Le Canada et la Première Nation des Mississaugas de Credit soulignent un important jalon dans la voie de la réconciliation

HAGERSVILLE, ON, le 10 sept. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à renouveler la relation entre l'État et les Autochtones. Ce renouvellement doit établir une relation de nation à nation fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

Le gouvernement du Canada et la Première Nation des Mississaugas de Credit ont pris une mesure importante pour renforcer leur relation de nation à nation et de gouvernement à gouvernement en signant une entente préliminaire visant à favoriser la réconciliation et à établir une relation renouvelée.

Dans le cadre de cette entente préliminaire, les parties travailleront de concert pour explorer des approches et des méthodes communes qui permettront de favoriser la réconciliation et d'aider la Première Nation à concrétiser sa vision pour une autodétermination accrue. L'entente précise les priorités clés dont discuteront le Canada et la Première Nation.

Le Canada et la Première Nation se réjouissent à la perspective de travailler ensemble afin de trouver des solutions partagées qui aideront à combler les écarts socioéconomiques, à favoriser la réconciliation et à renouveler les relations au profit des membres de la communauté et de tous les Canadiens.

« En signant cette entente préliminaire, nous préparons le terrain pour la tenue d'un dialogue historique qui aidera à renforcer notre relation de nation à nation et à favoriser la réconciliation avec la Première Nation des Mississaugas de Credit. Cette entente témoigne de notre engagement ferme à aller de l'avant dans un véritable esprit de partenariat pour répondre aux priorités de la Première Nation au profit des membres de la communauté et des générations futures. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre de Relations Couronne-Autochtones

« Nous sommes heureux de poursuivre notre relation avec le Canada. Nous considérons que la signature de cette entente constitue un pas dans la bonne direction dans le cheminement de la Première Nation des Mississaugas de Credit vers l'autosuffisance et l'autodétermination. Il est temps que les Premières Nations au Canada tracent leur propre voie vers l'avenir. »

Chef R. Stacey Laforme

Première Nation des Mississaugas de Credit

Faits en bref

Les discussions entre le Canada et la Première Nation ont commencé en janvier 2017, et les parties ont signé un protocole d'entente en juin 2017.

Les parties ont signé un protocole de consultation en septembre 2018, lequel établit un processus clair visant à remplir les obligations du Canada en matière de consultation de la Première Nation et à promouvoir un engagement efficace et efficient.

L'entente préliminaire établit un processus pour aller de l'avant en collaboration et précise les principaux sujets de discussion. Les sujets en question portent notamment sur les revendications en suspens, la gouvernance et le développement économique.

