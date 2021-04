MONCTON, NB, le 9 avril 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Riverview--Dieppe, l'honorable Bruce Fitch, ministre du Développement social et l'honorable Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux de de la Réforme de la gouvernance locale, ont annoncé un investissement de 98.3 millions de dollars dans L'Allocation Canada - Nouveau-Brunswick pour le logement.

L'Allocation Canada - Nouveau-Brunswick pour le logement fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral. Il s'agit d'une prestation transférable qui vise à aider les parents qui travaillent à faible revenu et leurs enfants à avoir accès à un logement locatif abordable qui répond à leurs besoins. Elle consistera en une prestation à court terme dont la valeur variera entre 300 $ à 475 $ par mois selon le revenu du ménage, sa composition et son emplacement.

L'Allocation aidera les familles à faible revenu avec enfants à faire face directement aux coûts liés au logement et, indirectement, aux coûts liés à la nourriture, aux vêtements, à la garde d'enfants et au transport. Le programme soutiendra près de 6700 ménages dans la province au cours des sept prochaines années.

L'Allocation Canada - Nouveau-Brunswick pour le logement vise à réduire la liste d'attente pour un logement subventionné en aidant les ménages à surmonter les obstacles liés à l'accès à long terme au marché des logements abordables.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que chaque Canadien ait un chez-soi sûr et abordable. Nous reconnaissons qu'un financement prévisible en matière de logement était nécessaire depuis longtemps et c'est pourquoi nous franchissons aujourd'hui une autre étape importante vers notre objectif de bâtir des communautés fortes où les Néo-Brunswickois continuent de prospérer et de s'épanouir, maintenant et pour les générations à venir. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Répondre aux besoins d'une famille peut représenter un défi pour de nombreuses personnes au Nouveau-Brunswick. Nous sommes heureux de travailler avec le gouvernement fédéral pour mettre en œuvre un nouveau programme qui offrira du soutien directement aux familles qui ont besoin d'un logement adéquat et qui recherchent de meilleures possibilités d'emploi. » - L'honorable Bruce Fitch, ministre du Développement social.

Faits en bref

Le ministère du Développement social travaille actuellement à régler les derniers détails du processus de demande, qui sera ouvert aux familles à faible revenu admissibles au cours des prochains mois.





Dans un premier temps, les familles admissibles seront identifiées à partir de la liste d'attente actuelle pour un logement subventionné. De plus amples renseignements sur le processus de demande seront communiqués dans les semaines à venir.





Le gouvernement du Canada investira 2 milliards de dollars dans l'Allocation canadienne pour le logement dans l'ensemble du pays, investissement qui sera égalé par les provinces et les territoires pour un total de 4 milliards de dollars sur huit ans à compter du printemps 2020.





investira 2 milliards de dollars dans l'Allocation canadienne pour le logement dans l'ensemble du pays, investissement qui sera égalé par les provinces et les territoires pour un total de 4 milliards de dollars sur huit ans à compter du printemps 2020. L'Allocation Canada - Nouveau-Brunswick pour le logement est destinée aux parents qui travaillent à faible revenu ayant des enfants. Les gens qui ne satisfont pas aux critères d'admissibilité de cette allocation peuvent être admissibles à d'autres mesures de soutien fournies par le ministère du Développement social. Pour obtenir de plus amples renseignements, les résidents peuvent composer le 1-833-733-7835.





L'Allocation Canada - Nouveau-Brunswick pour le logement s'additionne à l'Accord bilatéral Canada-Nouveau-Brunswick qui représente un investissement conjoint de 299,2 millions de dollars. Cet accord de 10 ans a été annoncé en 2018 dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) et il fournira un financement prévisible et à long terme pour protéger, renouveler et développer le logement social et communautaire, et soutiendra les priorités du Nouveau-Brunswick en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements.





La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.





Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

