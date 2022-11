PLEASANTVILLE, NL, le 25 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Joanne Thompson, députée fédérale de St. John's-Est, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que par l'honorable John G. Abbott, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé un investissement d'environ 13,2 millions de dollars pour construire un complexe de 40 appartements abordables pour les ménages à faible revenu, en particulier les personnes âgées et les personnes handicapées à Pleasantville, une communauté developpée par la Société immobilière du Canada.

Par l'entremise de l'Initiative canadienne de logement communautaire et de l'Initiative des terrains fédéraux, la Province a été le proposant retenu pour acquérir de biens federaux excedentaires de valeur de la Société immobilière du Canada, à Pleasnatville, à un prix considérablement réduit, en vue d'aménager des logements abordables. Situé au coin de l'avenue Charter et de St. John's Place, l'immeuble de 40 appartements offrira des logements d'une chambre et de deux chambres à choucher.

De plus, il dépassera les normes d'accessibilité locales et huit logements seront entièrement accessibles. Les 32 autres logements seront également visitables, et des caractéristiques de conception universelle seront intégrées dans toute la propriété, y compris des éléments comme des portes extérieures et intérieures et des corridors élargis, ainsi que des poignées de porte et des robinets de type bec-de-cane. L'efficacité énergétique sera également un élément clé de la conception du bâtiment.

Ce nouvel ensemble résidentiel s'appuie sur l'engagement des gouvernements fédéral et provincial à accroître le nombre de logements abordables à Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. En 2022, un investissement à coûts partagés de 20,2 millions de dollars a été annoncé pour soutenir la construction de 132 logements abordables à St. John's. Un autre investissement à coûts partagés de 787 000 $ a également été annoncé pour construire un immeuble de quatre logements abordables sur la rue Mesher, à Happy Valley-Goose Bay.

« Chaque Canadien mérite d'avoir un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. Notre gouvernement s'est engagé à aider les personnes dans le besoin, et c'est pourquoi nous investissons pour créer 40 nouvelles maisons abordables pour les personnes âgées et les femmes à Pleasantville. Ces nouvelles maisons sont plus que des endroits sûrs et abordables où vivre, elles sont la clé d'une meilleure vie pour les résidents qui les appelleront chez eux. Ce n'est là qu'une des nombreuses façons dont la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement crée des logements sûrs et abordables partout au Canada. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Cette annonce confirme notre engagement à aider les personnes âgées et les personnes handicapées à Terre-Neuve-et-Labrador et dans tout le pays. Des projets comme celui-ci fournissent des logements sûrs et abordables à de nombreux résidents de notre collectivité, tout en créant des emplois et en stimulant notre économie. » - Joanne Thompson, députée fédérale de St. John's-Est

« L'annonce d'aujourd'hui souligne le solide partenariat entre les gouvernements fédéral et provincial et les progrès importants réalisés pour accroître l'offre de logements abordables pour les personnes âgées et les personnes handicapées dans notre province. Les plans de ce nouveau complexe visent à inclure également des espaces de vente au détail et de services de soutien au rez-de-chaussée afin de mieux servir les résidents.. » - L'honorable John G. Abbott, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

"En tant que député de Virginia Waters-Pleasantville, je suis heureuse de constater l'engagement et la collaboration des gouvernements provincial et fédéral pour ce projet indispensable. L'accès à des mesures de soutien pour maintenir la stabilité du logement est essentiel au bien-être social, financier et physique des personnes, des familles et de nos collectivités. Il s'agit d'un autre excellent exemple de l'importance de travailler ensemble pour s'assurer que tous les Terre-Neuviens et les Labradoriens ont un endroit sûr, adéquat et abordable où se sentir chez eux." - L'honorable Bernard Davis Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Virginia Waters-Pleasantville

L'Initiative des terrains fédéraux (ITF) fournit 202 millions de dollars sur 10 ans pour créer 4 000 logements grâce au transfert à coût faible ou nul de terrains et immeubles fédéraux excédentaires à des fournisseurs de logements.

L'Initiative des terrains fédéraux est une initiative de la Stratégie nationale sur le logement mise en œuvre par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, Services publics et Approvisionnement Canada, Emploi et Développement social Canada et la Société immobilière du Canada .

et la Société immobilière du . La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

