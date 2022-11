MARTENSVILLE, SK, le 14 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, ont annoncé un financement conjoint de plus de 40 millions de dollars pour neuf projets d'infrastructure en Saskatchewan.

La Ville de Martensville, juste au nord de Saskatoon, profitera de la construction d'un nouveau centre communautaire de loisirs. Le centre comprendra une patinoire de taille réglementaire avec des sièges pour les spectateurs, une patinoire récréative avec une zone pour chausser ses patins, ainsi que plusieurs autres secteurs à l'intérieur, y compris une surface de gazon synthétique, un mur d'escalade et un terrain de jeu. L'installation comprendra aussi des salles polyvalentes disponibles pour le public, des vestiaires et une aire de restauration.

Au sud-est de Prince Albert, la Première Nation de Muskoday construira un nouveau centre qui présentera des événements culturels, des cérémonies, des ateliers, des cours de langue, de l'histoire, de l'art, de la dance, de l'apprentissage axé sur le territoire et des services commémoratifs.

Bon nombre de régions rurales verront aussi d'importantes améliorations d'infrastructure. Cela comprend le remplacement d'un pont pour appuyer le réseau de transport dans les municipalités rurales de Meota no 468, Miry Creek no 229 et Mount Pleasant no 2, en plus de la désaffectation d'un site d'enfouissement à Mankota no 45 pour aider à protéger l'environnement.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures contribuent à créer des communautés saines, connectées et résilientes. Une fois ces projets terminés, les résidents de Martensville pourront rester actifs dans une nouvelle installation polyvalente, et les résidents de la Première Nation de Muskoday disposeront d'un espace dédié pour promouvoir et transmettre leurs traditions culturelles. En collaboration avec ses partenaires, notre gouvernement continuera de soutenir les collectivités rurales et autochtones de la Saskatchewan. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan est fier d'investir plus de 17,7 millions de dollars dans des projets d'infrastructure prêts à être mis en chantier, ce qui augmentera le nombre de possibilités récréatives et culturelles, protégera l'environnement et améliorera le réseau de transport. Ces investissements dans les infrastructures locales continueront de renforcer nos collectivités et profiteront aux citoyens de la Saskatchewan pour des années à venir. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 22,3 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes, du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, ainsi que du volet Collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

investit plus de 22,3 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes, du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, ainsi que du volet Collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le gouvernement de la Saskatchewan investit plus de 17,7 millions de dollars dans les projets, tandis que les bénéficiaires fournissent plus de 14 millions de dollars. Les bénéficiaires sont tenus d'assumer tous les coûts supplémentaires.

investit plus de 17,7 millions de dollars dans les projets, tandis que les bénéficiaires fournissent plus de 14 millions de dollars. Les bénéficiaires sont tenus d'assumer tous les coûts supplémentaires. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et/ou aux évaluations environnementales.

Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada vise à fournir 33 milliards de dollars pour les infrastructures publiques dans tout le Canada . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent les priorités et soumettent les projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, dans le cadre du programme, on a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités de tout le pays.

vise à fournir 33 milliards de dollars pour les infrastructures publiques dans tout le . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent les priorités et soumettent les projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, dans le cadre du programme, on a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités de tout le pays. En comptant l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada a investi plus de 471 millions de dollars dans 273 projets d'infrastructure en Saskatchewan dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

a investi plus de 471 millions de dollars dans 273 projets d'infrastructure en dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Produit connexe

Document d'information : Le Canada et la Saskatchewan investissent 40 millions de dollars dans les infrastructures afin de bâtir des collectivités plus fortes

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-sk-fra.html

Volet Infrastructures vertes

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-pic-INFC-fra.html

Volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-pic-INFC-fra.html

Volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-pic-INFC-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Jean-Sé[email protected], 343-574-8116 ; Corey Rhiendel, Ministère des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, 306-787-6156, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]