PINEHOUSE LAKE, SK, le 31 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Jim Lemaigre, député provincial d'Athabasca, au nom de l'honorable Jeremy Cockrill, ministre de la Voirie de la Saskatchewan, ont annoncé un financement conjoint de 2,9 millions de dollars pour la modernisation de six aéroports du nord.

Ce financement permettra à cinq aéroports du nord de la Saskatchewan d'installer des systèmes automatisés d'observations météorologiques (AWOS). Les aéroports de La Loche, de l'Île-à-la-Crosse, de Sandy Bay, de Cumberland House et de Pinehouse Lake bénéficieront d'un financement fédéral et provincial de 625 000 $, pour un total de 1,25 million de dollars. Le système AWOS fournit des renseignements et des rapports précis, ininterrompus et en temps réel sur les conditions météorologiques aux aéroports.

Les aéroports de La Loche, de l'Île-à-la-Crosse et de Pinehouse Lake de même que l'aéroport de Patuanak bénéficieront d'améliorations au balisage lumineux de leurs aérodromes. Ces travaux d'amélioration permettront d'accroître la sécurité et la fiabilité. Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan allouent chacun 825 000 $ au projet, pour un investissement total de 1,65 million de dollars.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Saskatchewan investissent chacun 1,45 million de dollars dans ces projets.

Citations

« Les projets annoncés aujourd'hui permettront d'améliorer les aéroports du nord de la Saskatchewan puisqu'on augmentera la sécurité et la qualité des liaisons pour les résidents. Ces investissements, rendus possibles grâce à notre collaboration avec le gouvernement de la Saskatchewan, favoriseront la croissance de ces collectivités pendant de nombreuses années. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les aéroports du nord de la Saskatchewan relient les collectivités à des services publics essentiels comme les services d'ambulance aériens, les services policiers et les services de lutte contre les incendies. Ces investissements permettront aux aéroports du nord d'offrir des services sûrs, rapides et fiables. »

Jim Lemaigre, député provincial d'Athabasca, au nom de l'honorable Jeremy Cockrill, ministre de la Voirie de la Saskatchewan

« Les résidents du nord de la Saskatchewan comptent sur les aéroports communautaires pour voir leurs amis et leur famille, ainsi que pour avoir accès à des services médicaux. Grâce à ces améliorations, ces résidents pourront conserver ces liens solides. »

Mike Natomagan, maire du village nordique de Pinehouse, Saskatchewan

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 262 projets d'infrastructure ont été annoncés en Saskatchewan dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , pour une contribution fédérale totale de plus de 448,9 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 298,7 millions de dollars.

dans le cadre du plan d'infrastructure , pour une contribution fédérale totale de plus de 448,9 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 298,7 millions de dollars. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-sk-fra.html

Cartes des projets du Plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Pour en savoir plus (représentants des médias seulement), veuillez communiquer avec les personnes suivantes : Kelly Ouimet, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-552-3420, [email protected]; David Horth, Directeur adjoint, Communications, Ministère de la Voirie de la Saskatchewan, 306-787-4804, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]