SYDNEY, NS, le 28 sept. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse reconnaissent que la pandémie de COVID-19 a touché de différentes façons les petites collectivités et les collectivités rurales de la province. Les deux gouvernements effectuent des investissements stratégiques dans les infrastructures afin de répondre aux besoins particuliers des municipalités rurales de la Nouvelle-Écosse et de les aider à renforcer leur économie locale.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Jaime Battiste, député de Sydney-Victoria, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Derek Mombourquette, ministre de l'Énergie et des Mines, et député provincial de Sydney-Whitney Pier, et Carol Pendergast, directrice exécutive du Horizon Achievement Centre, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pour la construction d'une nouvelle installation pour le Horizon Achievement Centre.

La nouvelle installation qui sera construite dans le parc commercial Harbourside répondra aux besoins croissants de l'organisme, qui fournit des services de formation professionnelle et d'emploi aux adultes ayant une déficience intellectuelle ou qui sont confrontés à des obstacles à l'emploi. Le projet permettra à l'organisme d'étendre ses services et d'accroître le nombre de personnes qu'il sert.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,6 millions de dollars et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 2 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN) du plan Investir dans le Canada. Le Horizon Achievement Centre fournira le reste du financement.

« Les collectivités rurales et les petites collectivités comme Sydney constituent une partie très importante de la structure de notre pays. La COVID-19 a touché de multiples façons les collectivités comme la nôtre. La nouvelle installation du Horizon Achievement Centre favorisera l'acceptation et l'inclusion des adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou qui sont confrontés à des obstacles à l'emploi. Le gouvernement fédéral investit et continuera à investir dans des projets qui améliorent la qualité de vie de tous les Néo-Écossais. »

Jaime Battiste, député de Sydney-Victoria, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Ce projet et cette organisme ont été une de mes priorités. En travaillant ensemble, nous avons accomplis quelque chose de vraiment remarquable pour Cape Breton - et aujourd'hui sera une journée marquante alors que nous bâtissons une collectivité plus inclusive. »

L'honorable Derek Mombourquette, ministre de l'Énergie et des Mines, et député provincial de Sydney-Whitney Pier

« Au nom du Horizon Achievement Centre, de ses clients, de sa direction, de son personnel et de son conseil d'administration, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude aux gouvernements fédéral et provincial pour leur généreuse contribution à ce projet. Ce projet de construction constitue un investissement important pour notre collectivité. Il permettra de favoriser l'intégration communautaire et d'offrir un plus grand nombre de possibilités d'emploi et de formation aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et ce, dans une installation moderne et accessible. »

Carol Pendergast, directrice exécutive du Horizon Achievement Centre

Faits en bref

Le nouveau Horizon Achievement Centre est l'un des nombreux projets d'infrastructure réalisés dans les petites collectivités ou les collectivités rurales de la Nouvelle-Écosse qui bénéficient d'un financement fédéral dans le cadre du plan Investir dans le Canada . Les autres projets incluent le projet de fibre optique pour les résidents de la Première Nation d' Eskasoni et le projet d'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées de Glace Bay .

. Les autres projets incluent le projet de fibre optique pour les résidents de la Première Nation d' et le projet d'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées de . Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques afin de développer les économies locales, d'améliorer l'intégration sociale, de mieux protéger la santé et l'environnement des collectivités rurales et nordiques, et d'améliorer la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont investis dans le cadre du Fonds pour l'énergie de l'Arctique afin d'accroître la sécurité énergétique dans les territoires.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 803 millions de dollars dans 191 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 803 millions de dollars dans 191 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en augmentant la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités alors qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions innovantes pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus liés à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

