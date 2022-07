Le Canada et la Ville de London investissent dans des travaux d'amélioration écologique au Centre récréatif Kinsmen

LONDON, ON, le 28 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national et député de London-Centre-Nord, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Josh Morgan, maire adjoint de la Ville de London, ont annoncé un financement fédéral de plus de 2,1 millions de dollars pour l'amélioration des infrastructures vertes au Centre récréatif Kinsmen, à London.

« Rendre nos bâtiments plus écologiques est une étape essentielle pour bâtir des communautés plus fortes et protéger notre environnement. Cet investissement de notre gouvernement permettra au Centre récréatif Kinsmen de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et d'économiser sur les coûts de chauffage, ce qui permettra à cette installation tant aimée des Londoniens de continuer à servir la population pendant de nombreuses années,» a déclaré Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national et député de London-Centre-Nord, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Le Centre récréatif Kinsmen est un point de convergence important où les résidents de la collectivité peuvent s'adonner à des activités récréatives. On y offre toute une gamme de programmes pour tous les âges. Non seulement les groupes d'usagers et de visiteurs bénéficieront des nouvelles améliorations apportées au bâtiment, mais le projet permettra aussi à la Ville de faire baisser ses émissions de gaz à effet de serre, de rendre London plus résiliente aux répercussions du changement climatique et d'accélérer notre transition vers la carboneutralité », a déclaré Josh Morgan, maire adjoint de la Ville de London.

Depuis près de 70 ans, le Centre récréatif Kinsmen est un lieu communautaire central où les habitants de London peuvent se rencontrer, apprendre, patiner et s'amuser. Le financement fédéral servira à effectuer d'importants travaux d'amélioration à l'installation afin de la rendre plus écoénergétique. Les travaux comprendront le développement et le renouvellement du système d'automatisation existant du bâtiment, l'installation d'un nouveau système de pompage de chaleur afin de réutiliser la chaleur résiduelle, la mise en place d'infrastructures de recharge pour les appareils de mobilité électriques et une surfaceuse à glace électrique, ainsi que l'installation de dispositifs d'éclairage à DEL. Une fois terminés, les travaux d'amélioration permettront de réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 46,5 % et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 168 tonnes par année. Ces améliorations rendront également le centre de loisirs rénové plus résistant à la chaleur et aux conditions météorologiques extrêmes.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,1 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

investit plus de 2,1 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La Ville de London contribuera plus de 500 000 $ au projet du Centre récréatif Kinsmen.

contribuera plus de 500 000 $ au projet du Centre récréatif Kinsmen. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Le projet annoncé aujourd'hui est financé dans le cadre de l'appel de demandes continu du programme BCVI pour les projets de rénovation de petite et de moyenne envergure dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 3 millions de dollars. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

3 millions de dollars. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains. Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Les demandes de financement visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants, dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu.

2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu. Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

