REGINA, SK, le 25 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, ont annoncé un financement conjoint de plus de 19,7 millions de dollars pour 25 projets d'infrastructure dans la province.

La construction de nouvelles installations au centre d'apprentissage terrestre de l'Université des Premières Nations du Canada dans la ville de Regina est incluse dans ce financement. Le centre servira de lieu d'enseignement et d'apprentissage autochtone axé sur les terres. Il comprendra des installations pour la nuit telles que des cabanes, des douches et des toilettes, un pavillon avec une cuisine, des infrastructures pour l'eau et les eaux usées, ainsi qu'une structure permanente de type tente de sudation et un centre d'apprentissage en plein air.

Le financement permettra également d'apporter des améliorations au centre de loisirs d'Estevan afin d'améliorer la qualité des installations pour les résidents. Ce projet comprendra la remise en état de son toit pour une durabilité accrue et le remplacement des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation afin de réduire l'empreinte carbone du bâtiment.

Dans la ville de Kindersley, le West Central Event Centre bénéficiera d'une amélioration complète du cycle de vie de son installation frigorifique. Ces travaux de modernisation permettront d'accroître l'efficacité énergétique et de créer une installation plus écologique et autonome. Parmi les autres mesures visant à réduire la consommation d'énergie, citons le remplacement des portes extérieures qui fuient et l'installation d'un éclairage à DEL dans tout le bâtiment.

Des améliorations seront également apportées aux infrastructures dans plusieurs zones rurales, notamment le remplacement de ponts dans les municipalités rurales de Big Stick no 141, de Biggar no 347 et de Laurier no 38, ce qui permettra d'améliorer le réseau de transport. De plus, le financement appuiera la mise hors service de cinq décharges dans les villages de Climax, de Ceylon, de Harris et dans les villes de Lumsden et de Milestone, afin de contribuer à la protection de l'environnement.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie du pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Les investissements annoncés aujourd'hui créeront des occasions pour les Saskatchewanais de bâtir un avenir meilleur pour eux-mêmes, leurs familles et leurs collectivités. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour soutenir les collectivités rurales et autochtones de la Saskatchewan. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement investit près de 9 millions de dollars en fonds provinciaux dans ces 25 projets d'infrastructure essentiels. Ces investissements permettront d'accroître les possibilités d'apprentissage de la culture autochtone, d'offrir des possibilités de loisirs, d'améliorer notre réseau de transport rural et de soutenir notre environnement. Nous continuerons de bâtir une Saskatchewan plus forte, dotée d'une économie, de collectivités et de familles solides. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 10 822 885 $ dans ces projets par l'entremise des volets Infrastructures vertes, Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, et Infrastructure des collectivités rurales et nordiques du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Saskatchewan fait une contribution de 8 948 700 $.

fait une contribution de 8 948 700 $. Les 25 bénéficiaires fournissent une contribution totale combinée de 7 698 014 $ à ces projets. Les bénéficiaires sont responsables de tous les coûts supplémentaires.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones.

Le programme d'infrastructure Investir dans le Canada fournit 33 milliards de dollars pour les infrastructures publiques partout au Canada. Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent les priorités et soumettent les projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, le programme a permis d'approuver plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités partout au pays.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada a investi plus de 495 millions de dollars dans 296 projets d'infrastructure en Saskatchewan dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres.

Document d'information : Le Canada et la Saskatchewan investissent dans des projets d'infrastructure pour renforcer les collectivités

