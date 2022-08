DAUPHIN, MB, le 8 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et député de Saint Boniface--Saint Vital, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Reg Helwer, ministre du Travail, de la Protection des consommateurs et des Services gouvernementaux, ont annoncé un financement conjoint de plus de 34,4 millions de dollars pour 10 projets de traitement des eaux usées et de gestion des déchets au Manitoba.

Parmi ces projets, une contribution conjointe fédérale et provinciale de 9,1 millions de dollars permettra de développer et de moderniser le système d'étangs d'épuration de la Ville de Dauphin. Les travaux comprennent la construction et la modernisation d'un système de réacteur de lagunage, la construction d'une nouvelle installation de traitement des eaux usées et l'installation de nouvelles canalisations. Le projet permettra d'accroître la capacité de traitement et de gestion des eaux usées, ainsi que de répondre à la croissance démographique.

Le système de traitement des eaux usées de Neepawa sera également agrandi et modernisé afin d'accroître la capacité de traitement et de gestion des eaux usées et pluviales. L'investissement fédéral et provincial conjoint de 4,2 millions de dollars comprend la mise en œuvre d'un système de réacteur à biofilm à lit mobile, la modernisation du bâtiment de traitement et l'ajout d'un laboratoire, entre autres travaux.

Le financement conjoint annoncé aujourd'hui servira aussi à agrandir le site d'enfouissement du district de Pinawa pour répondre aux besoins immédiats des collectivités locales, puisque la cellule d'élimination des déchets active existante est sur le point d'atteindre sa capacité maximale. Afin de minimiser les répercussions sur l'environnement, les travaux d'agrandissement se feront à l'intérieur du périmètre actuel du site et ajouterons une zone pour les déchets électroniques, la ferraille, les produits de peinture, les huiles et les pneus usagés, et le compostage. Le projet, qui apporte une solution de gestion des déchets à long terme, constitue un investissement clé pour le secteur du district de Pinawa.

Le gouvernement du Canada investit plus de 18,7 millions de dollars, le gouvernement du Manitoba fournit plus de 15,6 millions de dollars et les contributions des promoteurs de projets totalisent plus de 12,5 millions de dollars.

Citations

« Le financement fédéral de plus de 18,7 millions de dollars annoncé aujourd'hui permettra aux municipalités du Manitoba d'apporter d'importantes améliorations aux infrastructures qui contribueront à protéger la santé de leurs résidents et de l'environnement local. Le Manitoba abrite d'innombrables lacs et rivières, et les investissements annoncés aujourd'hui contribueront à protéger ces écosystèmes. Ce financement est un autre exemple clé de ce que nous pouvons accomplir pour les collectivités du Manitoba lorsque nous travaillons ensemble. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et député de Saint Boniface--Saint Vital, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans les infrastructures stimulent les économies locales et créent des emplois pour les Manitobains, en plus de faciliter la croissance municipale. L'agrandissement et la modernisation de la lagune amélioreront considérablement le système de traitement des eaux usées de Dauphin et favoriseront l'efficacité, la durabilité et un environnement plus propre dans la région de Parkland pour les années à venir. »

L'honorable Reg Helwer, ministre du Travail, de la Protection des consommateurs et des Services gouvernementaux

« C'est un grand jour pour la ville de Dauphin ! Nous avons identifié le besoin d'agrandir notre lagune il y a plus de dix ans, alors nous sommes ravis de voir cet investissement dans le cadre du programme Investir dans les infrastructures du Canada (PIIC) pour le projet. L'achèvement de l'expansion de la lagune permettra à Dauphin d'accroître sa population et son industrie. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires, le gouvernement du Canada et la province du Manitoba, pour avoir soutenu cette initiative. »

Christian Laughland, maire de la Ville de Dauphin

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Lorsqu'applicable, le financement est conditionnel au respect des obligations en matière de consultation avec les communautés autochtones.

Le programme d'infrastructure Investir dans le Canada prévoit 33,5 milliards de dollars sur 11 ans pour les infrastructures publiques partout au Canada. Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent des priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, dans le cadre du programme, on a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités de tout le pays.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 37 projets d'infrastructure relevant du volet de financement d'Infrastructure vertes ont été approuvés au Manitoba , pour une contribution fédérale totale de plus de 572 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 610 millions de dollars.

, pour une contribution fédérale totale de plus de 572 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 610 millions de dollars. Au Manitoba , le gouvernement du Canada a investi plus de 945 millions de dollars dans plus de 229 projets d'infrastructure depuis 2015.

Produits connexes

Document d'information: Le Canada et le Manitoba investissent dans des projets d'infrastructures de traitement des eaux usées et de gestion des déchets

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Manitoba

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-mb-fra.html

Infrastructures vertes, une composante du PIIC sous le plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-pic-INFC-eng.html

Gouvernement du Manitoba : Programme d'infrastructure Investir dans le Canada

https://www.gov.mb.ca/fpir/strainfrasec/investing/index.fr.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Ross Romaniuk, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux, Gouvernement du Manitoba, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]