MELVILLE, SK, le 27 avril 2022 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures locales aident à bâtir des collectivités inclusives et résilientes. Ils permettent de créer de bons emplois et des possibilités d'affaires, de combler certaines des lacunes mises en lumière par la pandémie, et de soutenir des initiatives locales liées au climat.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint de plus de 35,9 millions de dollars pour 24 nouveaux projets d'infrastructure en Saskatchewan.

Le système de traitement des eaux usées de Melville sera agrandi grâce à un investissement de plus de 4,3 millions de dollars du gouvernement du Canada et une contribution de plus de 3,6 millions de dollars du gouvernement de la Saskatchewan sous le volet Infrastructures vertes. Une fois terminé, ce projet permettra d'accroître la capacité de traitement et de gestion des eaux usées.

À Moosomin, la station de traitement d'eau bénéficiera d'un financement fédéral de plus de 5,4 millions de dollars et d'un financement provincial de plus de 4,5 millions de dollars, ce qui fournira à la collectivité un meilleur accès à l'eau potable.

Le projet de protection contre les inondations des plaines Rouleau à Avonlea réduira considérablement les inondations du paysage et l'érosion du sol qui y est associée, et aidera à prévenir les pertes de récoltes causées par les inondations. Ce projet permettra de remettre en état les fossés et d'augmenter la capacité des ponceaux, qui sont des mesures importantes pour faire face aux changements climatiques. Le projet est admissible à un financement fédéral de plus de 2,3 millions de dollars et à un financement provincial de plus de 1,9 million de dollars. Le financement est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones.

De plus, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Saskatchewan investiront chacun plus de 2,3 millions de dollars pour améliorer l'aéroport à Sandy Bay. Cet aéroport est principalement utilisé pour le transport des travailleurs vers les sites miniers et pour les services généraux d'affrètement et d'évacuation sanitaire. Le projet permettra de prolonger la durée de vie de l'aérodrome de 20 à 30 ans.

Le gouvernement du Canada investit plus de 18,9 millions de dollars dans ces projets dans le cadre des volets Infrastructures vertes, Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, et par le biais du Fonds pour le développement des collectivités du Canada. Le gouvernement de la Saskatchewan investit plus de 16,9 millions de dollars dans ces projets. Les contributions des bénéficiaires des projets s'élèvent à 12,6 millions de dollars.

« Les 24 projets annoncés aujourd'hui amélioreront la capacité de traitement des eaux usées de la Saskatchewan, donneront accès à de l'eau potable, contribueront à l'atténuation des inondations et généreront une activité économique. Ces investissements, rendus possibles grâce à la collaboration avec nos partenaires de la Saskatchewan, amélioreront la santé et la sécurité des résidents et favoriseront la croissance des collectivités pour les années à venir. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre province est fière de soutenir la population de la Saskatchewan grâce à cet investissement de près de 17 millions de dollars qui sera consacré à d'importants projets visant à améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, et à protéger l'environnement, ce qui renforcera nos collectivités dans toute la province. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

« Nous apprécions certainement nos relations de travail positives avec les gouvernements provincial et fédéral et leur soutien financier pour aider à faire avancer le projet de traitement des eaux usées de Melville. Les initiatives de cette nature ne font pas toujours l'objet d'autant d'attention que d'autres projets d'infrastructure, mais elles sont si importantes pour garantir que nous continuons à avoir un service public fiable pour les résidents et les entreprises de la région, afin que notre collectivité puisse croître et prospérer dans les années à venir. »

Walter Streelasky, maire de la ville de Melville

« Moosomin est une collectivité centrale qui regroupe plusieurs services essentiels pour le sud-est de la Saskatchewan. De nombreux résidents de la région travaillent dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et des mines. Grâce à l'investissement des gouvernements fédéral et provincial dans le projet de modernisation de la station de traitement d'eau de la ville de Moosomin, notre collectivité sera mieux en mesure de soutenir les résidents, les entreprises et les industries de la région et de se positionner pour une croissance future en améliorant cette infrastructure importante. »

Larry Tomlinson, maire de la ville de Moosomin

« Le financement du gouvernement du Canada et du gouvernement de la Saskatchewan permettra d'aller de l'avant avec notre projet de fermeture et de désaffectation du site d'enfouissement, ce qui contribuera à protéger l'environnement et à faire de notre collectivité un endroit encore meilleur. Nous apprécions le fait que les projets de désaffectation de sites d'enfouissement soient admissibles dans le cadre de ce programme. Nous sommes heureux d'avoir pris le temps de faire une demande et nous encourageons les autres collectivités à envisager de faire de même. »

Bruce Hunter, préfet de la MR d'Invergordon no 430

Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada fournit 33,5 milliards de dollars sur 11 ans pour les infrastructures publiques dans l'ensemble du Canada. Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent les priorités et soumettent les projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, dans le cadre du programme, on a approuvé plus de 20 milliards pour plus de 4 500 projets dans les collectivités du pays.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, 236 projets d'infrastructure ont été annoncés en Saskatchewan dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, pour une contribution fédérale totale de plus de 442,4 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 293,6 millions de dollars.

dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, pour une contribution fédérale totale de plus de 442,4 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 293,6 millions de dollars. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour -- de la croissance rapide de nos villes jusqu'aux changements climatiques, en passant par les menaces relatives à l'eau et au sol.

