locatif abordable offre une aide financière aux entrepreneurs privés, aux sociétés privées sans but lucratif (y compris aux Autochtones vivant hors des réserves) et aux coopératives pour la construction, la remise en état et la conversion d'ensembles de logements locatifs. L'aide est fournie sous forme de prêt-subvention dont le montant est établi en fonction du coût des travaux admissibles et du nombre de logements autonomes ou de lits admissibles dans l'ensemble résidentiel.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi notre gouvernement crée davantage de logements abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin ici, à Fredericton. Ces nouveaux logements auront une incidence positive sur la vie des gens en situation d'itinérance et des personnes handicapées. En investissant dans plus de logements abordables, nous aidons davantage de Canadiens à accéder à des logements abordables et de qualité dans des collectivités dynamiques et accueillantes. Ce n'est là qu'un des nombreux moyens par lesquels la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement contribue à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Grâce à ce partenariat bilatéral, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici, à Fredericton, car tout le monde au Canada a le droit d'avoir un chez-soi sûr. L'annonce d'aujourd'hui est un excellent exemple de la façon dont notre financement fédéral a une incidence directe sur la ville de Fredericton. L'accès à des logements sûrs et abordables pour tout le monde est essentiel à l'amélioration de la santé et du bien-être de nos collectivités. » - Jenica Atwin, députée fédérale de Fredericton

« Nous investissons davantage dans le secteur de l'habitation pour nous assurer que des options de logement appropriées seront offertes à l'avenir aux personnes dans le besoin du Nouveau-Brunswick. Nous sommes heureux d'obtenir le soutien des secteurs sans but lucratif et privé pour répondre aux besoins en matière de logement des gens du Nouveau-Brunswick. » - Dorothy Shephard, ministre provinciale du Développement social

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL vient en aide aux personnes les plus vulnérables au Canada , ce qui inclut les femmes et les enfants fuyant une situation de violence, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes en situation d'itinérance, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les jeunes adultes, les groupes racisés, y compris les personnes noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrantes ou réfugiées.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Des renseignements sur le Programme de logement abordable sont disponibles en ligne. https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.8675.Programme_de_logement_abordable.html

