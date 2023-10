OTTAWA, ON, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Située dans les eaux du Canada et du Royaume du Danemark par rapport au Groenland, Pikialasorsuaq, ou polynie des eaux du Nord, est une zone dynamique de haute mer qui reste libre de glace tout au long de l'hiver. C'est l'une des régions les plus productives sur le plan biologique au nord du cercle polaire arctique.

Pikialasorsuaq revêt une grande valeur pour les communautés inuites environnantes: elle constitue une source de nourriture grâce à la pêche, par son importance culturelle et spirituelle, et sert de voie de déplacement reliant les Inuits entre eux. L'écosystème marin de Pikialasorsuaq est reconnu comme un habitat vital pour de nombreuses espèces migratrices dont dépendent les Inuits, mais il est aujourd'hui menacé par les changements climatiques et l'augmentation de l'activité humaine.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, et son homologue du gouvernement du Groenland, le ministre de l'Agriculture, de l'Autosuffisance, de l'Énergie et de l'Environnement, Kalistat Lund, ont signé la Lettre d'intention de coopération relative à Pikialasorsuaq, qui s'est déroulée en marge de l'Assemblée du Cercle arctique, à Reykjavik, en Islande. Le président de l'Association inuite du Qikiqtani (AIQ), Olayuk Akesuk, a assisté à la signature, en reconnaissance du rôle de l'AIQ en tant que partenaire inuit du gouvernement du Canada dans les discussions avec le Groenland, et en tant que représentant des Inuits du Canada vivant dans la région de Pikialasorsuaq.

La lettre d'intention permettra la mise en place d'un comité directeur mixte à l'échelle du Canada et du Groenland, composé de représentants des gouvernements inuits et nationaux des deux États. Le Comité échangera des connaissances autochtones et des informations scientifiques, s'efforcera d'atteindre des objectifs communs en matière de conservation, et fera progresser la gestion écosystémique pour l'avenir de Pikialasorsuaq.

Citations

« La gestion responsable de Pikialasorsuaq est cruciale pour la santé des espèces qui y vivent, mais aussi pour la santé et le bien-être des communautés inuites que cette polynie soutient directement. Je suis fière de signer cette lettre d'intention, aux côtés de mes homologues du Groenland et en présence de l'Association inuite du Qikiqtani. Il s'agit d'une étape importante vers une collaboration plus étroite avec nos partenaires internationaux et les communautés inuites, et d'un pas important pour garantir que cette zone d'eau essentielle reste en bonne santé, et réponde aux besoins des Inuits pour les années à venir. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le gouvernement du Canada travaille avec les personnes habitant dans le Nord et les partenaires autochtones, ainsi qu'à l'échelle mondiale, en vue de tracer une nouvelle voie pour l'avenir de l'Arctique, qui sera façonnée par de nouvelles approches et des solutions durables conçues par le Nord, pour le Nord. La signature de la lettre d'intention de coopération sur la région de Pikialasorsuaq a été rendue possible grâce à des années de plaidoyer, de dialogue, et d'ardent travail visant la cogestion de nos ressources océaniques et marines. Elle représente ce qui peut être accompli lorsque nous combinons la coopération internationale et une solide collaboration avec les communautés locales, et les partenaires inuits, pour renforcer les pratiques de gestion marine dirigées par les Inuits. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord

« Il ne fait aucun doute que Pikialasorsuaq est en train de changer. Les citoyens de la région ressentent les changements dans la nature et dans le comportement des animaux, en raison de l'augmentation de l'activité et des changements climatiques. La gestion de ces changements est un défi commun au-delà des frontières nationales, et il est gratifiant de constater que nous entamons maintenant une coopération plus étroite avec le Canada dans ce dossier ».

Kalistat Lund, ministre de l'Agriculture, de l'Autosuffisance, de l'Énergie et de l'Environnement du gouvernement du Groenland

« La signature de la lettre d'intention et la mise en œuvre de priorités communes pour la conservation de Pikialasorsuaq soulignent l'importance des solutions de collaboration pour la conservation menée par les Inuits dans l'Arctique. Nos efforts communs sont non seulement importants sur le plan culturel, mais aussi indispensables pour préserver la santé des océans, et relever les défis liés aux changements climatiques. La mise en œuvre des principales recommandations du rapport de la Commission de 2017 est essentielle pour les Inuits des deux côtés de la polynie des eaux du Nord. Les Inuits de Qikiqtani participent activement à la conservation des ressources vivantes à l'intérieur et à proximité de Pikialasorsuaq, garantissant ainsi la santé et le bien-être des communautés de Qikiqtani. »

Olayuk Akesuk, président de l'Association inuite du Qikiqtani

« En partenariat avec les gouvernements du Canada, Kalaallit Nunaat et le Danemark, ainsi qu'avec l'Association inuite du Qikiqtani, le Conseil circumpolaire inuit continuera d'appuyer et d'élaborer une voie à suivre pour faire progresser la conservation, et la gestion des ressources marines de la région de Pikialasorsuaq dirigées par les Inuits, et pour faciliter la mobilité des Inuits dans ces régions. »

Sara Olsviq, présidente du Conseil circumpolaire inuit

Les faits en bref

À la suite de la publication d'un rapport du Conseil circumpolaire inuit en 2017, qui comprenait des recommandations d'action sur la région Pikialasorsuaq, le gouvernement du Canada a entamé des discussions avec les gouvernements du Groenland et du Danemark dans le but de soutenir la conservation et la gestion de la région, dirigées par les Inuits.





a entamé des discussions avec les gouvernements du Groenland et du Danemark dans le but de soutenir la conservation et la gestion de la région, dirigées par les Inuits. En 2019, par l'intermédiaire du Comité de partenariat avec la Couronne inuite (CPCI), le très honorable premier ministre Justin Trudeau et les dirigeants inuits ont publié une déclaration commune des dirigeants de Pikialasorsuaq.





et les dirigeants inuits ont publié une déclaration commune des dirigeants de Pikialasorsuaq. Pikialasorsuaq est le nom groenlandais de la polynie des eaux du Nord, qui signifie « grande remontée d'eau » en dialecte kalaallisut, et qui est également connue sous le nom de « Sarvarjuaq » au Nunavut , au Canada .





, au . Une polynie est une zone d'eau libre entourée de glace de mer que l'on trouve dans les régions arctiques et antarctiques, et qui peut servir d'habitat à des espèces telles que les phoques, les bélugas et les narvals, ainsi que de voie de migration pour les mammifères marins.





Pikialasorsuaq est la plus grande polynie de l'Arctique et la région la plus productive sur le plan biologique au nord du cercle polaire arctique.





Le gouvernement du Canada , sous l'égide du ministère de Pêches et Océans Canada , collabore avec l'Association inuite du Qikiqtani, pour faire progresser la protection de la partie en sol canadien de Pikialasorsuaq.

