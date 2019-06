Le Canada et la Southern Dakelh Nation Alliance renforcent leurs relations de nation à nation en signant l'Accord de cheminements

RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES ET AFFAIRES DU NORD CANADA, VICTORIA, BC, le 25 juin 2019 /CNW/ - Le renouvellement des relations avec les peuples autochtones, en se fondant sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat, est essentiel à la réconciliation.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne‑Autochtones, et les chefs Liliane Squinas, Clifford Lebrun et Stuart Alec de la Southern Dakelh Nation Alliance ont signé un Accord de cheminements qui engage les deux parties à progresser ensemble en vue de favoriser une réconciliation durable et faire de véritables progrès dans les dossiers les plus importants pour cette Alliance de Nations.

Continuant sur la lancée du Hubulhsooninats' Uhoot'alh : protocole d'entente sur la reconnaissance des droits et la réconciliation de juillet 2018, l'Accord de cheminements définit plusieurs priorités qui serviraient de base de négociations d'un éventuel accord de réconciliation progressif de nation à nation. Les sujets prioritaires comprennent : la reconnaissance et la réconciliation; la construction de la nation; l'intendance; la culture et le bien-être; le développement économique; l'infrastructure et la mise en œuvre.

Citations

« La vision d'autodétermination de la Southern Dakelh Nation Alliance, maintenant décrite dans l'Accord de cheminements, comprend les initiatives de « guérison sur la terre ». Elle appuie également la mise en œuvre de la gouvernance fondée sur le principe de la nation qui procurera des bienfaits réels, tangibles et significatifs qui répondent aux besoins et aux priorités de leurs communautés autochtones. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Cet accord témoigne de notre engagement mutuel à avancer ensemble en tant que partenaires gouvernementaux. Même si l'Accord de cheminements ne représente qu'une étape sur la voie de notre autonomie gouvernementale et d'une réconciliation véritable et durable, il s'agit d'une étape importante de notre relation renouvelée avec le Canada. Notre Nation attend avec impatience la mise en œuvre concrète de cet accord au cours des prochains mois. »

Chef Stuart Alec

Southern Dakelh Nation Alliance

Faits en bref

La Southern Dakelh Nation Alliance a été créée en 2016.

La Southern Dakelh Nation Alliance comprend quatre nations (la Nation dénée de Lhoosk'uz, la Nation dénée de Lhtako, la Première Nation de Nazko et la Nation d'Ulkatcho), dont les territoires traditionnels s'étendent dans tout l'intérieur septentrional de la Colombie-Britannique.

