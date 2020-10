WINNIPEG, MB, le 2 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et l'honorable Heather Stefanson, ministre des Familles du Manitoba, ont annoncé aujourd'hui que les gouvernements du Canada et du Manitoba collaboreront avec un certain nombre d'organismes locaux afin de créer des possibilités d'accession à la propriété pour les Manitobains à revenu faible ou modeste. Cette initiative de 2 millions de dollars offrira une aide à la mise de fonds aux accédants à la propriété et permettra aux acheteurs admissibles de construire ou de rénover des logements.

Un total de 1,23 million de dollars sera utilisé pour fournir une aide à la mise de fonds à 77 accédants à la propriété admissibles par l'entremise des organismes suivants :

Community Health and Housing Association, Winnipeg , trois logements;

, trois logements; Ville de Brandon , 20 logements;

, 20 logements; Housing Opportunity Partnership, Winnipeg , six logements;

, six logements; New Journey Housing, Winnipeg , 10 logements;

, 10 logements; Chalmers Neighbourhood Renewal Corporation, Winnipeg , 10 logements;

, 10 logements; The Pas Community Development Corporation, The Pas , huit logements;

, huit logements; Spence Neighbourhood Association, Winnipeg , 10 logements;

, 10 logements; Manitoba Tipi Mitawa, Winnipeg , 10 logements.

Le reste, soit 723 000 $, aidera à bâtir 16 nouveaux logements pour des accédants à la propriété en partenariat avec les organismes suivants :

Community Health and Housing Association, Winnipeg , trois logements;

, trois logements; Housing Opportunity Partnership, Winnipeg , six logements;

, six logements; J&G Homes Ltd., Brandon, sept logements.

Citations

« Grâce aux investissements de notre gouvernement dans la Stratégie nationale sur le logement, un plus grand nombre de Canadiens ont accès à des logements abordables. Avec cette initiative qui rend les paiements hypothécaires plus abordables, de nombreuses familles manitobaines auront des centaines de dollars de plus dans leurs poches chaque mois - de l'argent à dépenser pour des choses comme des aliments sains, des activités sportives pour leurs enfants ou même pour épargner pour l'avenir. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Les avantages d'avoir un logement sûr et stable sont importants et durables pour les familles du Manitoba. Notre gouvernement s'affaire à créer de nouvelles possibilités pour que davantage de Manitobains deviennent propriétaires et nous sommes heureux de collaborer avec le gouvernement fédéral et les organismes communautaires dans le cadre de cette importante initiative. » - L'honorable Heather Stefanson, ministre des Familles du Manitoba

« Je tiens à reconnaître et à remercier nos partenaires fédéraux et provinciaux pour leur soutien à cette initiative. Le programme Tipi Mitawa du Manitoba a connu un grand succès et voit chaque année un nombre croissant de candidats. Cela nous montre le grand désir d'accéder à la propriété et d'avoir la stabilité qui accompagne la possession d'une maison. Nous sommes heureux d'annoncer qu'avec ce financement, nous pourrons désormais aider dix autres familles à emménager dans la maison de leurs rêves et à tisser des liens dans les quartiers de la ville de Winnipeg. » - Grand Chef Arlen Dumas, Assemblée des chefs du Manitoba

« L'annonce d'aujourd'hui permettra à dix familles des Premières Nations de réaliser leur rêve de devenir propriétaires. Lorsque nous aidons les familles à réaliser leurs rêves d'accession à la propriété, nous contribuons à bâtir la stabilité et le dynamisme de nos quartiers et de nos collectivités pour les générations actuelles et futures. » - Harry DeLeeuw, coprésident, Manitoba Tipi Mitawa

Faits en bref

Manitoba Tipi Mitawa est un partenariat entre l'Assemblée des chefs du Manitoba et la Manitoba Real Estate Association, qui aide les familles des Premières Nations à acheter leur première maison.

et la Manitoba Real Estate Association, qui aide les familles des Premières Nations à acheter leur première maison. Depuis 2009, l'organisme Manitoba Tipi Mitawa a aidé 27 familles en leur offrant de l'éducation financière et une aide à la mise de fonds pour qu'elles puissent atteindre leur objectif de devenir propriétaires de leur première maison.

Ces organismes ont été choisis à la suite d'une demande de propositions concurrentielle qui a pris fin en mars 2020.

Cette initiative est financée dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), qui prévoit des investissements de plus de 450 millions de dollars sur 10 ans au Manitoba .

. En juin 2019, les gouvernements du Canada et du Manitoba ont signé une entente bilatérale visant à mettre en œuvre la SNL afin de protéger et de renouveler les logements sociaux et communautaires et d'en accroître le nombre, mais aussi de soutenir les priorités du Manitoba en ce qui concerne la réparation, la construction et l'abordabilité des logements.

et du ont signé une entente bilatérale visant à mettre en œuvre la SNL afin de protéger et de renouveler les logements sociaux et communautaires et d'en accroître le nombre, mais aussi de soutenir les priorités du en ce qui concerne la réparation, la construction et l'abordabilité des logements. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre la SNL, un plan ambitieux de 55+ milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre la SNL, un plan ambitieux de 55+ milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement d'autres intervenants - des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, les secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Depuis 2016, le gouvernement du Manitoba a aidé plus de 180 ménages à accéder à la propriété. Logement Manitoba offre un large éventail de logements subventionnés dans toute la province et appuie ainsi des milliers de familles. Pour en savoir plus sur la façon dont nous collaborons avec les organismes communautaires, les partenaires privés et sans but lucratif et les autres ordres de gouvernement pour créer des logements sûrs et abordables dans notre province, visitez le site www.https://www.gov.mb.ca/housing/index.fr.html.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Jessica Eritou, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Leonard Catling, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 604-737-4029, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca