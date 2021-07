Le Canada et le Manitoba soutiennent les infrastructures vertes et l'amélioration d'installations communautaires, culturelles et récréatives

MR DE PORTAGE LA PRAIRIE, MB, le 23 juill. 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Manitoba continuent d'investir dans les infrastructures locales pendant cette période sans précédent afin de répondre aux besoins des collectivités, d'améliorer leur qualité de vie et de soutenir la reprise économique au sortir de la COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Reg Helwer, ministre des Services centralisés, et l'honorable Sarah Guillemard, ministre de la Conservation et du Climat ont annoncé le financement de neuf projets au Manitoba pour soutenir les infrastructures vertes et l'amélioration d'installations communautaires, culturelles et récréatives. Les projets permettront d'améliorer l'accès aux infrastructures d'eau potable dans plusieurs municipalités, de créer un couvert d'arbres urbain à Selkirk, et de construire ou de rénover des installations clés à différents endroits pour répondre aux besoins des collectivités et rendre les bâtiments plus écoénergétiques.

Le gouvernement du Canada investit plus de 21 millions de dollars dans ces projets par l'intermédiaire du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et du volet Infrastructures vertes du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Pour ce qui est des projets nécessitant des consultations auprès de groupes autochtones, le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences en matière de consultation. Le gouvernement du Manitoba investit plus de 4,8 millions de dollars et les autres partenaires de financement investissent plus de 26,9 millions de dollars au total.

Améliorations énergétiques sur le campus de Fort Garry de l'Université du Manitoba

Ce projet permettra de moderniser l'installation de production d'énergie et le centre Max Bell de l'Université du Manitoba sur le campus de Fort Garry à Winnipeg. La modernisation profitera aux 41 bâtiments principaux sur le campus de l'université en améliorant leur efficacité énergétique et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Centre communautaire à Oakville

Un nouveau centre communautaire à Oakville remplacera la salle communautaire qui arrive à la fin de sa durée de vie utile. Le nouveau centre de 10 500 pieds carrés servira de carrefour à la collectivité en regroupant les activités communautaires, culturelles et sportives en un seul endroit.

Tonnelle et terrains de pow-wow polyvalents sur la réserve de Brokenhead

Une nouvelle tonnelle et des terrains de pow-wow polyvalents sur la réserve de Brokenhead offriront un espace pour une multitude d'activités, notamment des enseignements et des ateliers culturels, des cérémonies traditionnelles ainsi que des célébrations et des événements communautaires pour la Nation des Ojibway Brokenhead et d'autres Premières Nations avoisinantes.

Citations

« Qu'on investisse dans des installations culturelles et récréatives ou dans l'amélioration des espaces urbains en plantant des arbres, notre objectif est le même : bâtir des collectivités saines, dynamiques et résilientes où les Canadiens peuvent grandir et s'épanouir. Le financement fédéral de 21 millions de dollars annoncé aujourd'hui n'est qu'une des mesures prises par notre gouvernement pour aider les Manitobains à se remettre de la pandémie de COVID-19. »

L'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Par-dessus tout, les investissements dans les infrastructures vertes et les installations communautaires, comme ces neuf projets, constituent un investissement dans le bien-être des collectivités manitobaines et de leur environnement. Ils permettent aussi de créer des emplois et d'appuyer les entreprises locales à un moment où nous en avons le plus besoin afin de pouvoir nous remettre de la pandémie. »

Député fédéral pour Winnipeg-Sud et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canadien) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

« Les projets annoncés aujourd'hui appuient la durabilité, améliorent les espaces publics et contribuent à bâtir des collectivités saines et en sécurité. L'aide et le soutien aux collectivités partout au Manitoba sont toujours au cœur de nos efforts quotidiens. Les améliorations apportées aux infrastructures renforcent nos voisinages et nos collectivités. »

L'honorable Reg Helwer, ministre des Services centralisés

« L'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre constituent un chapitre important de notre Plan vert et climatique pour le Manitoba, et ces projets contribueront grandement à atteindre la durabilité environnementale dans notre province. La bonification des espaces urbains suscite également un grand intérêt vu le nombre croissant de Manitobains qui se sont tournés vers les parcs et les loisirs extérieurs durant la pandémie. Je suis donc fière de notre appui à ces belles initiatives qui permettront d'améliorer les espaces et les installations pour les rassemblements communautaires et culturels. »

L'honorable Sarah Guillemard, ministre de la Conservation et du Climat

« Nous remercions les gouvernements du Canada et du Manitoba pour leur soutien envers les objectifs de durabilité de l'Université du Manitoba. Cet investissement dans l'amélioration de notre installation de production d'énergie et du Centre Max Bell renforcera l'efficacité et la résilience de nos infrastructures, et profitera à notre collectivité sur le plan social et environnemental. »

Dr. Michael Benarroch, président de l'Université du Manitoba et vice-chancelier

« La MR de Portage se réjouit de l'aide financière tant attendue pour la construction d'un nouveau centre communautaire multi-services à Oakville, que la croissance de la population a rendu d'autant plus nécessaire. Ce centre profitera à nos citoyens et améliorera la qualité de vie de cette belle communauté. De la part du conseil municipal, je remercie les gouvernements fédéral et provincial de leur engagement financier qui nous permettra de transformer notre vision en réalité. »

Reeve Kameron Blight, municipalité rurale de Portage la Prairie

« Brokenhead souhaitait depuis longtemps construire une tonnelle pour tenir nos pow-wow annuels marquant le Jour anniversaire du traité. Ces célébrations annuelles permettent de souligner et de mettre en valeur la culture et l'histoire des Anishinaabe et accueillent des visiteurs provenant du Manitoba et de tout le Canada. La tonnelle sera un point central de rassemblement dans la région et servira aux enseignements, aux ateliers et aux programmes culturels ainsi qu'aux événements communautaires. La construction d'une tonnelle dans notre communauté a été une priorité pour Brokenhead. Grâce au programme d'infrastructure Investir dans le Canada, nous sommes heureux que cette vision se matérialise enfin cette année. »

Chef Deborah Smith, Nation des Ojibway Brokenhead

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

De ce financement, un montant total de 945 millions de dollars a permis d'appuyer plus de 229 projets d'infrastructure au Manitoba .

Produits connexes

Le Canada et le Manitoba soutiennent les infrastructures vertes et l'amélioration d'installations communautaires, culturelles et récréatives

Liens connexes

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Manitoba

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-mb-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Gouvernement du Manitoba : Programme d'infrastructure Investir dans le Canada

www.gov.mb.ca/PIIC

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576, [email protected]; Caitlin MacGregor, Attachée de presse auprès du ministre des Services centralisés, Gouvernement du Manitoba, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca