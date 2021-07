THOMPSON, MB, le 26 juill. 2021 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures locales que font les gouvernements du Canada et du Manitoba en cette période sans précédent aideront à stimuler l'économie et à répondre aux besoins de toutes les collectivités, y compris les collectivités rurales et éloignées, tandis qu'elles se remettent des effets de la pandémie de COVID-19. Les investissements visant à améliorer les routes, les ponts et les autres infrastructures de transport permettront de créer des emplois, d'améliorer la sécurité routière et de mettre en place des infrastructures durables à long terme, en plus de bâtir des collectivités fortes et bien reliées.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement économique rural, et l'honorable Reg Helwer, ministre des Services centralisés, ont annoncé un financement conjoint fédéral-provincial de plus de 76,6 millions de dollars pour 17 projets visant à améliorer les infrastructures de transport municipales au Manitoba.

Les fonds serviront à financer divers projets tels que la rénovation et l'amélioration de routes, le remplacement de ponts, la remise en état de pistes d'aéroport ainsi que des infrastructures pour la prévention des inondations. À Thompson, un financement de 20 millions de dollars provenant du gouvernement fédéral et 13,3 millions provenant de la province permettra de renouveler environ 20 km d'infrastructures routières en mauvais état. Plusieurs autres projets permettront d'améliorer d'autres routes dans la province ou d'en refaire le revêtement, notamment à Portage La Prairie, Nelson House, Koostatak et Rhineland. Un pont à Virden et le pont entre Emerson-Franklin et Stuartburn seront également remplacés.

Les aéroports d'Erickson et de Russell-Binscarth recevront des fonds pour remplacer leurs pistes et leurs aires de trafic, ou d'en refaire le revêtement. Les projets d'infrastructure pour la prévention des inondations à Springfield et à Gilbert Plains permettront aux collectivités de rester en sécurité et en bonne santé lors de grandes inondations et les aideront à s'adapter aux effets des changements climatiques.

Les deux gouvernements ont pour priorité commune de fournir aux collectivités des infrastructures fiables et durables. Le gouvernement du Canada investit plus de 48,9 millions de dollars dans ces 17 projets grâce au volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Pour les projets nécessitant des consultations avec les groupes autochtones, le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences relatives aux consultations. La contribution du gouvernement du Manitoba s'élève à plus de 27,7 millions de dollars.

Citations

« Les collectivités rurales et nordiques font partie intégrante de notre pays, et elles ont été touchées par la COVID-19 d'une façon sans précédent. En collaboration avec la province, les municipalités et les bénéficiaires du financement des projets, nous rebâtissons en mieux et offrons aux résidents un réseau de transport sûr et amélioré. Grâce à un financement fédéral de plus de 48,9 millions de dollars, les 17 projets que nous annonçons aujourd'hui permettront de créer des emplois, d'améliorer la sécurité routière et d'assurer des infrastructures durables à long terme en plus de bâtir des collectivités fortes et bien reliées. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a engagé 827 millions de dollars pour des projets d'infrastructure dans les collectivités rurales et nordiques, notamment des routes, des infrastructures d'eau et des installations récréatives. Pour élargir l'accès à l'Internet haute vitesse, nous avons également investi plus de 198 millions de dollars au Manitoba, ce qui permettra à plus de 86 000 ménages d'y accéder. Grâce au plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit dans des milliers de projets d'infrastructure dans toutes les régions du pays, ce qui crée des emplois et renforce les collectivités au moment où elles en ont le plus besoin. »

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement économique rural

« Nous sommes heureux d'appuyer des projets qui favorisent le développement économique en créant des emplois et en reliant plus efficacement les collectivités du Manitoba. Les Manitobains et Manitobaines dépendent des infrastructures de transport pour acheminer efficacement les marchandises vers les marchés et pour permettre aux gens de se rendre à destination de façon sécuritaire et efficace. Notre gouvernement continuera d'investir dans des projets qui améliorent la qualité de vie des résidents. »

L'honorable Reg Helwer, ministre des Services centralisés

« Nous voulons remercier nos partenaires provinciaux et fédéraux pour leur confiance dans la voie que nous avons tracée pour notre ville, et pour avoir reconnu le rôle important que joue le Nord dans l'avenir du Manitoba et du Canada. Cette annonce s'est préparée sur plus de trois ans, alimentée par les réunions auprès des ministres, la vision à long terme de nos actifs et de notre personnel d'ingénierie, et les décisions difficiles que le conseil municipal a dû prendre dans le cadre du budget de 2021. Thompson est la plaque tournante du Nord : plus de 50 000 personnes de toute la région dépendent de nos infrastructures à l'année longue, et cet investissement jette les bases d'un avenir durable pour Thompson et le Nord du Manitoba. »

Colleen Smook, mairesse de Thompson

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

De ce montant, 2 milliards de dollars soutiennent des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Au Manitoba , le gouvernement fédéral a investi plus de 945 millions de dollars dans plus de 229 projets d'infrastructure dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Produit connexe

Document d'information : Le Canada et le Manitoba investissent plus de 76,6 millions de dollars dans 17 projets pour améliorer les infrastructures de transport municipales

Un financement fédéral-provincial accordé grâce au programme d'infrastructure Investir dans le Canada contribuera à la réalisation de 17 projets d'infrastructures de transport municipales au Manitoba. Ces projets permettront de créer des emplois, d'améliorer la sécurité routière et de mettre en place des infrastructures durables à long terme, en plus de bâtir des collectivités fortes et bien reliées.