Document d'information : Le Canada et la Saskatchewan investissent dans 24 projets d'infrastructure dans la province

Un financement conjoint des gouvernements fédéral et provincial et des promoteurs de projets dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera 24 projets, y compris la modernisation des infrastructures d'eau, d'eaux pluviales et d'eaux usées, la mise hors service de sites d'enfouissement, le remplacement de ponts et l'amélioration d'aéroports.

Le gouvernement du Canada investit plus de 18,7 millions de dollars dans ces projets dans le cadre des volets Infrastructures vertes, Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, ainsi qu'un montant supplémentaire de 236 974 $ à deux des projets par le biais du Fonds pour le développement des collectivités du Canada, pour un investissement total combiné de plus de 18,9 millions de dollars.

Le gouvernement de la Saskatchewan investit plus de 16,9 millions de dollars dans ces projets. Les bénéficiaires des projets contribuent plus de 12,6 millions de dollars et sont responsables des coûts additionnels.

Lieu / Région Bénéficiaire, projet Description Contribution fédérale dans le cadre du PIIC (+contribu-tion fédérale au titre du FDCC) Contribution provinciale Contributiondes bénéficiaires Avonlea, Village d' Village d'Avonlea - Évaluation et fermeture d'un site d'enfouissement et aménagement d'une station de transfert Désaffecter le site d'enfouissement, élaborer un plan de mesures correctives et de fermeture, installer un couvercle, construire une station de transfert, consolider les déchets et niveler le sol. 458 590 $ (+ 145 970 $) 503 750 $ 403 090 $ Avonlea, Village d' Utopia Conservation and Development Area Authority - Projet de protection des plaines de Rouleau contre les inondations Construire une infrastructure d'acheminement de l'eau et mettre en œuvre un système intégré de gestion de l'eau. 2 399 642 $ 1 999 501 $ 1 599 961 $ Barrier Valley no 397, Municipalité rurale de Municipalité rurale de Barrier Valley no 397 -Désaffectation du site d'enfouissement McKague Construire une couverture d'argile compactée pour désaffecter le site d'enfouissement et le transformer en une station de transfert de déchets municipaux. 205 060 $ 170 867 $ 136 724 $ Bulyea, Village de Site d'enfouissement régional de Last Mountain - Plan de fermeture de la cellule 4 et plan de fermeture à long terme Désaffecter la cellule en actuellement en opération et achever la nouvelle cellule. 118 560 $ 98 790 $ 79 050 $ Excelsior no 166, Municipalité rurale d' Municipalité rurale d'Excelsior no 166 - Désaffectation d'un site d'enfouissement Désaffecter le site d'enfouissement, effectuer une évaluation environnementale et mettre en place un plan de mesures correctives qui permettra de retourner une partie du site à l'état de pâturage naturel. L'autre partie du site servira pour le recyclage et déchets. 267 339 $ 220 555 $ 180 454 $ Foam Lake no 276, Municipalité rurale de Municipalité rurale de Foam Lake no 276 - Désaffectation d'un site d'enfouissement Désaffecter le site d'enfouissement, effectuer une évaluation environnementale et lancer un plan d'action de fermeture qui retournera le site à l'état de terres agricoles. 74 437 $ 62 025 $ 49 631 $ Hazel Dell no. 335, Municipalité rurale de Municipalité rurale de Hazel Dell no 335, remplacement du pont Schutte Lake Enlever le pont en bois et installer un nouveau ponceau. 50 010 $ 99 990 $ 150 000 $ Herbert, Ville d' Ville d'Herbert - Désaffectation du site d'enfouissement d'Hebert Fermer le site d'enfouissement, élaborer et exécuter un plan de mesures correctives, et transformer le site en une station de transfert avec un mur en Z et une surface de conduite. 280 307 $ 233 566 $ 186 894 $ Humboldt. Ville de Administration régionale de la circonscription de gestion des déchets de Carlton Trail (REACT) - Phase 2 de la désaffectation de l'installation de gestion des déchets de REACT Désaffecter 4 cellules historiques au niveau inférieur du site d'enfouissement pour le retourner à l'état de pâturage, et construire une infrastructure de drainage pour le site. 583 764 $ 486 422 $ 389 225 $ Invergordon no 430, Municipalité rurale de Municipalité rurale de Invergordon no 430, Désaffectation et fermeture d'un site d'enfouissement Désaffecter le site d'enfouissement, y compris l'enlèvement de tous les déchets et matériaux recyclables, la création d'une couverture de sol et la revégétalisation. 