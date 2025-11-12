MONCTON, NB, le 12 nov. 2025 /CNW/ - L'évolution du système commercial mondial cause d'énormes perturbations et de l'incertitude pour la population canadienne. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit aussi changer.

Le Budget 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Le budget prévoit des investissements de 1 billion de dollars au cours des cinq prochaines années. Il s'agit d'un plan pour que le Canada donne plus à sa population que ce que tout gouvernement étranger pourrait lui enlever. Un plan pour bâtir un Canada fort.

La construction est au cœur de ce plan : d'importantes infrastructures, des millions de logements supplémentaires et des collectivités fortes. À cette fin, le gouvernement du Canada a notamment lancé Maisons Canada, qui aidera à doubler le rythme de la construction résidentielle au cours de la prochaine décennie afin d'accroître l'offre de logements. Ce nouvel organisme fédéral transformera aussi la collaboration entre les secteurs public et privé et veillera à la mise en œuvre de méthodes de construction modernes, en vue de catalyser la création d'un tout nouveau secteur canadien de l'habitation. Il stimulera la construction de logements abordables à grande échelle, y compris des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et des logements communautaires, et des logements abordables pour la classe moyenne au Canada.

Pour bâtir un secteur de l'habitation solide au pays, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettront aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

À cette fin, le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick ont annoncé un financement combiné de plus de 1,3 million de dollars pour aider à réparer 39 logements locatifs sécuritaires pour les aînés à Moncton.

L'immeuble est un logement résidentiel à unités multiples, conçu pour préserver son caractère historique tout en offrant des logements modernes, accessibles et écoénergétiques pour les aînés. Dans le cadre de la rénovation, de petits balcons seront ajoutés afin de soutenir des pompes à chaleur à système divisé, offrant chauffage et climatisation pour le confort des résidents. Une nouvelle salle communautaire de 1 600 pi² fournira un espace partagé très attendu, et un nouvel ascenseur améliorera l'accessibilité et garantira un accès sécuritaire en cas d'urgence. L'immeuble comprendra cinq logements entièrement accessibles et dix logements semi-accessibles, tous équipés de caractéristiques favorisant le maintien à domicile dans les espaces privés et communs. Le projet vise à améliorer l'autonomie, le confort et la qualité de vie des résidents tout en assurant la durabilité à long terme de l'immeuble.

L'annonce a été faite par l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Dieppe, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, en présence de l'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société immobilière du Nouveau-Brunswick.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

« Notre gouvernement concentre ses efforts sur la création de logements pour les gens de Moncton et de partout au pays. L'une des façons d'y arriver est de soutenir le Fonds pour le logement abordable. Je suis fier de notre participation à ce projet, qui changera concrètement la vie des personnes de cette collectivité. » - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Dieppe

« Nous avons pu sécuriser et stabiliser cette communauté pour aînés grâce au programme de logement sans but lucratif et coopératif de Logement NB, ce qui garantira que ces résidents pourront demeurer dans leurs logements à l'avenir. En maintenant cet immeuble, nous aidons ces résidents à continuer de vivre de façon autonome tout en bénéficiant d'un logement sécuritaire, stable et abordable. » - L'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société immobilière du Nouveau-Brunswick

« Chez Start to Finish Property Management, nous sommes fiers de participer à un projet qui soutient directement les aînés de notre communauté. Le financement accordé par le Fonds pour le logement abordable représente un investissement concret dans le bien-être et la dignité des personnes âgées de Moncton. Golden Terraces n'est pas seulement un projet de logement -- il s'agit de créer un environnement sûr, inclusif et favorable où les aînés peuvent s'épanouir. Nous sommes reconnaissants de la collaboration avec la SCHL et tous les partenaires qui ont contribué à concrétiser cette vision. Nous tenons également à remercier la SCHL, la province du Nouveau-Brunswick et tous les membres dévoués de la belle communauté de Golden Terraces. L'attente a enfin pris fin. Ensemble, nous construisons un avenir meilleur -- un avenir où les aînés peuvent vieillir sur place, rester plus longtemps chez eux et profiter chaque jour de sécurité, de bonheur et de chaleur. » -- Sandra Agudelo, gestionnaire principale de propriété, Start to Finish Property Management

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

Le financement de ce projet se détaille comme suit : 550 652 $ du gouvernement fédéral, par le biais du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement 750 978 $ sous forme de prêt remboursable de Logement Nouveau-Brunswick 150 000 $ de la part de la Coopérative de logements pour aînés Golden Terraces Ltée