Le gouvernement du Canada investit plus de 48,9 millions de dollars dans ces projets grâce au volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Manitoba investit plus de 27,7 millions de dollars. Les bénéficiaires des projets, y compris municipalités et Premières Nations, contribuent en tout plus de 15,4 millions de dollars pour ces projets, ce qui représente un investissement total combiné de plus de 92 millions de dollars.

Renseignements sur les projets

Lieu Nom du projet Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement par les bénéficiaires Brandon Resurfaçage du stationnement du Keystone Centre Effectuer des travaux d'excavation, refaire le revêtement du stationnement du Keystone Centre et effectuer le marquage connexe 180 536 $ - $270,804 Clanwilliam-Erickson Remise en état de la piste, de la voie de circulation et de l'aire de trafic de l'aéroport d'Erickson Enlever et remplacer l'asphalte qui se trouve sur la piste, la voie de circulation et l'aire de trafic et effectuer d'autres réparations sur les fondations 850 539 $ 472 474 $ 94 552 $ Emerson-Franklin; Stuartburn Pont intermunicipal du Prawda School Road Remplacer le pont intermunicipal du Prawda School Road 468 540 $* 260 274 $ 52 086 $ Gilbert Plains Barrages de retenue de Gilbert Plains Ériger quatre barrages de retenue dans les 4,8 kilomètres au nord du parc national du Mont-Riding 145 500 $* 80 825 $ 16 175 $ Grahamdale Courbe de vitesse du Little John's Road Reconfigurer le virage serré du Little John's Road et Peonan Pt. Road afin de diminuer les risques pour les automobilistes 56 925 $ 18 975 $ - Hamiota Remise en état du réseau de routes pour camions de Hamiota Renouveler environ 108 kilomètres de routes et améliorer la capacité de charge et de volume au sein du réseau municipal de routes pour camions 2 467 121 $* 1 370 486 $ 274 262 $ Koostatak Remplacement de la route communautaire de la Nation crie de Fisher River Remplacer environ 4 kilomètres du Landfill East Road 2 571 728 $ - $857,243 Melita Amélioration des routes locales de Melita Paver environ 400 mètres de la Milennium Drive et appliquer un microscellant sur environ 350 mètres de les rues Poplar et Dobbyn 101 395 $ 67 590 $ 33 805 $ Nelson House Phase 2 du projet de pavage routier de la Nation crie de Nisichawayasihk Préparer et paver environ 7 kilomètres de routes 3 449 258 $ - $1,149,753 Oakview Pavage des routes d'Oak River Paver six tronçons parmi les cinq routes municipales actuelles dans le lotissement urbain d'Oak River 240 000 $ 133 320 $ 26 680 $ Portage la Prairie Amélioration de l'avenue Saskatchewan Ouest Améliorer environ 1,5 kilomètre de l'avenue Saskatchewan Ouest, de la 8th Street West jusqu'à la rue Elm 12 500 000 $* 8 332 500 $ 4 167 500 $ Rhineland Réfection des routes prioritaires utilisées pour le transport du grain Améliorer stratégiquement quatre tronçons de routes rurales hautement prioritaires, pour un total d'environ 50 kilomètres 2 404 463 $ 1 602 815 $ 801 648 $ Russell-Binscarth Resurfaçage de l'aéroport Russell-Binscarth Refaire le revêtement de la piste et de l'aire de trafic de l'aéroport 369 792 $ 205 419 $ 41 109 $ Springfield Phase I de la reconstruction du Springfield Road Reconstruire environ 2 kilomètres du Springfield Road 1 950 003 $ 1 299 872 $ 650 131 $ Springfield Déviation du drain de Donaldson Construire un nouveau tronçon de drain pour atténuer les problèmes liés aux inondations et les effets connexes dans le village d'Anola 223 875 $* - $223,875 Thompson Renouvellement de routes à Thompson Renouveler environ 20 kilomètres de routes 20 000 000 $ 13 332 000 $ 6 668 000 $ Virden Remplacement du pont de la 7th Avenue North Remplacer le pont de la 7th Avenue North 949 886 $* 527 662 $ 105 596 $

* Pour les projets nécessitant des consultations auprès de groupes autochtones, le financement fédéral est assujetti au respect des exigences en matière de consultation.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Manitoba

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-mb-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Gouvernement du Manitoba : Programme d'infrastructure Investir dans le Canada

https://www.gov.mb.ca/fpir/strainfrasec/investing/index.fr.html

Courriel : [email protected] Suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123, [email protected] ; Caitlin MacGregor, Attachée de presse, Ministère des Services centralisés, Gouvernement du Manitoba, [email protected] ; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca