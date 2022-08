NIVERVILLE, MB, le 18 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Terry Duguid, Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Reg Helwer ministre du Travail, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux du Manitoba, et Stan Toews, président de la coopérative des eaux usées de Red-Seine-Rat (RSR), ont annoncé plus de 39 millions de dollars en financement conjoint pour la construction d'une nouvelle installation régionale de traitement des eaux usées pour quatre collectivités du sud-est du Manitoba.

Les installations de traitement des eaux usées et le système d'adduction Red-Seine-Rat fourniront aux municipalités de Niverville, Taché, Hanover et Ritchot une nouvelle installation régionale de traitement des eaux usées pour répondre aux besoins actuels et futurs d'une population croissante. Les travaux comprendront l'installation d'un système d'acheminement des eaux usées avec environ 90 kilomètres de canalisation d'effluents ainsi que de nouvelles stations de pompage.

Une fois terminé, le projet de RSR permettra d'accroître la capacité de traitement et de gestion des eaux usées et pluviales, d'améliorer la gestion environnementale de la région et encourager une croissance économique continue. De plus, les réductions de gaz à effet de serre de ces partenaires régionaux obtenues par la transition des lagunes d'eaux usées traditionnelles vers cette nouvelle installation de traitement mécanique des eaux usées contribueront grandement aux objectifs de réduction des émissions du Manitoba et du Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 21,6 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructure verte du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Manitoba investit plus de 18 millions de dollars et la contribution des bénéficiaires s'élève à plus de 70,2 millions de dollars.

"Le Manitoba abrite certaines des plus grandes étendues d'eau douce au monde, et aujourd'hui, nous agissons selon la responsabilité collective que nous avons de veiller à leur santé. En investissant dans cette nouvelle infrastructure de traitement des eaux usées, nous créons de meilleurs résultats environnementaux, économiques et sociaux pour tous les Manitobains. Ce projet est un autre exemple de ce qui peut être accompli lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble."

Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Niverville est l'une des collectivités qui connaît la croissance la plus rapide au Manitoba. Ce projet permettra à cette croissance de se poursuivre dans les municipalités régionales de Hanover, Taché et Ritchot et dans tout le sud-est du Manitoba, tout en protégeant l'environnement. L'investissement stratégique de notre gouvernement dans ce projet d'infrastructure essentiel favorise le maintien de la santé du paysage des prairies du Manitoba tout en facilitant la croissance économique de la région. »

L'honorable Reg Helwer, ministre du Travail, de la Protection des consommateurs et des Services gouvernementaux

« Les investissements dans les infrastructures locales sont essentiels à la durabilité économique et environnementale à long terme de nos municipalités. En tant que voisines, Hanover, Niverville, Ritchot et Taché sont déterminées à travailler en collaboration afin de faire germer des possibilités pour tous nos résidents, nos entreprises et les nombreuses organisations qui font de notre région leur "chez-soi". Le fait de travailler à l'échelle régionale sur de grands projets comme l'installation de traitement des eaux usées de la RSR permet de s'assurer que ces investissements sont financièrement responsables pour nos contribuables aujourd'hui et qu'ils favorisent la résilience de nos collectivités pour demain. Grâce au soutien essentiel du Manitoba et du Canada, l'annonce d'aujourd'hui témoigne du fait que la coopération au niveau local permet d'obtenir des résultats fiscaux, sociaux et écologiques prometteurs et durables pour le bien commun. »

Stan Toews, président de la coopérative des eaux usées de Red-Seine-Rat (RSR)

Faits en bref

Le programme d'infrastructure Investir dans le Canada prévoit plus de 33 milliards de dollars pour les infrastructures publiques partout au Canada . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent des priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, dans le cadre du programme, on a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités de tout le pays.

prévoit plus de 33 milliards de dollars pour les infrastructures publiques partout au . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent des priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, dans le cadre du programme, on a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités de tout le pays. Au Manitoba , le gouvernement du Canada a investi plus de 945 millions de dollars dans 229 projets d'infrastructure depuis 2015.

, le gouvernement du a investi plus de 945 millions de dollars dans 229 projets d'infrastructure depuis 2015. En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 37 projets d'infrastructure dans le cadre du volet de financement d'Infrastructure vertes ont été approuvés au Manitoba pour une contribution fédérale totale de plus de 572 millions de dollars and une contribution provinciale totale de plus de 610 millions de dollars.