90 000 $ 74 993 $ 60 007 $ Leader, Ville de Ville de Leader - Projet de désaffectation d'une décharge Désaffecter et évaluer le site d'enfouissement, élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, et réaliser des travaux connexes de gestion des eaux pluviales et de remise en état. Le site sera converti en station de transfert. 148 929 $ 124 095 $ 99 299 $ Loreburn no 254, Municipalité rurale de Municipalité rurale de Loreburn no 254 - Désaffectation d'un site d'enfouissement Créer un plan de fermeture, construire une couverture de site d'enfouissement en argile et convertir le site d'enfouissement désaffecté en site de transfert. 150 480 $ 125 387 $ 100 333 $ Melville, Ville de Ville de Melville - Agrandissement du système de traitement des eaux usées Construire de nouvelles cellules, y compris la conversion d'un puits d'emprunt en une nouvelle cellule, installer une nouvelle infrastructure d'eaux usées dans les cellules de lagunage existantes, construire un bioréacteur à lit mobile aéré, construire une station de pompage et effectuer d'autres améliorations connexes. 4 320 560 $ 3 600 107 $ 2 880 733 $ Moosomin, Ville de Amélioration de la station de traitement des eaux de la ville de Moosomin Effectuer diverses mises à niveau de l'usine de traitement de l'eau, notamment l'installation de nouveaux systèmes de prétraitement et de filtration sur membrane, un nouveau système de désinfection par UV, le remplacement de la conduite principale d'alimentation en eau brute, des débitmètres et des générateurs de secours sur les sites de puits et à l'usine de traitement de l'eau. 5 492 190 $ 4 576 367 $ 3 661 918 $ Porcupine no 395, Municipalité rurale de Municipalité rurale de Porcupine no 395 - pont Wolstenholme Enlever le pont en bois, effectuer les travaux de terrassement nécessaires et installer une nouvelle structure. 166 700 $ 333 300 $ 500 000 $ Rosedale no 283, Municipalité rurale de Municipalité rurale de Rosedale no 283 - Remplacement du ponceau d'Hanson Démonter et éliminer le ponceau simple et installer un nouveau ponceau. 34 997 $ (+ 91 004 $) 70 004 $ 13 995 $ Rosetown, Ville de Ville de Rosetown - Mise hors service du site d'enfouissement de Rosetown Désaffecter le site d'enfouissement, couvrir les cellules actuelles de gestion des déchets et faire du site un station de transfert. 542 973 $ 452 432 $ 362 027 $ Rosthern no 403, Municipalité rurale de Municipalité rurale de Rosthern no 403 - Désaffectation des cellules de déchets historiques d'un site d'enfouissement Désaffecter la cellule d'élimination des déchets du site d'enfouissement, élaborer et mettre en œuvre un plan de fermeture, et retourner le site à l'état de végétation naturelle. 344 548 $ 287 095 $ 229 728 $ Sandy Bay, Village nordique de Améliorations de l'aéroport de Sandy Bay Rehausser le niveau, renforcer, resurfacer et allonger la piste existante et effectuer les travaux de drainage associés. 2 340 000 $ 2 340 000 $ 0 $ Spy Hill no 152, Municipalité rurale de Municipalité rurale de Spy Hill no 152 - remplacement du pont de la section 600 Remplacer le béton préfabriqué sur le pont en bois par un nouveau pont en béton préfabriqué et en acier. 166 700 $ 333 300 $ 500 000 $ Torch River no 488, Municipalité rurale de Municipalité rurale de Torch River No. 488 - Mise hors service du site d'enfouissement Garrick Désaffecter et couvrir la cellule active actuelle et construire une nouvelle cellule d'expansion du site d'enfouissement avec l'infrastructure associée. 53 151 $ 44 288 $ 35 438 $ Val Marie no 17, Municipalité rurale de Municipalité rurale de Val Marie no 17 - Remplacement du pont Olson Remplacer le pont à treillis par une nouvelle structure et effectuer les travaux de terrassement nécessaires. 166 700 $ 333 300 $ 500 000 $ Val Marie no 17, Municipalité rurale de MR de Val Marie no 17 - Remplacement du pont Jensen Remplacer le pont en bois par une nouvelle sous-structure en béton préfabriqué et en acier. 166 700 $ 333 300 $ 500 000 $ Weirdale, Village de Village de Weirdale - Désaffectation d'un site d'enfouissement Désaffecter l'ancien site d'enfouissement municipale, en faire l'évaluation, élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, et faire du site une station de transfert. 109 440 $ 91 191 $ 72 969 $ Total - Financement fédéral, financement provincial et financement des bénéficiaires 18 731 777 $ (+ 236 974 $) 16 994 625 $ 12 691 476 $

* Le financement pour ce projet est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones.

Jean-Sébastien Comeau, Attachée de presse et conseilleur en communications, Cabinet de Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités; Shaylyn McMahon, Ministère des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, Communications