NEW WATERFORD, NS, le 24 mai 2022 /CNW/ - Investir dans les infrastructures récréatives permet de rassembler les membres des collectivités. Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse reconnaissent que les investissements stratégiques dans les infrastructures publiques jouent un rôle clé pour favoriser des collectivités en santé, faire croître l'économie et créer de bons emplois qui soutiennent les jeunes générations.

Aujourd'hui, Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney--Victoria, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Brian Comer, ministre responsable du Bureau de la Santé mentale et des Dépendances, ministre responsable de la Jeunesse et député provincial de Cape Breton East, au nom de l'honorable Kim Masland, ministre des Travaux publics, JoAnna LaTulippe-Rochon, directrice exécutive, Cape Breton's Family Place Resource Centre, et Dr Peter Littlejohn, médecin de famille retraité et responsable clinique représentant New Waterford au sein du projet de réaménagement des soins de santé du Cap-Breton, ont annoncé un financement conjoint de plus de 6 millions de dollars pour le centre de mieux-être communautaire de New Waterford.

Le financement de ce projet appuiera la construction d'un nouveau centre de mieux-être de 10 400 pieds carrés qui viendra s'ajouter au carrefour de New Waterford, qui est actuellement en construction. Grâce au centre de mieux-être de New Waterford, on pourra offrir un meilleur accès aux programmes de mieux-être et de loisirs, de manière à permettre aux résidents de participer à des activités, à des clubs et à des événements sociaux tout au long de l'année, en plus d'offrir de nouvelles possibilités d'emploi aux jeunes et aux membres de la collectivité.

Le centre de mieux-être communautaire de New Waterford fournira un espace pour des programmes visant à soutenir les jeunes, les familles et les personnes âgées, et constituera un lieu sûr entre autres pour l'apprentissage, la socialisation et l'activité physique.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournit plus de 3 millions de dollars.

Citations

« Les installations récréatives comme le centre de mieux-être communautaire de New Waterford jouent un rôle essentiel pour rassembler les membres des collectivités et promouvoir des modes de vie actifs. Cette nouvelle installation élargira l'accès aux modes de vie sains et aux activités de bien-être, et aura une incidence positive sur les jeunes de la collectivité. Le nouveau centre aidera à promouvoir New Waterford comme étant un lieu de vie, de croissance et d'investissement. »

Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney--Victoria, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le centre de mieux-être de New Waterford fournira un espace communautaire indispensable pour soutenir les activités sociales, culturelles et récréatives. Il favorisera les modes de vie sains et actifs, et contribuera à rapprocher les membres des collectivités. Les installations comme celle-ci sont les pierres angulaires de nos quartiers et le fondement de bons souvenirs pour de nombreuses familles de la Nouvelle-Écosse. »

L'honorable Brian Comer, ministre responsable du Bureau de la Santé mentale et des Dépendances, ministre responsable de la Jeunesse et député provincial de Cape Breton East, au nom de l'honorable Kim Masland, ministre des Travaux publics

« Le centre de ressources Family Place du Cap-Breton se servira du centre de mieux-être communautaire pour offrir davantage de programmes à New Waterford et aux collectivités environnantes afin d'aider à faire une différence dans la vie des gens. Nous serons en mesure d'offrir un lieu sûr aux familles pour les aider à briser le cycle de la pauvreté, ce qui aura des répercussions sur les générations futures pendant de nombreuses années. »

JoAnna LaTulippe-Rochon, directrice exécutive, centre de ressources Family Place du Cap‑Breton

« L'annonce d'aujourd'hui est la preuve que tous les niveaux de gouvernement sont réellement engagés dans ce projet ici à New Waterford. Nous avons traversé des périodes difficiles au cours des dernières années, mais avec tous ces travaux de construction extraordinaires, les gens font à nouveau preuve d'une grande fierté communautaire. Merci à tous ceux qui ont rendu cette annonce possible et qui investissent dans cet incroyable projet. »

Darren O'Quinn, conseiller du district 11, Municipalité régionale du Cap-Breton

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des 6 dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 46 millions de dollars dans 23 projets relevant du volet Infrastructures rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada en Nouvelle-Écosse.

en Nouvelle-Écosse. Au cours de cette période, plus de 45 milliards de dollars ont été investis dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 1,9 milliard de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures communautaires, récréatives et sportives.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse

Infrastructure Canada - Les infrastructures en Nouvelle-Écosse

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected] ; Deborah Bayer, Conseillère en communications, Ministère des Travaux publics, 902-225-4982, [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]