WINNIPEG, MB, le 16 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Heather Stefanson, première ministre du Manitoba; Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités;; l'honorable Reg Helwer, ministre du Travail, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux du Manitoba; et Brian Bowman, maire de la Ville de Winnipeg, ont annoncé un financement conjoint de plus de 550 millions de dollars pour la deuxième phase des travaux de modernisation de la station d'épuration des eaux usées de North End à Winnipeg.

La station d'épuration des eaux usées de North End est la plus ancienne et la plus grande station d'épuration des eaux usées de Winnipeg. Elle traite 70 % des eaux usées de la ville. Compte tenu de la croissance rapide de la population et du renforcement des mesures de protection de l'environnement, la Ville de Winnipeg entame la deuxième phase d'une initiative en trois étapes visant à garantir le respect des normes les plus strictes en matière de traitement des eaux usées.

Dans le cadre de la deuxième phase du projet de modernisation de la station d'épuration des eaux usées de North End, on construira de nouvelles installations de traitement des biosolides qui permettront de stocker et de traiter les boues produites par le traitement des eaux usées afin de les convertir en biosolides, un produit riche en nutriments qui peut être réutilisé en toute sécurité comme engrais ou comme terreau. Les nouvelles installations serviront également à convertir en biosolides les boues provenant des deux autres stations d'épuration de la ville, ce qui permettra de les détourner des sites d'enfouissement et comprendra une capacité suffisante pour faciliter la mise en œuvre du plan provisoire d'élimination du phosphore de la ville de Winnipeg, afin de satisfaire aux exigences du permis délivré en vertu de la Loi sur l'environnement.

En 2021, la Ville de Winnipeg a obtenu un financement fédéral et provincial pour la phase 1 du projet de modernisation de la station d'épuration des eaux usées de North End, qui comprend des améliorations aux ouvrages de dérivation de la station. Les améliorations apportées aux installations de biosolides sont des étapes clés pour prolonger la durée de vie de l'usine, soutenir la croissance démographique et économique et atteindre la conformité environnementale, améliorant ainsi la santé du lac Winnipeg, l'un des plus grands trésors du Manitoba.

« Notre gouvernement tient à collaborer avec tous les ordres de gouvernement pour faire avancer les projets d'infrastructure clés qui amélioreront la qualité de vie, créeront des emplois et bâtiront un Manitoba plus propre et plus vert. Nous sommes heureux de nous associer au Canada pour faire avancer la phase 2 de ce projet essentiel qui répondra aux besoins croissants de la ville de Winnipeg en matière d'infrastructures et contribuera à bâtir une capitale plus moderne et plus propre. L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante de notre engagement à réduire les impacts environnementaux tout en stimulant l'économie. J'ai hâte de travailler avec le gouvernement fédéral, la ville de Winnipeg et tous les partenaires pour faire avancer les dernières phases de ce projet qui améliorera la santé du lac Winnipeg et de nos cours d'eau. »

L'honorable Heather Stefanson, première ministre du Manitoba.

« Les investissements dans des infrastructures modernes et fiables d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées favorisent la santé et la résilience des collectivités, protègent l'environnement et soutiennent le développement et la croissance durables. L'annonce d'aujourd'hui visant un financement fédéral de plus de 200 millions de dollars pour la modernisation de la station d'épuration des eaux usées de North End permettra de mieux protéger le lac Winnipeg, la ville de Winnipeg et son environnement pour les années à venir. »

Terry Duguid, Secrétaire parlementaire auprès de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis heureux de constater la poursuite de la transformation de la station d'épuration des eaux usées de North End afin qu'elle réponde aux normes les plus élevées en matière de traitement des eaux usées. Le Manitoba abrite d'innombrables lacs et rivières, et l'investissement d'aujourd'hui contribuera à les protéger pour les générations futures. Notre gouvernement continuera de travailler avec ses partenaires provinciaux et municipaux pour investir dans ce type de projets, qui sont bons pour l'environnement et pour les gens de Winnipeg. »

Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Winnipeg-Nord

« La modernisation de la station de traitement des eaux usées de North End permettra de protéger nos cours d'eau et nos écosystèmes afin de favoriser un Winnipeg plus propre et résilient. Notre gouvernement est fier d'investir dans la collecte et le traitement fiables et efficaces des eaux usées afin de protéger nos lacs et nos rivières. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

"Il s'agit d'un projet monumental qui aura un impact sur des milliers de Manitobains vivant dans la région de la capitale et au-delà. Nous sommes heureux que Winnipeg collabore respectueusement avec ses partenaires dans ce projet afin de contribuer à la croissance et au développement de nos collectivités et de notre économie, tout en protégeant l'environnement."

L'honorable Eileen Clarke, ministre des Relations municipales du Manitoba

« La protection de l'environnement est une priorité pour le gouvernement du Manitoba, qui s'est engagé à collaborer avec la ville de Winnipeg pour apporter d'importantes améliorations au centre de contrôle de la pollution de l'eau de North End. Ces améliorations continues seront cruciales pour permettre à la ville d'atteindre la conformité réglementaire de cette installation en temps opportun, et rendront le Manitoba plus vert tout en stimulant l'économie de la province. »

L'honorable Reg Helwer, ministre du Travail, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux du Manitoba

« Depuis le début, notre objectif est de protéger le lac Winnipeg. La station d'épuration des eaux usées de North End est un élément d'infrastructure essentiel qui est important pour tous les Manitobains et nous avons hâte que la ville termine ces importants travaux. »

L'honorable Jeff Wharton, ministre de l'Environnement, du Climat et des Parcs du Manitoba

« L'annonce d'aujourd'hui concernant la phase 2 du financement tripartite de plus de 550 millions de dollars pour la station d'épuration des eaux usées de North End s'appuie sur l'investissement de 356 millions de dollars de la phase 1 de collaboration entre les gouvernements fédéral, provincial et municipal annoncé en juillet de l'année dernière. Ce financement est un pas en avant qui contribuera à protéger la santé du lac Winnipeg et à donner à Winnipeg la capacité de se développer. Depuis 2014, j'ai eu le plaisir d'accorder près de 2,5 milliards de dollars en financement gouvernemental tripartite nécessaire pour transformer Winnipeg pour l'avenir et construire l'infrastructure requise pour une ville en voie d'atteindre une population d'un million d'habitants. »

Brian Bowman, maire de Winnipeg

"Ce projet est la principale priorité de la ville de Winnipeg en matière d'infrastructures depuis plusieurs années, et je suis ravi que nous l'annoncions alors que le maire Bowman est encore en fonction, car nous avons travaillé pendant des années pour le réaliser".

Brian Mayes, président du Comité permanent de la politique de l'eau et des déchets, de la gestion des berges et de l'environnement

Faits en bref

Sous réserve du processus de vérification et d'approbation nécessaires, le gouvernement du Canada investit jusqu'à 200,9 millions de dollars dans ce projet par l'entremise du volet Infrastructures vertes du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC). Le gouvernement du Manitoba contribue plus de 167 millions de dollars, tandis que la ville de Winnipeg fournira au moins 184 millions de dollars pour ce projet.

contribue plus de 167 millions de dollars, tandis que la ville de fournira au moins 184 millions de dollars pour ce projet. Le programme d'infrastructure Investir dans le Canada prévoit plus de 33 milliards de dollars pour les infrastructures publiques partout au Canada. Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent des priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, dans le cadre du programme, on a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités de tout le pays.

Trente-sept projets d'infrastructure dans le cadre du volet de financement d'Infrastructures vertes ont été approuvés au Manitoba jusqu'à présent pour une contribution fédérale totale de plus de 572 millions de dollars and une contribution provinciale totale de plus de 610 millions de dollars.

jusqu'à présent pour une contribution fédérale totale de plus de 572 millions de dollars and une contribution provinciale totale de plus de 610 millions de dollars. Depuis 2016, plus de 1,66 milliard de dollars en financement fédéral a été approuvé pour 382 projets d'infrastructure au Manitoba .

. Un financement fédéral de plus de 765 millions de dollars a été approuvé pour 99 projets dans le cadre du PIIC au Manitoba .

. Le 23 juillet 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un soutien financier de 116,1 millions de dollars pour la première phase de la modernisation de la station d'épuration des eaux usées North End, à Winnipeg .

